Актриса Керри Фишер посмертно получила "временную" звезду на "Аллее славы"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Актриса Керри Фишер посмертно получила "временную" именную звезду на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе, передает телеканал Fox News.

Официально у Фишер не было именной звезды — символичной награды, которую обычно присуждают знаменитым актерам и деятелям искусства. Инициатива исходила от фанатов, а администрация "Аллеи славы" разрешила почтить память Фишер и временно разместить памятную звезду.

Поклонники нанесли на одну из "пустых" звезд имя и фамилию актрисы золотым цветом. Под именем написано "Да пребудет с тобой сила всегда" — фраза, которая напоминает любителям "Звездных войн" о роли Фишер.

На кадрах телеканала перед звездой актрисы люди оставили свечи и цветы. Сколько будет существовать "временная звезда" Фишер, не уточняется.

Подробнее о биографии Керри Фишер читайте в справке РИА Новости >>

Принцесса Лея и другие образы Кэрри Фишер в кино © Lucasfilm Ltd. (1983) Роль принцессы Леи в картине "Звёздные войны" – самая известная работа актрисы Кэрри Фишер в кино. © 20th Century Fox Film Corporation (1977) В 1975 году, будучи начинающей актрисой, Кэрри Фишер сыграла роль Лорны в фильме Shampoo. А в 1977 году она предстала перед зрителями в образе принцессы Леи Органа в фильме "Звёздные войны". © Innovisions (1981) Лучшими фильмами с участием Кэрри Фишер также считаются "Братья блюз" (1980), "Под радугой" (1981) (на фото), "Амазонки на Луне" (1987), "Страж времени" (1987), "Она вернулась" (1989), "Крик 3" (2000), "Сердцеедки" (2001). © Lucasfilm Ltd. (1980) Кэрри Фишер снялась в трех эпизодах "Звездных войн" Джорджа Лукаса.

На фото: кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар" (1980). © 20th Century Fox Film Corporation (1977) В 1977 году на экраны вышла картина "Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда". В этом фильме Кэрри Фишер впервые появилась в роли принцессы Леи. © AP Photo/ Jerry Mosey, File Американская актриса, сценарист и прозаик Кэрри Фишер родилась 21 октября 1956 года в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Ее отец, Эдди Фишер — известный актер и певец. Мать, Дебби Рейнольдс — профессиональная актриса. © Lucasfilm Ltd. (1980) Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар". © AP Photo Актеры фильма "Звёздные войны" Харрисон Форд (Хэн Соло), Энтони Дэниелс (C-3P0), Кэрри Фишер (принцесса Лея) и Питер Мейхью (Чубакка). © Lucasfilm Ltd. (1983) Картина "Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение джедая" с Кэрри Фишер в роли принцессы Леи вышла в 1983 году. © 20th Century Fox Film Corporation (1977) Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда". © Innovisions (1981) Кадр из фильма "Под радугой". © AP Photo/ Jerry Mosey Свои первые роли Кэрри Фишер сыграла на сцене бродвейских театров и варьете. В 1973 году она дебютировала на одной сцене с матерью в мюзикле "Ирэн". © Castle Rock Entertainment (1989) Кэрри Фишер также снялась в таких картинах, как "Человек в одном красном ботинке" (1985), "Полиция нравов Голливуда" (1986), "Когда Гарри встретил Салли" (1989) (на фото), "Братья-сёстры, соперники-соперницы" (1990). © Lucasfilm Ltd. (1983) Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение джедая". © 20th Century Fox Film Corporation (1977) Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда". © AP Photo/ Julie Markes Актриса также занималась доработкой и написанием сценариев. Она работала над такими фильмами, как "Крюк", "Смертельное оружие-3" и "Сестры по несчастью". © 20th Century Fox Film Corporation (1977) Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда". © Lucasfilm Ltd. (1983) Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение джедая". © Imagine Entertainment (1989) Не менее известные картины из фильмографии актрисы – "Предместье" (1989) (на фото), "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар" (2001), "Ангелы Чарли: Только вперёд" (2003), "Просветления Уайта" (2009). © Lucasfilm Ltd. (1980) Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар". © REUTERS/ File Photo В 2015 году актриса вновь вернулась к своей звёздной роли принцессы Леи в очередном, седьмом, эпизоде космической саги "Звёздные войны".

На фото: Кэрри Фишер на MTV Movie Awards. /

В настоящий момент на "Аллее славы", которая находится на Голливудском бульваре и на улице Вайн, более 2,5 тысячи именных звезд актеров, музыкантов, продюсеров, директоров и многих других людей, которые внесли вклад в индустрию развлечений и искусства. "Аллея славы" является одной из ярких туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около десяти миллионов человек в год.

Фишер, сыгравшая в киноэпопее "Звездные войны" принцессу Лею, скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Причиной смерти стала остановка сердца.

На следующий день после смерти Фишер скончалась её 84-летняя мать — актриса и певица Дебби Рейнольдс.

Подробнее о биографии Дебби Рейнольдс читайте в справке РИА Новости >>