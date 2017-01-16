В Петербурге демонтируют знаменитые скульптуры крылатых львов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Знаменитые скульптуры крылатых львов-грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге демонтируют и отправляют на реставрацию, сообщает городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
"Скульптуры находятся в неудовлетворительном состоянии — сильные потертости и значительные утраты позолоты, вспучивания и утраты окрасочного слоя и грунта", — говорится в сообщении комитета.
На прошлой неделе были демонтированы и увезены в мастерскую позолоченные крылья грифонов и фонари, сегодня начался непосредственно демонтаж самих скульптур. В ходе предварительного обследования было определено, что они состоят из пяти частей — двух половин и трех "вкладышей" (на передних лапах и груди). Расчетный вес каждой скульптуры – более полутора тонн.
"Мы проводим эти работы максимально открыто. Конечно, приступаем с опаской и пониманием того, что в процессе демонтажа реставраторов могут ожидать любые сюрпризы. Но глаза боятся, а руки делают. Крылатым львам пора отправиться не просто на профилактику здоровья, а на полноценное лечение", — отметил председатель КГИОП Сергей Макаров, слова которого приводятся в сообщении.
После демонтажа скульптур будет проведено обследование элементов Банковского моста, который тоже нуждается в ремонте. Предполагается, что к чемпионату мира по футболу 2018 года грифоны вернутся на отреставрированный мост. Результаты первого этапа реставрации планируется представить в мае.
Как сообщили РИА Новости в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, параллельно с экспертизой состояния Банковского моста идут проектные работы. Планируется, что капремонт начнется в 2018 году и займет около полугода.
Особую известность мосту принесли именно мифические крылатые львы работы скульптора Павла Соколова. Сидящие фигуры грифонов высотой 2,85 метра отлиты из чугуна в 1828 году на Александровском чугунолитейном заводе. Поверхность металла окрашена в оливковый цвет, имитирующий цвет патины. Крылья вычеканены из листовой меди и позолочены.