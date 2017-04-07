США
7.047 апреля09:45МСК
USD56.44+0.54
EUR60.08+0.39
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Жан-Мишель Жарр дал концерт на Мертвом море у подножия крепости царя Ирода

09:0707.04.2017
0360
Концерт французского композитора, мульти инструменталиста Жан-Мишеля Жарра в Израиле
© РИА Новости. Анна Горбашова

ИЕРУСАЛИМ, 7 апр — РИА Новости, Анна Горбашова. Легендарный французский композитор, мультиинструменталист Жан-Мишель Жарр впервые дал концерт в Израиле, на Мертвом море у подножия крепости Царя Ирода Масады — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, призвав общественность обратить внимание на экологические проблемы заповедной зоны.

Видеоклип на композицию Жан-Мишеля Жарра Exit с участием Эдварда Сноудена
В сети появился клип Жан-Мишеля Жарра и Сноудена. ВИДЕО
Масада (37-31 годы до н. э.), в которой в 25 году до н. э. обосновался царь Ирод I, расположена на высоте 450 метров над Мертвым морем. Со всех сторон крепость окружают отвесные скалы. В Масаде сохранились развалины дворца Ирода, командного пункта и других помещений. Сегодня крепость является главным объектом национального парка Масада, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2001 году.

Сцену длиной 40 метров установили у подножия скалы, на которой находится крепость. Масаду осветили прожекторами, изумрудная подсветка создавала иллюзию морской глади среди песков. В Иудейскую пустыню Жарр привез 650 тонн оборудования, в том числе 512 прожекторов, 25 лазеров и 500 метров LED- экранов. Как сообщили организаторы, на концерте присутствовало около 10 тысяч человек. Перед началом шоу произошла заминка. Из-за сильных порывов ветра внезапно отключилось электричество. На подступах к пропускному пункту скопилась внушительная очередь из машин. Далеко не все из прибывших могли позволить себе купить билеты на трибуны, и многие расположились на ближайших дюнах на заранее припасенных циновках и складных стульчиках. Местный истеблишмент занял места на диванах в приватной зоне, украшенной пальмами в кадках.

© РИА Новости. Анна Горбашова
Концерт французского композитора, мульти инструменталиста Жан-Мишеля Жарра в Израиле

Спасти Мертвое море

© Фото: Министерство туризма Израиля в РФ и СНГ
Израиль превратит Мертвое море в один из лучших курортов страны
Прежде чем Жарр вышел на сцену, свои сеты сыграли лучшие израильские диджеи. Часть зрителей, расположившихся на циновках, мирно заснула под монотонные ритмы. Разноцветные лазерные лучи раскрасили ночное небо, на экранах замелькали футуристические картинки, и пионер электронной музыки, наконец, появился на сцене в дыму и "пламени" огней.

"Прежде всего я хочу рассказать, что послужило причиной этого концерта и позволило нам здесь собраться. Это — Мертвое море и экологические проблемы, связанные с ним, которые мы не должны игнорировать", — сказал Жарр, являющийся послом ЮНЕСКО.

Он подчеркнул, что необходимо срочно принять меры, для того чтобы спасти уникальное Мертвое море от полного высыхания, и его долг как музыканта и посла ЮНЕСКО обратить на это внимание мировой общественности.

Жарр исполнил композиции из альбомов разных лет, в частности из Electronica 2: The Heart of Noise.

"Этот проект я делал вместе с разными музыкантами, в том числе с Pet Shop Boys", — рассказал Жарр. Один из треков был записан вместе с бывшим сотрудником ЦРУ и АНБ Эдвардом Сноуденом.

"Я думаю, вы знаете, кто такой Сноуден, он сумасшедший, надо чтобы как можно больше было таких сумасшедших среди нас, тех, кто не боится говорить правду", — сказал Жарр.

Музыкант добавил, что в заключительной части своего выступления он предлагает зрителям немного расслабиться и потанцевать. Особого приглашения не требовалось. Перед сценой уже царило заметное оживление, публика танцевала под космическую музыку маэстро.

Жан-Мишель Жарр — офицер Ордена Почетного легиона, автор и постановщик грандиозных музыкально-световых шоу по всему миру. Музыкант четыре раза входил в Книгу рекордов Гиннесса, самым грандиозным стал концерт в Москве на Воробьевых горах в 1997 году (по неофициальным данным присутствовало около 3,5 млн человек.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена