Источник назвал возможную дату похорон Евтушенко
14:0702.04.2017
(обновлено: 14:45 02.04.2017)
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Прощание и похороны поэта Евгения Евтушенко состоятся в России, предположительно, 7 или 8 апреля в подмосковном поселке Переделкино, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье поэта.
Евтушенко скончался в субботу в США на 85-м году жизни. Как сообщила РИА Новости его вдова Мария Новикова, поэт умер в окружении родных и близких "мирно, во сне, от остановки сердца".
Она рассказала, что Евтушенко хотел, чтобы его похоронили в Переделкино, но отмечала, что дата пока не определена, так как неизвестно, сколько времени уйдет на выполнение всех формальностей.
Друг семьи Михаил Моргулис заявил РИА Новости, что поэт скончался от рака. По словам сына литератора Евгения, впервые такой диагноз врачи поставили его отцу шесть лет назад, тогда же Евтушенко перенес операцию. Недавно болезнь вернулась, а в пятницу поэта госпитализировали в тяжелом состоянии.
Евгений Евтушенко родился в 1932 году в семье геологов, родители с детства прививали ему любовь к литературе.
Публиковаться Евтушенко начал с 17 лет, его первое стихотворение напечатала газета "Советский спорт" в 1949 году.
Первая книга стихов "Разведчики грядущего" выходит в 1952 году, и в этом же году его приняли в Союз писателей.
В 1963 году Евтушенко прогневал Никиту Хрущева, отдав свою автобиографию для публикации во Франции
в 1991 году поэт заключает контракт с американским университетом в Оклахоме и уезжает с семьёй преподавать литературу.
Евгений Евтушенко на съемочной площадке. 1983 год
Евгений Евтушенко в гримерной киностудии "Мосфильм".
Советский, российский поэт Евгений Александрович Евтушенко.
Евгений Евтушенко во время выступления на авторском вечере в спорткомплеке "Олимпийский".
Евгений Евтушенко на международном рок-фестивале в Лужниках в Москве.
Евгений Евтушенко на XVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".
Евгений Евтушенко на открытии собственного музея в Переделкино, где представлены картины из личного собрания поэта и авторские фотографии, сделанные в разные годы.
Евгений Евтушенко на своем творческом вечере в Политехническом музее.
Дмитрий Медведев вручает Государственную премию за 2009 год в области литературы и искусства Евгению Евтушенко на торжественной церемонии в Кремле.
Евгений Евтушенко перед творческим вечером, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.
Евгений Евтушенко на творческом вечере, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.
Классик советской и российской поэзии Евгений Евтушенко известен также как прозаик, публицист, киносценарист и кинорежиссер. В 1991 году он уехал преподавать в США, где с тех пор жил с семьей.
"Поэты молодеют, умирая". Самое важное наследие Евтушенко