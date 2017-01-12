США
12.0112 января17:53МСК
USD59.50-0.66
EUR63.28-0.24
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Мединский поздравил Литвинову с юбилеем, отметив ее элегантность и стиль

13:0312.01.2017
(обновлено: 13:04 12.01.2017)
03923
Актриса Рената Литвинова на кинофестивале. Архивное фото
© AFP 2017/ Tiziana Fabi

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил актрису и режиссера Ренату Литвинову с днем рождения, отметив ее элегантность и чувство стиля.

Актриса и режиссер Рената Литвинова. Архивное фото
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Рената Литвинова продолжит работу в журнале Numero на другой должности
"Талантливая актриса, режиссер и сценарист, с первых же работ в кино и театре Ваше яркое и запоминающееся творчество горячо полюбилось многочисленным поклонникам. Вас ценят за безукоризненное чувство стиля, элегантность и женственность, за умение интеллигентно, изысканно и темпераментно передавать характеры ваших героинь", — говорится в поздравительной телеграмме от имени министра.

Мединский подчеркнул, что Литвинова чутко ощущает последние веяния и тенденции в мире искусства и моды, тонко сочетает в своих работах современность и классику.

"Это нашло отражение не только в ваших сценических образах, но и в литературных произведениях", — добавил министр.

Режиссер, актриса, сценарист, Заслуженная артистка РФ Рената Муратовна Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. С 1984 года по 1989 год училась на сценарном факультете ВГИКа. Как сценарист Литвинова получила известность после фильмов "Нелюбовь" (1991) Валерия Рубинчика, "Увлеченья" (1994) Киры Муратовой, "Принципиальный и жалостливый взгляд" (1995) Александра Сухочева. Специально для Киры Муратовой Литвинова написала несколько криминальных новелл, одна из них ("Офелия") вошла в фильм "Три истории" (1997).

Рената Литвинова. Архивное фото
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Рената Литвинова приступит к съемкам фильма "Сны Иосифа" о Бродском

Литвинова снялась в таких картинах, как "Граница. Таежный роман" (2000) Александра Митты, "Чемоданы Тульса Люпера. Эпизод 3" (2003) Питера Гринуэя, "Настройщик" (2004) Киры Муратовой. Как режиссер сняла документальный фильм о "звездах тоталитарного режима" — "Нет смерти для меня" (2000). Среди последних ее киноработ — роли в фильмах "Девушка и смерть" (2010), "Generation П" (2011), "Сердца бумеранг" (2011), "Кинопробы. Однокурсники" (2011), "Волшебный кубок Роррима Бо 3D" (2012). В фильме "Последняя сказка Риты" (2012) Литвинова, помимо исполнения одной из главных ролей, выступила также как режиссер, сценарист и продюсер.

