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Культура

Преображение "Третьяковки": о чем расскажет ребрендинг галереи

Сюжет:
Главное за 31 марта 2017 года (10)
15:4331.03.2017
(обновлено: 18:01 31.03.2017)
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Здание Государственной Третьяковской галереи в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Лыскин
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Третьяковская галерея решила провести ребрендинг – выставочный комплекс на Крымском валу назовут "Новой Третьяковкой", у музея появится современный сайт, а все здания Третьяковки объединят под новым брендом, который получил форму большой буквы Т.

Показ выставки Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения в Третьяковской галерее
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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"Сейчас мы ставим посетителя во главу угла во всех сферах нашей деятельности. Публика изменилась, и у нее другие ожидания и другие требования. Общение с публикой, общение со средствами массовой информации невозможно в границах, в рамках существующего бренда", — сказала директор музея Зельфира Трегулова журналистам в пятницу.

По ее словам, в отборе разработчика нового бренда участвовали много компаний, которым было предложено показать их видение стиля Третьяковки. В результате было выбрано ONY Agency. Как уточнила руководитель службы маркетинга и коммуникаций Лара Бобкова, в последний раз работы по ребрендингу галереи проводились десять лет назад, к ее 150-летнему юбилею.

Новый логотип

Как отметила Трегулова, у музея возникла необходимость зафиксировать в сознании посетителей не только здание Третьяковки в Лаврушинском переулке, но и масштабное здание на Крымском валу, четыре дома художников, так называемых малых музеев, и нового музея в Голутвинском переулке, где родились братья Третьяковы.

Открытие выставки Созвездие Апшерона. Азербайджанские художники 1960–1980-х годов. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Перед создателями бренда встала задача объединить все эти здания под одним узнаваемым логотипом, которым в итоге стала большая буква Т: для здания в Лаврушинском – в красном цвете, на Крымском валу – в синем, а в малых музеях – в салатовом, при этом общий бренд музея будет золотого цвета.

Как пояснил представитель ONY Agency, использование буквы Т в фирменном стиле галерея не ново, однако ее переосмысление поможет сделать этот бренд узнаваемым и объединить под ним не только здания, но и выставки, сувенирную продукцию, а также включить в жизнь музея самих посетителей.

"Это явный отсыл к кириллическим традициям и связь с историей. В то же время в нем есть место для трактовки этого образа, он близок к эстетике авангарда и супрематизма и вполне понятен современным художникам", — сказал он.

Новая Третьяковка и сайт

Еще одна проблема, с которой столкнулся музей — это неузнаваемость среди посетителей пространства на Крымском валу, чье название Трегулова охарактеризовала как "безумно длинное, непроизносимое, не отражающееся в сознании". В результате было предложено лаконичное название — "Новая Третьяковка" или "New Tretyakov".

Как пояснили в компании ONY, сайт для музея — это не просто коммуникационный ресурс, но самостоятельная площадка, которая не менее важна аудитории, чем сам музей. Кто-то заходит на него, что почитать о новых выставках, кто-то — купить билет или просто посмотреть на любимые картины. Более того, в прошлом году число посетителей сайта увеличилось вдвое — до 3,5 миллиона человек. Сайт получит новое визуальное решение, интерфейс и дополнительные разделы.

Как уточнила Бобкова, и переход на новый сайт, и введение нового бренда будет проходить постепенно, однако уже сейчас некоторые его элементы Третьяковка включает в свою рекламу.

По пути с Мондрианом: открытие выставки в Третьяковской галерее
Пит Мондриан Композиция с большой красной плоскостью, желтым, черным, серым и синим. 1921
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Выставка "Пит Мондриан. Путь к абстракции" стартовала в Третьяковской галерее на Крымском валу в рамках перекрестного года России и Нидерландов. Четыре десятка работ культового голландского художника были предоставлены Муниципальным музеем Гааги. В ГТГ они экспонируются периодами - что помогает проследить становление основателя жанра неопластицизма и одного из самых дорогих художников в мире.

Одна из центральных работ выставки - "Композиция с большой красной плоскостью, желтым, черным, серым и синим" (на фото) - была создана Питом Мондрианом в Париже в 1919 году и считается знаковой для всего абстрактного искусства.
Пит Мондриан. Море после заката. 1909
© РИА Новости. Владимир Астапкович
В экспозиции представлены и ранние работы Мондриана конца 19 века, где еще сильно влияние гаагской школы пейзажа, и работы 1900-1910 годов, в которых видно воздействие теософских теорий Рудольфа Штайнера и Елены Блаватской, а также поиск художником новых изобразительных средств в рамках импрессионизма, модерна, символизма. Подробнее о пяти главных работах Пита Мондриана читайте в обзоре проекта Weekend >>

На фото: посетители выставки у картины Пита Мондриана "Море после заката" (1909)

Выставка Пита Мондриана в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
На торжественном открытии экспозиции "Пит Мондриан. Путь к абстракции" в пятницу присутствовали министр культуры РФ Владимир Мединский и директор Муниципального музея Гааги Бенно Темпел, который признался, что считает выставку в ГТГ лучшей за всю историю экспонирования Мондриана - ведь в Третьяковке есть возможность подняться этажом выше, оценить работы Казимира Малевича и Василия Кандинского и сравнить такие разные пути трех "отцов-основателей" абстрактного искусства.
Режиссер Пол Верховен на открытии выставки Пита Мондриана в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Еще одним высоким гостем выставки стал Пол Верховен. В Москву голландский режиссер приехал, чтобы представить ретроспективу своих фильмов в летнем кинотеатре "Пионер" в Парке Горького - также в рамках культурной программы перекрестного года.
Выставка Пита Мондриана в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Художественные поиски Мондриана первой половины 20-го века остаются актуальными и сегодня - ведь разработанный мастером неопластицизм, где главным принципом композиции стали пересекающиеся под прямым углом линии и плоскости цвета, оказал непосредственное влияние на минимализм и оп-арт, на формы современной архитектуры, дизайна и полиграфического искусства.
Картина Пита Мондриана Домик в солнечном свете. 1909 год
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Уже во второй половине 1900-х годов в живописи Пита Мондриана появился мотив взаимоотношений вертикального (мужского) и горизонтального (женского) в художественном пространстве, идеальная гармония между которыми разрабатывалась им на протяжении всей жизни. Так, в его ранние пейзажи уже вводились архитектурные мотивы, которые затем станут главной темой изображения.

На фото: посетители выставки у картины Пита Мондриана "Домик в солнечном свете" (1909)

Картина Пита Мондриана Композиция с линиями и цветом III. 1937
© РИА Новости. Владимир Астапкович
А в работах 1930-х годов роль взаимодействия прямых линий и образуемых ими каркасов уже превалирует над цветовыми плоскостями. Эти тенденции, в частности, обнаруживаются в "Композиции с линиями и цветом III" (1937) - на фото.
Картина Пита Мондриана Портрет дамы. 1912 год
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Самостоятельно ознакомиться с ретроспективой из 40 работ художника в Третьяковской галерее на Крымском валу можно будет до 24 ноября.

На фото: посетительница выставки у картины Пита Мондриана "Портрет дамы" (1912)

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