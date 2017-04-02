"Поэты молодеют, умирая". Самое важное наследие Евтушенко

Знаменитый советский и российский поэт, последний из "шестидесятников" Евгений Евтушенко скончался 1 апреля 2017 года на 85 году жизни. Произведения Евтушенко переведены на 70 иностранных языков, многие его стихи были положены на музыку и звучали в фильмах. Самые известные стихотворения поэта – в подборке ria.ru.