Источник назвал возможную дату похорон Евтушенко

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Прощание и похороны поэта Евгения Евтушенко состоятся в России, предположительно, 7 или 8 апреля в подмосковном поселке Переделкино, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье поэта.

Евтушенко скончался в субботу в США на 85-м году жизни. Как сообщила РИА Новости его вдова Мария Новикова, поэт умер в окружении родных и близких "мирно, во сне, от остановки сердца".

Она рассказала, что Евтушенко хотел, чтобы его похоронили в Переделкино, но отмечала, что дата пока не определена, так как неизвестно, сколько времени уйдет на выполнение всех формальностей.

Друг семьи Михаил Моргулис заявил РИА Новости, что поэт скончался от рака. По словам сына литератора Евгения, впервые такой диагноз врачи поставили его отцу шесть лет назад, тогда же Евтушенко перенес операцию. Недавно болезнь вернулась, а в пятницу поэта госпитализировали в тяжелом состоянии.

Классик советской и российской поэзии Евгений Евтушенко известен также как прозаик, публицист, киносценарист и кинорежиссер. В 1991 году он уехал преподавать в США, где с тех пор жил с семьей.

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