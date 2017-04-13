Фильм Звягинцева "Нелюбовь" вошел в программу Каннского кинофестиваля

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля-2017, который пройдет на Лазурном берегу с 17 по 28 мая, сообщила РИА Новости в четверг пресс-служба кинокомпании "Нон-Стоп Продакшн".

"Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Семидесятый Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая. Президентом жюри основного конкурса станет режиссер Педро Альмодовар", — говорится в сообщении.

Как отметил продюсер фильма Александр Роднянский, компания горда приглашением фильма в конкурс важнейшего кинофестиваля в мире.

"Звягинцев – выдающийся русский художник, признанный далеко за пределами своей страны, каждый его фильм становился кинематографическим событием, и я надеюсь, что новый не будет исключением. Вслед за "Еленой" и "Левиафаном", "Нелюбовь" стала нашим третьим совместным проектом, в котором режиссер исследует состояние современного общества, на этот раз рассказывая о семье, переживающей сложнейший развод. "Нелюбовь" была произведена без государственного финансирования, при поддержке российского предпринимателя и продюсера Глеба Фетисова, за что мы ему искренне благодарны", — сказал Роднянский.

Продюсер подчеркнул, что "Нелюбовь" – это эмоциональная история, пронзительно артикулирующая самое важное в человеческих отношениях. Звягинцев исследует поступки и мотивы поведения своих героев в привычных для зрителя бытовых обстоятельствах.

"И, как всегда, за частной историей конкретных людей – глубокое размышление о человеческой природе", — отметил Роднянский.

Первый фильм Звягинцева "Возвращение" завоевал приз кинофестиваля в Венеции как за лучший фильм, так и за лучший дебют. Второй фильм, "Изгнание", получил Золотую пальмовую ветвь Канн за лучшую мужскую роль. Третий фильм, "Елена", удостоился специального приза программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Четвертый, "Левиафан" — приза за "Лучший сценарий" на 67-м Каннском кинофестивале, "Золотого глобуса" за "Лучший фильм на иностранном языке" и номинации на "Оскар".