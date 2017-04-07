Жан-Мишель Жарр дал концерт на Мертвом море у подножия крепости царя Ирода

ИЕРУСАЛИМ, 7 апр — РИА Новости, Анна Горбашова. Легендарный французский композитор, мультиинструменталист Жан-Мишель Жарр впервые дал концерт в Израиле, на Мертвом море у подножия крепости Царя Ирода Масады — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, призвав общественность обратить внимание на экологические проблемы заповедной зоны.
Сцену длиной 40 метров установили у подножия скалы, на которой находится крепость. Масаду осветили прожекторами, изумрудная подсветка создавала иллюзию морской глади среди песков. В Иудейскую пустыню Жарр привез 650 тонн оборудования, в том числе 512 прожекторов, 25 лазеров и 500 метров LED- экранов. Как сообщили организаторы, на концерте присутствовало около 10 тысяч человек. Перед началом шоу произошла заминка. Из-за сильных порывов ветра внезапно отключилось электричество. На подступах к пропускному пункту скопилась внушительная очередь из машин. Далеко не все из прибывших могли позволить себе купить билеты на трибуны, и многие расположились на ближайших дюнах на заранее припасенных циновках и складных стульчиках. Местный истеблишмент занял места на диванах в приватной зоне, украшенной пальмами в кадках.
Спасти Мертвое море
"Прежде всего я хочу рассказать, что послужило причиной этого концерта и позволило нам здесь собраться. Это — Мертвое море и экологические проблемы, связанные с ним, которые мы не должны игнорировать", — сказал Жарр, являющийся послом ЮНЕСКО.
Он подчеркнул, что необходимо срочно принять меры, для того чтобы спасти уникальное Мертвое море от полного высыхания, и его долг как музыканта и посла ЮНЕСКО обратить на это внимание мировой общественности.
Жарр исполнил композиции из альбомов разных лет, в частности из Electronica 2: The Heart of Noise.
"Этот проект я делал вместе с разными музыкантами, в том числе с Pet Shop Boys", — рассказал Жарр. Один из треков был записан вместе с бывшим сотрудником ЦРУ и АНБ Эдвардом Сноуденом.
"Я думаю, вы знаете, кто такой Сноуден, он сумасшедший, надо чтобы как можно больше было таких сумасшедших среди нас, тех, кто не боится говорить правду", — сказал Жарр.
Музыкант добавил, что в заключительной части своего выступления он предлагает зрителям немного расслабиться и потанцевать. Особого приглашения не требовалось. Перед сценой уже царило заметное оживление, публика танцевала под космическую музыку маэстро.
Жан-Мишель Жарр — офицер Ордена Почетного легиона, автор и постановщик грандиозных музыкально-световых шоу по всему миру. Музыкант четыре раза входил в Книгу рекордов Гиннесса, самым грандиозным стал концерт в Москве на Воробьевых горах в 1997 году (по неофициальным данным присутствовало около 3,5 млн человек.