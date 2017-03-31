Преображение "Третьяковки": о чем расскажет ребрендинг галереи

15:4331.03.2017
(обновлено: 18:01 31.03.2017)
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Третьяковская галерея решила провести ребрендинг – выставочный комплекс на Крымском валу назовут "Новой Третьяковкой", у музея появится современный сайт, а все здания Третьяковки объединят под новым брендом, который получил форму большой буквы Т.
"Сейчас мы ставим посетителя во главу угла во всех сферах нашей деятельности. Публика изменилась, и у нее другие ожидания и другие требования. Общение с публикой, общение со средствами массовой информации невозможно в границах, в рамках существующего бренда", — сказала директор музея Зельфира Трегулова журналистам в пятницу.
По ее словам, в отборе разработчика нового бренда участвовали много компаний, которым было предложено показать их видение стиля Третьяковки. В результате было выбрано ONY Agency. Как уточнила руководитель службы маркетинга и коммуникаций Лара Бобкова, в последний раз работы по ребрендингу галереи проводились десять лет назад, к ее 150-летнему юбилею.
Новый логотип
Как отметила Трегулова, у музея возникла необходимость зафиксировать в сознании посетителей не только здание Третьяковки в Лаврушинском переулке, но и масштабное здание на Крымском валу, четыре дома художников, так называемых малых музеев, и нового музея в Голутвинском переулке, где родились братья Третьяковы.
Перед создателями бренда встала задача объединить все эти здания под одним узнаваемым логотипом, которым в итоге стала большая буква Т: для здания в Лаврушинском – в красном цвете, на Крымском валу – в синем, а в малых музеях – в салатовом, при этом общий бренд музея будет золотого цвета.
Как пояснил представитель ONY Agency, использование буквы Т в фирменном стиле галерея не ново, однако ее переосмысление поможет сделать этот бренд узнаваемым и объединить под ним не только здания, но и выставки, сувенирную продукцию, а также включить в жизнь музея самих посетителей.
"Это явный отсыл к кириллическим традициям и связь с историей. В то же время в нем есть место для трактовки этого образа, он близок к эстетике авангарда и супрематизма и вполне понятен современным художникам", — сказал он.
Новая Третьяковка и сайт
Еще одна проблема, с которой столкнулся музей — это неузнаваемость среди посетителей пространства на Крымском валу, чье название Трегулова охарактеризовала как "безумно длинное, непроизносимое, не отражающееся в сознании". В результате было предложено лаконичное название — "Новая Третьяковка" или "New Tretyakov".
Как пояснили в компании ONY, сайт для музея — это не просто коммуникационный ресурс, но самостоятельная площадка, которая не менее важна аудитории, чем сам музей. Кто-то заходит на него, что почитать о новых выставках, кто-то — купить билет или просто посмотреть на любимые картины. Более того, в прошлом году число посетителей сайта увеличилось вдвое — до 3,5 миллиона человек. Сайт получит новое визуальное решение, интерфейс и дополнительные разделы.
Как уточнила Бобкова, и переход на новый сайт, и введение нового бренда будет проходить постепенно, однако уже сейчас некоторые его элементы Третьяковка включает в свою рекламу.
Выставка "Пит Мондриан. Путь к абстракции" стартовала в Третьяковской галерее на Крымском валу в рамках перекрестного года России и Нидерландов. Четыре десятка работ культового голландского художника были предоставлены Муниципальным музеем Гааги. В ГТГ они экспонируются периодами - что помогает проследить становление основателя жанра неопластицизма и одного из самых дорогих художников в мире.
Одна из центральных работ выставки - "Композиция с большой красной плоскостью, желтым, черным, серым и синим" (на фото) - была создана Питом Мондрианом в Париже в 1919 году и считается знаковой для всего абстрактного искусства.
В экспозиции представлены и ранние работы Мондриана конца 19 века, где еще сильно влияние гаагской школы пейзажа, и работы 1900-1910 годов, в которых видно воздействие теософских теорий Рудольфа Штайнера и Елены Блаватской, а также поиск художником новых изобразительных средств в рамках импрессионизма, модерна, символизма. Подробнее о пяти главных работах Пита Мондриана читайте в обзоре проекта Weekend >>
На фото: посетители выставки у картины Пита Мондриана "Море после заката" (1909)
На торжественном открытии экспозиции "Пит Мондриан. Путь к абстракции" в пятницу присутствовали министр культуры РФ Владимир Мединский и директор Муниципального музея Гааги Бенно Темпел, который признался, что считает выставку в ГТГ лучшей за всю историю экспонирования Мондриана - ведь в Третьяковке есть возможность подняться этажом выше, оценить работы Казимира Малевича и Василия Кандинского и сравнить такие разные пути трех "отцов-основателей" абстрактного искусства.
Еще одним высоким гостем выставки стал Пол Верховен. В Москву голландский режиссер приехал, чтобы представить ретроспективу своих фильмов в летнем кинотеатре "Пионер" в Парке Горького - также в рамках культурной программы перекрестного года.
Художественные поиски Мондриана первой половины 20-го века остаются актуальными и сегодня - ведь разработанный мастером неопластицизм, где главным принципом композиции стали пересекающиеся под прямым углом линии и плоскости цвета, оказал непосредственное влияние на минимализм и оп-арт, на формы современной архитектуры, дизайна и полиграфического искусства.
Уже во второй половине 1900-х годов в живописи Пита Мондриана появился мотив взаимоотношений вертикального (мужского) и горизонтального (женского) в художественном пространстве, идеальная гармония между которыми разрабатывалась им на протяжении всей жизни. Так, в его ранние пейзажи уже вводились архитектурные мотивы, которые затем станут главной темой изображения.
На фото: посетители выставки у картины Пита Мондриана "Домик в солнечном свете" (1909)
А в работах 1930-х годов роль взаимодействия прямых линий и образуемых ими каркасов уже превалирует над цветовыми плоскостями. Эти тенденции, в частности, обнаруживаются в "Композиции с линиями и цветом III" (1937) - на фото.
Самостоятельно ознакомиться с ретроспективой из 40 работ художника в Третьяковской галерее на Крымском валу можно будет до 24 ноября.
На фото: посетительница выставки у картины Пита Мондриана "Портрет дамы" (1912)