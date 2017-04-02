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Культура

Источник назвал возможную дату похорон Евтушенко

Сюжет:
Умер Евгений Евтушенко (38)
14:0702.04.2017
(обновлено: 14:45 02.04.2017)
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Поэт Евгений Евтушенко. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Прощание и похороны поэта Евгения Евтушенко состоятся в России, предположительно, 7 или 8 апреля в подмосковном поселке Переделкино, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье поэта.

Поэт Евгений Евтушенко. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Конец целой эпохи: в США ушел из жизни поэт Евгений Евтушенко
Евтушенко скончался в субботу в США на 85-м году жизни. Как сообщила РИА Новости его вдова Мария Новикова, поэт умер в окружении родных и близких "мирно, во сне, от остановки сердца".

Она рассказала, что Евтушенко хотел, чтобы его похоронили в Переделкино, но отмечала, что дата пока не определена, так как неизвестно, сколько времени уйдет на выполнение всех формальностей.

Друг семьи Михаил Моргулис заявил РИА Новости, что поэт скончался от рака. По словам сына литератора Евгения, впервые такой диагноз врачи поставили его отцу шесть лет назад, тогда же Евтушенко перенес операцию. Недавно болезнь вернулась, а в пятницу поэта госпитализировали в тяжелом состоянии.

Голос "оттепели" Евгений Евтушенко
Поэт Евгений Евтушенко на праздновании юбилея театра Современник
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Евгений Евтушенко родился в 1932 году в семье геологов, родители с детства прививали ему любовь к литературе.
Евгений Евтушенко (на заднем плане) с товарищами по студенческой баскетбольной команде. 1948 год
© РИА Новости
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Публиковаться Евтушенко начал с 17 лет, его первое стихотворение напечатала газета "Советский спорт" в 1949 году.
Поэт Евгений Евтушенко на набережной в Гаване. 1960 год
© РИА Новости
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Первая книга стихов "Разведчики грядущего" выходит в 1952 году, и в этом же году его приняли в Союз писателей.
Поэт Евгений Евтушенко (на сцене) читает свои стихи. 1962 год
© РИА Новости. Дмитрий Донской
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В 1963 году Евтушенко прогневал Никиту Хрущева, отдав свою автобиографию для публикации во Франции
Евгений Евтушенко с сыном. 1989 год
© РИА Новости. Валерий Плотников
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в 1991 году поэт заключает контракт с американским университетом в Оклахоме и уезжает с семьёй преподавать литературу.
Евгений Евтушенко на съемочной площадке. 1983 год
© РИА Новости. Петр Петрович Малиновский
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Евгений Евтушенко на съемочной площадке. 1983 год
Евгений Евтушенко в гримерной киностудии Мосфильм
© РИА Новости. С. Соловьев
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Евгений Евтушенко в гримерной киностудии "Мосфильм".
Советский, российский поэт Евгений Александрович Евтушенко
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Советский, российский поэт Евгений Александрович Евтушенко.
Евгений Евтушенко во время выступления на авторском вечере в спорткомплеке Олимпийский. 1983 год
© РИА Новости. Владимир Родионов
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Евгений Евтушенко во время выступления на авторском вечере в спорткомплеке "Олимпийский".
Евгений Евтушенко на международном рок-фестивале в Лужниках. 1989 год
© РИА Новости. Игорь Михалев
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Евгений Евтушенко на международном рок-фестивале в Лужниках в Москве.
Поэт Евгений Евтушенко на XVIII Международном фестивале искусств Славянский базар в Витебске
© РИА Новости. Иван Руднев
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Евгений Евтушенко на XVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".
Поэт Евгений Евтушенко на открытии собственного музея в Переделкино
© РИА Новости. Илья Питалев
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Евгений Евтушенко на открытии собственного музея в Переделкино, где представлены картины из личного собрания поэта и авторские фотографии, сделанные в разные годы.
Евгений Евтушенко на своем творческом вечере в Политехническом музее
© РИА Новости. Илья Питалев
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Евгений Евтушенко на своем творческом вечере в Политехническом музее.
Президент РФ Дмитрий Медведев во время вручения Государственной премии за 2009 год в области литературы и искусства поэту Евгению Евтушенко. 12 июня 2010
© РИА Новости. Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев вручает Государственную премию за 2009 год в области литературы и искусства Евгению Евтушенко на торжественной церемонии в Кремле.
Поэт Евгений Евтушенко с супругой Марией
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Евгений Евтушенко перед творческим вечером, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.
Творческий вечер поэта Евгения Евтушенко
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Евгений Евтушенко на творческом вечере, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.
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Классик советской и российской поэзии Евгений Евтушенко известен также как прозаик, публицист, киносценарист и кинорежиссер. В 1991 году он уехал преподавать в США, где с тех пор жил с семьей.

"Поэты молодеют, умирая". Самое важное наследие Евтушенко

Жизненный путь Евгения Евтушенко
Жизненный путь Евгения Евтушенко
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Культура
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
vab6
Защитничек Белого дома, певец демократии, посадил на хребет России грузное тулово пьяного ельцина, а сам уехал подальше "преподавать" в пресвитерианском провинциальном "университете".
В музее ельцина ему самое место.
14:42
02.04.2017
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Миколо Стецько
Главная новость дня, похороны перебежчика...
14:48
02.04.2017
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