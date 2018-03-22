Великое противостояние
Командарм Первой Конной. Маршал Семен Буденный
  • Старший унтер-офицер Приморского драгунского полка Семен Буденный. 1904 год

    Старший унтер-офицер Приморского драгунского полка Семен Буденный. 1904 год

    Семен Михайлович Буденный родился 13 (25) апреля 1883 года на хуторе Козюрин Сальского округа Области Войска Донского (теперь это Пролетарский район Ростовской области) в бедной крестьянской семье. Свою службу Буденный начал в 1903 году в Приморском драгунском полку. В составе 26-го Донского казачьего полка он участвовал в русско-японской войне 1904—1905 годов, а во время Первой мировой служил старшим унтер-офицером 18-го драгунского Северского полка Кавказской кавалерийской дивизии. За храбрость Буденный был награжден "полным георгиевским бантом" — Георгиевскими крестами и медалями всех четырех степеней.

    © РИА Новости
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  • Вручение знамени Первой конной армии. Слева - командиры Первой конной Семен Буденный и Климент Ворошилов

    Вручение знамени Первой конной армии. Слева - командиры Первой конной Семен Буденный и Климент Ворошилов

    Летом 1917 года в составе Кавказской кавалерийской дивизии Буденный находился в Белоруссии. Вместе с Михаилом Фрунзе он руководил разоружением эшелонов корниловских войск в Орше. После Октябрьской революции Буденный вернулся на Дон, где создал революционный конный отряд, действовавший против белогвардейцев. Его соединение быстро влилось в полк под командованием Бориса Думенко, Буденный при этом стал заместителем командира полка.

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  • Группа командиров I-й Конной армии. Сидят: Семен Буденный, Климент Ворошилов, Ефим Щаденко. 27 октября 1919 года.

    Группа командиров I-й Конной армии. Сидят: Семен Буденный, Климент Ворошилов, Ефим Щаденко. 27 октября 1919 года.

    Первое крупное кавалерийское соединение Красной Армии было сформировано к июню 1919 года. Уже в августе Конный корпус Буденного успешно воевал в верховьях Дона с Кавказской армией генерала Врангеля, а затем под Воронежем одержал победу над казачьими дивизиями Мамонтова и Шкуро.

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  • Семен Михайлович Буденный, командующий Первой Конной армией РККА, советский военачальник. 1919 год

    Семен Михайлович Буденный, командующий Первой Конной армией РККА, советский военачальник. 1919 год

    19 ноября 1919 года командование Южного фронта подписало приказ о переименовании Конного корпуса в Первую Конную армию, командующим был назначен Буденный.

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  • Семен Михайлович Буденный, Михаил Васильевич Фрунзе и Климент Ефремович Ворошилов разрабатывают план разгрома Врангеля, 1 июля 1920 года.

    Семен Михайлович Буденный, Михаил Васильевич Фрунзе и Климент Ефремович Ворошилов разрабатывают план разгрома Врангеля, 1 июля 1920 года.

    В январе 1920 в составе Кавказского фронта Первая конная армия участвовала в разгроме войск Деникина и Врангеля в Северной Таврии и Крыму.

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  • Климент Ефремович Ворошилов и Семен Михайлович Буденный среди солдат

    Климент Ефремович Ворошилов и Семен Михайлович Буденный среди солдат

    "Буденновцы" дважды за время Гражданской войны оказывались проигравшими в конных боях с белыми войсками. В начале 1920 года под Ростовом армия Буденного была разгромлена войсками генерала-казака Торопкова, и буквально через 10 дней на реке Маныч понесла серьезные потери во время боев с конницей генерала Павлова. Буденный потерял в тех сражениях порядка трех тысяч сабель и был вынужден бросить всю артиллерию.

    © РИА Новости
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  • Председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин и Семен Михайлович Буденный на польском фронте, 1920 год.

    Председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин и Семен Михайлович Буденный на польском фронте, 1920 год.

    Разгром Деникина, Юденича и Миллера позволил командованию Красной Армии бросить все силы на польское направление. Конная армия Семена Буденного действовала на Юго-Западном фронте. Во время так называемого "Житомирского прорыва" она разгромила отряды Нестора Махно, захватила Житомир, Бердичев и Ровно.

    © РИА Новости
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  • Семен Буденный стреляет из револьвера. 1920 год

    Семен Буденный стреляет из револьвера. 1920 год

    За службу во время Гражданской войны Буденный был награжден тремя орденами Красного Знамени, почетным революционным холодным и огнестрельным оружием. За рубежом Буденный получил прозвище "красный Мюрат", по аналогии с лучшим наполеоновским полководцем.

    © Фото из архива МАММ/МДФ
  • Семен Буденный, Михаил Фрунзе, Климент Ворошилов. 1921 год

    Семен Буденный, Михаил Фрунзе, Климент Ворошилов. 1921 год

    В октябре 1923 1-я Конная армия была расформирована, а Буденный был назначен помощником главкома Рабоче-Крестьянской Красной Армии по кавалерии и членом Реввоенсовета СССР. Лишь в 1932 году военачальник получил высшее образование - он окончил Военную академию имени Фрунзе. В 1935 году Буденный был в числе пяти советских полководцев, получивших новое воинское звание "Маршал Советского Союза".

    © Фото из архива МАММ/МДФ
  • Маршал Семен Михайлович Буденный, 1938 год.

    Маршал Семен Михайлович Буденный, 1938 год.

    После окончания Гражданской войны Буденный много занимался организацией работы конных заводов. В том числе и благодаря ему появились две новые породы лошадей - буденновская и терская, а также был выпущен журнал "Коневодство и коннозаводство". В 1930 году военачальник курировал создание Московского зоотехнического института коневодства и коннозаводства в Успенском.

    © РИА Новости / Иван Шагин
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Старший унтер-офицер Приморского драгунского полка Семен Буденный. 1904 год

Семен Михайлович Буденный родился 13 (25) апреля 1883 года на хуторе Козюрин Сальского округа Области Войска Донского (теперь это Пролетарский район Ростовской области) в бедной крестьянской семье. Свою службу Буденный начал в 1903 году в Приморском драгунском полку. В составе 26-го Донского казачьего полка он участвовал в русско-японской войне 1904—1905 годов, а во время Первой мировой служил старшим унтер-офицером 18-го драгунского Северского полка Кавказской кавалерийской дивизии. За храбрость Буденный был награжден "полным георгиевским бантом" — Георгиевскими крестами и медалями всех четырех степеней.

© РИА Новости
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Сын батрака, трижды герой Советского Союза, кавалер Георгиевского креста всех степеней был основателем Конной армии РККА. Роль и влияние этого военачальника были настолько сильны, что бойцов его красной кавалерии даже называли в честь командующего "буденновцами". Один из первых маршалов Советского Союза — в фотоленте Ria.ru.

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