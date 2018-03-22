Командарм Первой Конной. Маршал Семен Буденный

Климент Ефремович Ворошилов и Семен Михайлович Буденный среди солдат

"Буденновцы" дважды за время Гражданской войны оказывались проигравшими в конных боях с белыми войсками. В начале 1920 года под Ростовом армия Буденного была разгромлена войсками генерала-казака Торопкова, и буквально через 10 дней на реке Маныч понесла серьезные потери во время боев с конницей генерала Павлова. Буденный потерял в тех сражениях порядка трех тысяч сабель и был вынужден бросить всю артиллерию.