Умер основатель ансамбля "Поющие гитары" Анатолий Васильев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Основатель и художественный руководитель легендарного ансамбля "Поющие гитары" Анатолий Васильев умер 4 января в Санкт-Петербурге, сообщается на странице ансамбля в социальной сети "ВКонтакте".

© Фото: страница Анатолия Васильева во ВКонтакте Основатель и художественный руководитель легендарного ансамбля «Поющие гитары» Анатолий Васильев

"На 82-м году жизни ушел из жизни легендарный музыкант Анатолий Николаевич Васильев. Вся его жизнь была связана с музыкой. Любимое детище – "Поющие гитары", художественным руководителем которых он был до последнего часа. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах многочисленных учеников, музыкантов и любителей хорошей музыки", — говорится в сообщении.

"Поющие гитары" — советский вокально-инструментальный ансамбль, пользовавшийся популярностью в начале 1970-х годов. Ансамбль был создан в Ленинграде в 1966 году гитаристом эстрадного ансамбля "Дружба" Анатолием Васильевым. Наиболее известными песнями в наши дни являются "Синяя песня" ("Синий иней") и "Песенка велосипедистов".

Ансамбль являлся одним из первых в истории отечественной популярной музыки профессиональным коллективом, давший имя всему жанру ВИА. "Поющие гитары" давали в то время до 350-400 концертов-аншлагов в год. В разные годы участниками ансамбля были в том числе Юрий Антонов, Альберт Асадуллин, Ирина Понаровская и другие.