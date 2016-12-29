Актриса Керри Фишер посмертно получила "временную" звезду на "Аллее славы"
09:0229.12.2016
(обновлено: 09:24 29.12.2016)
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Актриса Керри Фишер посмертно получила "временную" именную звезду на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе, передает телеканал Fox News.
Официально у Фишер не было именной звезды — символичной награды, которую обычно присуждают знаменитым актерам и деятелям искусства. Инициатива исходила от фанатов, а администрация "Аллеи славы" разрешила почтить память Фишер и временно разместить памятную звезду.
Поклонники нанесли на одну из "пустых" звезд имя и фамилию актрисы золотым цветом. Под именем написано "Да пребудет с тобой сила всегда" — фраза, которая напоминает любителям "Звездных войн" о роли Фишер.
На кадрах телеканала перед звездой актрисы люди оставили свечи и цветы. Сколько будет существовать "временная звезда" Фишер, не уточняется.
Подробнее о биографии Керри Фишер читайте в справке РИА Новости >>
Принцесса Лея и другие образы Кэрри Фишер в кино
Роль принцессы Леи в картине "Звёздные войны" – самая известная работа актрисы Кэрри Фишер в кино.
В 1975 году, будучи начинающей актрисой, Кэрри Фишер сыграла роль Лорны в фильме Shampoo. А в 1977 году она предстала перед зрителями в образе принцессы Леи Органа в фильме "Звёздные войны".
Лучшими фильмами с участием Кэрри Фишер также считаются "Братья блюз" (1980), "Под радугой" (1981) (на фото), "Амазонки на Луне" (1987), "Страж времени" (1987), "Она вернулась" (1989), "Крик 3" (2000), "Сердцеедки" (2001).
Кэрри Фишер снялась в трех эпизодах "Звездных войн" Джорджа Лукаса.
На фото: кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар" (1980).
В 1977 году на экраны вышла картина "Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда". В этом фильме Кэрри Фишер впервые появилась в роли принцессы Леи.
Американская актриса, сценарист и прозаик Кэрри Фишер родилась 21 октября 1956 года в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Ее отец, Эдди Фишер — известный актер и певец. Мать, Дебби Рейнольдс — профессиональная актриса.
Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар".
Актеры фильма "Звёздные войны" Харрисон Форд (Хэн Соло), Энтони Дэниелс (C-3P0), Кэрри Фишер (принцесса Лея) и Питер Мейхью (Чубакка).
Картина "Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение джедая" с Кэрри Фишер в роли принцессы Леи вышла в 1983 году.
Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда".
Кадр из фильма "Под радугой".
Свои первые роли Кэрри Фишер сыграла на сцене бродвейских театров и варьете. В 1973 году она дебютировала на одной сцене с матерью в мюзикле "Ирэн".
Кэрри Фишер также снялась в таких картинах, как "Человек в одном красном ботинке" (1985), "Полиция нравов Голливуда" (1986), "Когда Гарри встретил Салли" (1989) (на фото), "Братья-сёстры, соперники-соперницы" (1990).
Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение джедая".
Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда".
Актриса также занималась доработкой и написанием сценариев. Она работала над такими фильмами, как "Крюк", "Смертельное оружие-3" и "Сестры по несчастью".
Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда".
Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение джедая".
Не менее известные картины из фильмографии актрисы – "Предместье" (1989) (на фото), "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар" (2001), "Ангелы Чарли: Только вперёд" (2003), "Просветления Уайта" (2009).
Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар".
В 2015 году актриса вновь вернулась к своей звёздной роли принцессы Леи в очередном, седьмом, эпизоде космической саги "Звёздные войны".
На фото: Кэрри Фишер на MTV Movie Awards.
В настоящий момент на "Аллее славы", которая находится на Голливудском бульваре и на улице Вайн, более 2,5 тысячи именных звезд актеров, музыкантов, продюсеров, директоров и многих других людей, которые внесли вклад в индустрию развлечений и искусства. "Аллея славы" является одной из ярких туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около десяти миллионов человек в год.
Фишер, сыгравшая в киноэпопее "Звездные войны" принцессу Лею, скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Причиной смерти стала остановка сердца.
На следующий день после смерти Фишер скончалась её 84-летняя мать — актриса и певица Дебби Рейнольдс.
Подробнее о биографии Дебби Рейнольдс читайте в справке РИА Новости >>