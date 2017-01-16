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Культура

В Петербурге демонтируют знаменитые скульптуры крылатых львов

16:0816.01.2017
(обновлено: 17:04 16.01.2017)
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Демонтаж грифонов с Банковского моста в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Знаменитые скульптуры крылатых львов-грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге демонтируют и отправляют на реставрацию, сообщает городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Свято-Троицкий Измайловский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Чулков
В Петербурге завершили реставрацию Троицкого собора, длившуюся 21 год
Реставрационные работы поручены ООО "РМ "Наследие". Львы простояли на месте 200 лет и никогда не покидали мост.

"Скульптуры находятся в неудовлетворительном состоянии — сильные потертости и значительные утраты позолоты, вспучивания и утраты окрасочного слоя и грунта", — говорится в сообщении комитета.

На прошлой неделе были демонтированы и увезены в мастерскую позолоченные крылья грифонов и фонари, сегодня начался непосредственно демонтаж самих скульптур. В ходе предварительного обследования было определено, что они состоят из пяти частей — двух половин и трех "вкладышей" (на передних лапах и груди). Расчетный вес каждой скульптуры – более полутора тонн.

"Мы проводим эти работы максимально открыто. Конечно, приступаем с опаской и пониманием того, что в процессе демонтажа реставраторов могут ожидать любые сюрпризы. Но глаза боятся, а руки делают. Крылатым львам пора отправиться не просто на профилактику здоровья, а на полноценное лечение", — отметил председатель КГИОП Сергей Макаров, слова которого приводятся в сообщении.

Открытие Дома журналиста в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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В Петербурге после реставрации открыли Дом журналиста
После демонтажа первого грифона и снятия плинта с постамента в нем обнаружилось множество камней, а также монеты и записки. Предположительно, камни были помещены в постамент для его утяжеления. Как сообщает комитет, записки с личными данными будут сохранены в тайне, а наиболее интересные, по которым невозможно идентифицировать автора, представят общественности.

После демонтажа скульптур будет проведено обследование элементов Банковского моста, который тоже нуждается в ремонте. Предполагается, что к чемпионату мира по футболу 2018 года грифоны вернутся на отреставрированный мост. Результаты первого этапа реставрации планируется представить в мае.

Как сообщили РИА Новости в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, параллельно с экспертизой состояния Банковского моста идут проектные работы. Планируется, что капремонт начнется в 2018 году и займет около полугода.

Отреставрированные сани супруги Павла I императрицы Марии Федоровны в государственном музее-заповеднике Царское Село
© Фото: ГМЗ "Царское Село"
В Царскосельский музей после реставрации вернулись сани супруги Павла I
Банковский мост – пешеходный мост через канал Грибоедова в Центральном районе Санкт-Петербурга, соединяет Казанский и Спасский острова. Это памятник мостостроительной архитектуры первой четверти XIX века, один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в Петербурге (наряду с Львиным и Почтамтским мостами). Его построили в 1825-1826 годах по проекту инженера Вильгельма фон Треттера. Пролет состоит из двух металлических цепей, подвесок и полотна. Для укрепления цепей, несущих мост, служат чугунные консоли, скрытые внутри четырех полых фигур грифонов.

Особую известность мосту принесли именно мифические крылатые львы работы скульптора Павла Соколова. Сидящие фигуры грифонов высотой 2,85 метра отлиты из чугуна в 1828 году на Александровском чугунолитейном заводе. Поверхность металла окрашена в оливковый цвет, имитирующий цвет патины. Крылья вычеканены из листовой меди и позолочены.

© РИА Новости. Алексей Даничев
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Банковский мост в Санкт-Петербурге
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Культура
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