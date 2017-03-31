Преображение "Третьяковки": о чем расскажет ребрендинг галереи

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Третьяковская галерея решила провести ребрендинг – выставочный комплекс на Крымском валу назовут "Новой Третьяковкой", у музея появится современный сайт, а все здания Третьяковки объединят под новым брендом, который получил форму большой буквы Т.

"Сейчас мы ставим посетителя во главу угла во всех сферах нашей деятельности. Публика изменилась, и у нее другие ожидания и другие требования. Общение с публикой, общение со средствами массовой информации невозможно в границах, в рамках существующего бренда", — сказала директор музея Зельфира Трегулова журналистам в пятницу.

По ее словам, в отборе разработчика нового бренда участвовали много компаний, которым было предложено показать их видение стиля Третьяковки. В результате было выбрано ONY Agency. Как уточнила руководитель службы маркетинга и коммуникаций Лара Бобкова, в последний раз работы по ребрендингу галереи проводились десять лет назад, к ее 150-летнему юбилею.

Новый логотип

Как отметила Трегулова, у музея возникла необходимость зафиксировать в сознании посетителей не только здание Третьяковки в Лаврушинском переулке, но и масштабное здание на Крымском валу, четыре дома художников, так называемых малых музеев, и нового музея в Голутвинском переулке, где родились братья Третьяковы.

Перед создателями бренда встала задача объединить все эти здания под одним узнаваемым логотипом, которым в итоге стала большая буква Т: для здания в Лаврушинском – в красном цвете, на Крымском валу – в синем, а в малых музеях – в салатовом, при этом общий бренд музея будет золотого цвета.

Как пояснил представитель ONY Agency, использование буквы Т в фирменном стиле галерея не ново, однако ее переосмысление поможет сделать этот бренд узнаваемым и объединить под ним не только здания, но и выставки, сувенирную продукцию, а также включить в жизнь музея самих посетителей.

"Это явный отсыл к кириллическим традициям и связь с историей. В то же время в нем есть место для трактовки этого образа, он близок к эстетике авангарда и супрематизма и вполне понятен современным художникам", — сказал он.

Новая Третьяковка и сайт

Еще одна проблема, с которой столкнулся музей — это неузнаваемость среди посетителей пространства на Крымском валу, чье название Трегулова охарактеризовала как "безумно длинное, непроизносимое, не отражающееся в сознании". В результате было предложено лаконичное название — "Новая Третьяковка" или "New Tretyakov".

Как пояснили в компании ONY, сайт для музея — это не просто коммуникационный ресурс, но самостоятельная площадка, которая не менее важна аудитории, чем сам музей. Кто-то заходит на него, что почитать о новых выставках, кто-то — купить билет или просто посмотреть на любимые картины. Более того, в прошлом году число посетителей сайта увеличилось вдвое — до 3,5 миллиона человек. Сайт получит новое визуальное решение, интерфейс и дополнительные разделы.

Как уточнила Бобкова, и переход на новый сайт, и введение нового бренда будет проходить постепенно, однако уже сейчас некоторые его элементы Третьяковка включает в свою рекламу.