Мединский поздравил Литвинову с юбилеем, отметив ее элегантность и стиль
13:0312.01.2017
(обновлено: 13:04 12.01.2017)
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил актрису и режиссера Ренату Литвинову с днем рождения, отметив ее элегантность и чувство стиля.
"Талантливая актриса, режиссер и сценарист, с первых же работ в кино и театре Ваше яркое и запоминающееся творчество горячо полюбилось многочисленным поклонникам. Вас ценят за безукоризненное чувство стиля, элегантность и женственность, за умение интеллигентно, изысканно и темпераментно передавать характеры ваших героинь", — говорится в поздравительной телеграмме от имени министра.
Мединский подчеркнул, что Литвинова чутко ощущает последние веяния и тенденции в мире искусства и моды, тонко сочетает в своих работах современность и классику.
"Это нашло отражение не только в ваших сценических образах, но и в литературных произведениях", — добавил министр.
Режиссер, актриса, сценарист, Заслуженная артистка РФ Рената Муратовна Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. С 1984 года по 1989 год училась на сценарном факультете ВГИКа. Как сценарист Литвинова получила известность после фильмов "Нелюбовь" (1991) Валерия Рубинчика, "Увлеченья" (1994) Киры Муратовой, "Принципиальный и жалостливый взгляд" (1995) Александра Сухочева. Специально для Киры Муратовой Литвинова написала несколько криминальных новелл, одна из них ("Офелия") вошла в фильм "Три истории" (1997).
Литвинова снялась в таких картинах, как "Граница. Таежный роман" (2000) Александра Митты, "Чемоданы Тульса Люпера. Эпизод 3" (2003) Питера Гринуэя, "Настройщик" (2004) Киры Муратовой. Как режиссер сняла документальный фильм о "звездах тоталитарного режима" — "Нет смерти для меня" (2000). Среди последних ее киноработ — роли в фильмах "Девушка и смерть" (2010), "Generation П" (2011), "Сердца бумеранг" (2011), "Кинопробы. Однокурсники" (2011), "Волшебный кубок Роррима Бо 3D" (2012). В фильме "Последняя сказка Риты" (2012) Литвинова, помимо исполнения одной из главных ролей, выступила также как режиссер, сценарист и продюсер.
Изысканная и многогранная Рената Литвинова
Рената Муратовна Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве в семье врачей. Девочку воспитывала мама, отец с семьей не жил. Будущую актрису назвали в честь дяди, правда, татарского родственника звали Ринат.
Любовь к кино передалась к будущей актрисе от мамы, которая часто брала дочку на вечерние сеансы. Окончив школу, Рената без особого труда поступила во ВГИК на сценарный факультет.
В качестве актрисы Литвинова дебютировала в картине Аллы Суриковой "Две стрелы. Детектив каменного века" (1989). Снявшись в фильмах Киры Муратовой "Увлеченья" (1994) и "Три истории" (1997), она заслужила репутацию стильной и неординарной актрисы.
Народная слава пришла к актрисе после сериала "Граница. Таежный роман" (2000) режиссера Александра Митты, где она предстала в образе гарнизонного медработника. В 2002 году эта картина была удостоена Государственной премии РФ.
Никита Михалков и Рената Литвинова на 34-м Московском международном кинофестивале.
Укрепила популярность Ринаты Литвиновой мелодрама "Небо. Самолёт. Девушка" режиссера Веры Сторожевой – ремейк картины 1968 года "Еще раз про любовь" по пьесе Эдварда Радзинского "104 страницы про любовь".
Рената Литвинова попробовала себя в качестве дизайнера одежды, презентовав свою коллекцию "ZARINA & Рената Литвинова".
Литвинова снялась в нескольких десятках фильмов, самыми известными из которых являются "Богиня. Как я полюбила" (2004) (актриса также является режиссером и продюсером этой картины), "Мне не больно" (2006), "Жестокость" (2007), "Generation "П" (2011).
Рената Литвинова попробовала себя в качестве театральной актрисы. В МХТ им. Чехова она занята в спектакле "Вишневый сад" режиссера Адольфа Шапиро в роли Любови Раневской и в спектакле "Шага" по пьесе Маргерит Дюрас в постановке Мари-Луиз Бишофберже.
Посол Италии в Москве господин Чезаре Мария Рагальини и актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова перед лекцией на тему "Роль женщины в кино. В России. Во всех смыслах" в посольстве Италии в Москве.
Как сценарист Рената Литвинова получила известность после картин Валерия Рубинчика "Нелюбовь" (1991), Киры Муратовой "Увлеченья" (1994), "Принципиальный и жалостливый взгляд" (1996).
Актеры Рената Литвинова и Сергей Маковецкий в фильме "Вечное возвращение" (2012).
По мотивам новеллы Ренаты Литвиновой "Третий путь" режиссер Юрий Грымов сделал короткометражный фильм "Мужские откровения" (1996). А по ее повести "Обладать и принадлежать" Валерий Тодоровский снял картину "Страна глухих" (1998).
Новелла Ренаты Литвиновой "Две, кому-то нужные" положена в основу картины режиссера Рустама Хамдамова "Вокальные параллели" (2005).
Как режиссер Рената Литвинова сняла документальный фильм "Нет смерти для меня" (2000), рассказывающий о судьбах пяти русских актрис: Нонны Мордюковой, Татьяны Окуневской, Татьяны Самойловой, Лидии Смирновой и Веры Васильевой.
Рената Литвинова и Артемий Троицкий на 63-м Международном Каннском кинофестивале во Франции.
Рената Литвинова выступила в качестве продюсера картины Веры Сторожевой "Небо. Самолет. Девушка" и собственного фильма "Богиня. Как я полюбила", в которых исполнила главные роли.
Рената Литвинова сняла музыкальные клипы для певицы Земфиры на песни "Прогулка", "Блюз", "Самолет", "Итоги", "Мы разбиваемся".
Рената Литвинова на финише благотворительного забега "Бегущие сердца" в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
Актриса Равшана Куркова и актриса и режиссер Рената Литвинова на церемонии вручения премии "Самые стильные в России по версии журнала HELLO!" в Известия Холл.
Кадр из фильма "Золотое сечение" (2009).
В 2005 году в издательстве "Афиша" вышла книга журналиста Алексея Васильева "Богиня. Разговоры с Ренатой Литвиновой", составленная из диалогов и отрывков неопубликованной прозы.
В 2007 году в серии "Библиотека кинодраматурга" издательств "Амфора" и "Сеанс" вышла книга "Обладать и принадлежать", в которую вошли новеллы и киносценарии Ренаты Литвиновой.
Рената Литвинова перед началом автопробега ретро-автомобилей "ГУМ-Авторалли Gorkyclassic-2016" в Ветошном переулке.
Рената Литвинова входила в состав жюри Берлинского кинофестиваля и Московского МКФ.