Изысканная и многогранная Рената Литвинова
Актриса Рената Литвинова на 7-м Римском кинофестивале
© AFP 2017/ Tiziana Fabi
Рената Муратовна Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве в семье врачей. Девочку воспитывала мама, отец с семьей не жил. Будущую актрису назвали в честь дяди, правда, татарского родственника звали Ринат.
Актриса, режиссер и писатель Рената Литвинова на Московском международном кинофестивале в столичном кинотеатре Россия
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Любовь к кино передалась к будущей актрисе от мамы, которая часто брала дочку на вечерние сеансы. Окончив школу, Рената без особого труда поступила во ВГИК на сценарный факультет.
Режиссер, актриса Рената Литвинова на Национальной премии в области кинематографии Золотой орел
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В качестве актрисы Литвинова дебютировала в картине Аллы Суриковой "Две стрелы. Детектив каменного века" (1989). Снявшись в фильмах Киры Муратовой "Увлеченья" (1994) и "Три истории" (1997), она заслужила репутацию стильной и неординарной актрисы.
Встреча с Ренатой Литвиновой в посольстве Италии в Москве
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Народная слава пришла к актрисе после сериала "Граница. Таежный роман" (2000) режиссера Александра Митты, где она предстала в образе гарнизонного медработника. В 2002 году эта картина была удостоена Государственной премии РФ.
Кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер Никита Михалков и актриса, режиссер Рената Литвинова на 34-м Московском международном фестивале кино в Москве
© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko
Никита Михалков и Рената Литвинова на 34-м Московском международном кинофестивале.
Актриса, писатель и режиссер Рената Литвинова во время 65-го Ежегодного Каннского кинофестиваля
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Укрепила популярность Ринаты Литвиновой мелодрама "Небо. Самолёт. Девушка" режиссера Веры Сторожевой – ремейк картины 1968 года "Еще раз про любовь" по пьесе Эдварда Радзинского "104 страницы про любовь".
Актриса Рената Литвинова на презентации собственной коллекции одежды ZARINA & Рената Литвинова
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Рената Литвинова попробовала себя в качестве дизайнера одежды, презентовав свою коллекцию "ZARINA & Рената Литвинова".
Актриса Рената Литвинова на открытии выставки Жизнь как кино в торговом центре ГУМ
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Литвинова снялась в нескольких десятках фильмов, самыми известными из которых являются "Богиня. Как я полюбила" (2004) (актриса также является режиссером и продюсером этой картины), "Мне не больно" (2006), "Жестокость" (2007), "Generation "П" (2011).
Заслуженная артистка РФ Рената Литвинова в роли Раневской в спектакле Вишневый сад во МХАТе имени Чехова
© РИА Новости. Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Рената Литвинова попробовала себя в качестве театральной актрисы. В МХТ им. Чехова она занята в спектакле "Вишневый сад" режиссера Адольфа Шапиро в роли Любови Раневской и в спектакле "Шага" по пьесе Маргерит Дюрас в постановке Мари-Луиз Бишофберже.
Встреча с Ренатой Литвиновой в посольстве Италии в Москве
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Посол Италии в Москве господин Чезаре Мария Рагальини и актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова перед лекцией на тему "Роль женщины в кино. В России. Во всех смыслах" в посольстве Италии в Москве.
Актриса Рената Литвинова на открытии выставки Жизнь как кино в торговом центре ГУМ
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Как сценарист Рената Литвинова получила известность после картин Валерия Рубинчика "Нелюбовь" (1991), Киры Муратовой "Увлеченья" (1994), "Принципиальный и жалостливый взгляд" (1996).
Кадр из фильма Вечное возвращение
© Sota Cinema Group (2012)
Актеры Рената Литвинова и Сергей Маковецкий в фильме "Вечное возвращение" (2012).
Актриса и режиссер Рената Литвинова перед премьерой фильма Космополис на 65-м Международном Каннском кинофестивале
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
По мотивам новеллы Ренаты Литвиновой "Третий путь" режиссер Юрий Грымов сделал короткометражный фильм "Мужские откровения" (1996). А по ее повести "Обладать и принадлежать" Валерий Тодоровский снял картину "Страна глухих" (1998).
Актриса и режиссер Рената Литвинова на церемонии открытия 27-го Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Новелла Ренаты Литвиновой "Две, кому-то нужные" положена в основу картины режиссера Рустама Хамдамова "Вокальные параллели" (2005).
Актриса Рената Литвинова на презентации собственной коллекции одежды ZARINA & Рената Литвинова
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Как режиссер Рената Литвинова сняла документальный фильм "Нет смерти для меня" (2000), рассказывающий о судьбах пяти русских актрис: Нонны Мордюковой, Татьяны Окуневской, Татьяны Самойловой, Лидии Смирновой и Веры Васильевой.
Телеведущие Рената Литвинова и Артемий Троицкий на 63-м Международном Каннском кинофестивале во Франции
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Рената Литвинова и Артемий Троицкий на 63-м Международном Каннском кинофестивале во Франции.
Актриса Рената Литвинова
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Рената Литвинова выступила в качестве продюсера картины Веры Сторожевой "Небо. Самолет. Девушка" и собственного фильма "Богиня. Как я полюбила", в которых исполнила главные роли.
Актриса Рената Литвинова во время сбора труппы Московского художественного театра имени Чехова
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Рената Литвинова сняла музыкальные клипы для певицы Земфиры на песни "Прогулка", "Блюз", "Самолет", "Итоги", "Мы разбиваемся".
Режиссер и сценарист Рената Литвинова на финише благотворительного забега Бегущие сердца
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Рената Литвинова на финише благотворительного забега "Бегущие сердца" в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
Актриса Равшана Куркова и актриса и режиссер Рената Литвинова на церемонии вручения премии Самые стильные в России по версии журнала HELLO!
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Равшана Куркова и актриса и режиссер Рената Литвинова на церемонии вручения премии "Самые стильные в России по версии журнала HELLO!" в Известия Холл.
Кадр из фильма Золотое сечение
© Студия документальных фильмов Санкт-Петербурга (2009)
Кадр из фильма "Золотое сечение" (2009).
Актриса и режиссер Рената Литвинова на 3-м Московском международном открытом книжном фестивале
© РИА Новости. Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
В 2005 году в издательстве "Афиша" вышла книга журналиста Алексея Васильева "Богиня. Разговоры с Ренатой Литвиновой", составленная из диалогов и отрывков неопубликованной прозы.
Актриса, режиссер и писатель Рената Литвинова на открытии 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре Россия
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В 2007 году в серии "Библиотека кинодраматурга" издательств "Амфора" и "Сеанс" вышла книга "Обладать и принадлежать", в которую вошли новеллы и киносценарии Ренаты Литвиновой.
Актриса и режиссер Рената Литвинова перед началом автопробега ретро-автомобилей ГУМ-Авторалли Gorkyclassic-2016
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Рената Литвинова перед началом автопробега ретро-автомобилей "ГУМ-Авторалли Gorkyclassic-2016" в Ветошном переулке.
Рената Литвинова перед показом коллекции Chanel Париж-Москва Карла Лагерфельда
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Рената Литвинова входила в состав жюри Берлинского кинофестиваля и Московского МКФ.
/
Комментировать
+
Культура
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.