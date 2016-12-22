В Русском музее откроется выставка к 200-летию со дня рождения Айвазовского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Выставка "Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения" открывается в Корпусе Бенуа Русского музея в четверг.

На выставке представлены 54 картины художника, которые находятся в собрании Русского музея. Также в юбилейную экспозицию вошли полотна из собрания музея-заповедника "Петергоф", музея-заповедника "Царское Село", Центрального военно-морского музея и Морского кадетского корпуса. Особый раздел выставки, на которой будут представлены около 200 работ, составят мемориальные материалы и фотографии.

"Основой экспозиции станут как хорошо известные произведения, так и малознакомые зрителю работы Айвазовского из частных собраний, а также различный антураж, составляющий контекст деятельности Айвазовского как живописца Главного Морского Штаба. По составу, дизайну и смысловым акцентам выставка в Русском музее будет существенно отличаться от экспозиции, открытой в июле-ноябре в Третьяковской галерее в Москве", — говорится в сообщении музея.

Выставка к 200-летию со дня рождения художника продлится до 10 марта 2017 года.

Иван Айвазовский (1817–1900) – всемирно известный русский маринист, один из наиболее успешных русских живописцев XIX века, работы которого являются украшением музейных собраний в России и за рубежом и пользуются постоянным вниманием и успехом у зрителей.

Русский музей — крупнейший в мире музей русского искусства. Это первый в России государственный музей русского изобразительного искусства. Он был торжественно открыт в марте 1898 года. Сегодня Русский музей — это уникальное хранилище художественных ценностей, известный реставрационный центр, авторитетный научно-исследовательский институт, один из крупнейших центров культурно-просветительской работы, научно-методический центр художественных музеев России, курирующий работу 260 музеев станы. Коллекция музея насчитывает около 400 тысяч экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, основные виды и жанры, направления и школы с X века.