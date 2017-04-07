Жан-Мишель Жарр дал концерт на Мертвом море у подножия крепости царя Ирода

ИЕРУСАЛИМ, 7 апр — РИА Новости, Анна Горбашова. Легендарный французский композитор, мультиинструменталист Жан-Мишель Жарр впервые дал концерт в Израиле, на Мертвом море у подножия крепости Царя Ирода Масады — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, призвав общественность обратить внимание на экологические проблемы заповедной зоны.

Масада (37-31 годы до н. э.), в которой в 25 году до н. э. обосновался царь Ирод I, расположена на высоте 450 метров над Мертвым морем. Со всех сторон крепость окружают отвесные скалы. В Масаде сохранились развалины дворца Ирода, командного пункта и других помещений. Сегодня крепость является главным объектом национального парка Масада, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2001 году.

Сцену длиной 40 метров установили у подножия скалы, на которой находится крепость. Масаду осветили прожекторами, изумрудная подсветка создавала иллюзию морской глади среди песков. В Иудейскую пустыню Жарр привез 650 тонн оборудования, в том числе 512 прожекторов, 25 лазеров и 500 метров LED- экранов. Как сообщили организаторы, на концерте присутствовало около 10 тысяч человек. Перед началом шоу произошла заминка. Из-за сильных порывов ветра внезапно отключилось электричество. На подступах к пропускному пункту скопилась внушительная очередь из машин. Далеко не все из прибывших могли позволить себе купить билеты на трибуны, и многие расположились на ближайших дюнах на заранее припасенных циновках и складных стульчиках. Местный истеблишмент занял места на диванах в приватной зоне, украшенной пальмами в кадках.

Спасти Мертвое море



Прежде чем Жарр вышел на сцену, свои сеты сыграли лучшие израильские диджеи. Часть зрителей, расположившихся на циновках, мирно заснула под монотонные ритмы. Разноцветные лазерные лучи раскрасили ночное небо, на экранах замелькали футуристические картинки, и пионер электронной музыки, наконец, появился на сцене в дыму и "пламени" огней.

"Прежде всего я хочу рассказать, что послужило причиной этого концерта и позволило нам здесь собраться. Это — Мертвое море и экологические проблемы, связанные с ним, которые мы не должны игнорировать", — сказал Жарр, являющийся послом ЮНЕСКО.

Он подчеркнул, что необходимо срочно принять меры, для того чтобы спасти уникальное Мертвое море от полного высыхания, и его долг как музыканта и посла ЮНЕСКО обратить на это внимание мировой общественности.

Жарр исполнил композиции из альбомов разных лет, в частности из Electronica 2: The Heart of Noise.

"Этот проект я делал вместе с разными музыкантами, в том числе с Pet Shop Boys", — рассказал Жарр. Один из треков был записан вместе с бывшим сотрудником ЦРУ и АНБ Эдвардом Сноуденом.

"Я думаю, вы знаете, кто такой Сноуден, он сумасшедший, надо чтобы как можно больше было таких сумасшедших среди нас, тех, кто не боится говорить правду", — сказал Жарр.

Музыкант добавил, что в заключительной части своего выступления он предлагает зрителям немного расслабиться и потанцевать. Особого приглашения не требовалось. Перед сценой уже царило заметное оживление, публика танцевала под космическую музыку маэстро.

Жан-Мишель Жарр — офицер Ордена Почетного легиона, автор и постановщик грандиозных музыкально-световых шоу по всему миру. Музыкант четыре раза входил в Книгу рекордов Гиннесса, самым грандиозным стал концерт в Москве на Воробьевых горах в 1997 году (по неофициальным данным присутствовало около 3,5 млн человек.