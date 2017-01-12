Мединский поздравил Литвинову с юбилеем, отметив ее элегантность и стиль

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил актрису и режиссера Ренату Литвинову с днем рождения, отметив ее элегантность и чувство стиля.

"Талантливая актриса, режиссер и сценарист, с первых же работ в кино и театре Ваше яркое и запоминающееся творчество горячо полюбилось многочисленным поклонникам. Вас ценят за безукоризненное чувство стиля, элегантность и женственность, за умение интеллигентно, изысканно и темпераментно передавать характеры ваших героинь", — говорится в поздравительной телеграмме от имени министра.

Мединский подчеркнул, что Литвинова чутко ощущает последние веяния и тенденции в мире искусства и моды, тонко сочетает в своих работах современность и классику.

"Это нашло отражение не только в ваших сценических образах, но и в литературных произведениях", — добавил министр.

Режиссер, актриса, сценарист, Заслуженная артистка РФ Рената Муратовна Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. С 1984 года по 1989 год училась на сценарном факультете ВГИКа. Как сценарист Литвинова получила известность после фильмов "Нелюбовь" (1991) Валерия Рубинчика, "Увлеченья" (1994) Киры Муратовой, "Принципиальный и жалостливый взгляд" (1995) Александра Сухочева. Специально для Киры Муратовой Литвинова написала несколько криминальных новелл, одна из них ("Офелия") вошла в фильм "Три истории" (1997).

Литвинова снялась в таких картинах, как "Граница. Таежный роман" (2000) Александра Митты, "Чемоданы Тульса Люпера. Эпизод 3" (2003) Питера Гринуэя, "Настройщик" (2004) Киры Муратовой. Как режиссер сняла документальный фильм о "звездах тоталитарного режима" — "Нет смерти для меня" (2000). Среди последних ее киноработ — роли в фильмах "Девушка и смерть" (2010), "Generation П" (2011), "Сердца бумеранг" (2011), "Кинопробы. Однокурсники" (2011), "Волшебный кубок Роррима Бо 3D" (2012). В фильме "Последняя сказка Риты" (2012) Литвинова, помимо исполнения одной из главных ролей, выступила также как режиссер, сценарист и продюсер.