Худруком оперной труппы Михайловского театра станет Паата Бурчуладзе

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Звезда мировой оперы, выдающийся певец Паата Бурчуладзе возглавит оперную труппу Михайловского театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Этот пост певец займет 1 июля 2017 года. 18 апреля Бурчуладзе, как художественный руководитель оперы будет представлен труппе театра.

В Михайловском театре Паата Бурчуладзе не только возьмет на себя функции по руководству оперой, но и продолжит выступления как вокалист. В опере Россини "Севильский цирюльник", премьера которой в постановке Эрика Вижье состоится в сентябре, он исполнит партию Бартоло.

Паата Бурчуладзе — оперный певец, бас. Уроженец Грузии, он считает себя представителем русской вокальной школы. В любой части света, а Бурчуладзе выступает на самых престижных театральных площадках мира — он — русский бас. В 1982 году Бурчуладзе победил на международном конкурсе им. Чайковского. Это успех дал старт мировой карьере певца. Он дружил и часто выступал вместе с Лучано Паваротти. Маэстро Герберт фон Караян сравнивал его бас с голосом Шаляпина.