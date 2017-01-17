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Культура

В скульптурах крылатых львов в Петербурге нашли монеты и записки

15:2917.01.2017
(обновлено: 17:56 17.01.2017)
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Демонтаж грифонов с Банковского моста в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Монеты и записки с пожеланиями обнаружили внутри знаменитых скульптур крылатых львов в Петербурге, которые отправляют на реставрацию, рассказали РИА Новости в городском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Демонтаж грифонов с Банковского моста в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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В Петербурге демонтируют знаменитые скульптуры крылатых львов
На прошлой неделе были сняты и увезены позолоченные крылья львов-грифонов на Банковском мосту и фонари, а в понедельник начался непосредственно демонтаж самих скульптур, простоявших на месте 200 лет и никогда еще не покидавших мост.

После демонтажа первого грифона внутри постамента обнаружилось множество камней, очевидно, использованных для утяжеления конструкции, а также монеты и записки. Как сообщили в комитете, монеты современные, а содержание записок самое разное. Например, реставраторы нашли пожелание: "Любимый грифон, прошу у тебя здоровья для всех моих близких. Пусть в мире будет много улыбок". "Работа по специальности в суде, карьера, финансовый успех, удачное замужество, прописка в СПб, благополучие", — гласит еще один текст.

Как заверили в КГИОП, записки с личными данными сохранят в тайне, а наиболее интересные, а также те, по которым невозможно установить автора, будут выставлены на всеобщее обозрение.

"В наши дни изваяния этих мифических зверей губит суеверие. На протяжении десятилетий желающие получить покровительство стражей сокровищ в учебе и бизнесе трут позолоченные крылья грифонов и умудряются запихивать в их пасти и швы монеты и записки", — отмечают в комитете.

По плану, после демонтажа скульптур будет обследован и сам Банковский мост, который тоже нуждается в ремонте. Предполагается, что к чемпионату мира по футболу грифоны вернутся на отреставрированный мост.

Банковский мост через канал Грибоедова в центральном районе Санкт-Петербурга соединяет Казанский и Спасский острова. Это памятник мостостроительной архитектуры первой четверти XIX века, один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в Петербурге (наряду с Львиным и Почтамтским мостами). Его построили в 1825-1826 годах по проекту инженера Вильгельма фон Треттера. Пролетное сооружение состоит из двух металлических цепей, подвесок и полотна. Для укрепления цепей, несущих мост, служат чугунные консоли, скрытые внутри четырех полых фигур грифонов.

Особую известность мосту принесли именно мифические крылатые львы работы скульптора Павла Соколова. Сидящие фигуры высотой 2,85 метра отлиты из чугуна в 1828 году на Александровском чугунолитейном заводе. Поверхность металла окрашена в оливковый цвет, имитирующий цвет патины. Крылья вычеканены из листовой меди и позолочены.

© РИА Новости. Алексей Даничев
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Статуи грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге
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