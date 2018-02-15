Яков Блюмкин – «любовник революции»

"Революция предпочитает молодых любовников" — крылатая фраза Троцкого. Смысл понятен: всякая революция зажигает на небосклоне новые звезды. Горят они ярко, но и сгорают обычно быстро. А "любвеобильная" революция тут же в толпе находит нового фаворита. Примерно ту же мысль на эшафоте высказал Дантон: "Революция пожирает своих детей". Одним из таких "любовников" революции был и Яков Блюмкин: убийца германского посла Мирбаха, левый эсер и большевик, разведчик и каратель, приятель Есенина и Маяковского.

И даже, похоже, прототип Штирлица.

Писать о нем легко (биография фантастическая) и очень сложно, поскольку большая часть архивов по Блюмкину все еще закрыта, а открытые публикации содержат множество неподтвержденных деталей. Поэтому многое из того, что прочтете ниже, верно лишь "в общем и целом". Родился вроде бы в Одессе в 1900-м, расстрелян — это точно — по постановлению Коллегии ОГПУ от 3 ноября 1929 года. Реабилитирован посмертно. Имя вроде бы Яков Григорьевич Блюмкин (Симха-Янкев Гершевич). Отец вроде бы был приказчиком в бакалейной лавке. Ну и так далее. Можете все эти многочисленные "вроде бы" подставлять дальше сами. И вроде бы не ошибетесь.

© Фото : Public Domain Заседание Коллегии ВЧК, 1919 или 1920 год © Фото : Public Domain Заседание Коллегии ВЧК, 1919 или 1920 год

В юности окончил лишь еврейское духовное училище. Но занимался самообразованием — в автобиографии, написанной для ГПУ после ареста, рассказывает, что читал "запойно". Судя по обилию выученных Блюмкиным позже восточных языков, был человеком очень способным. К идишу и ивриту добавил турецкий, арабский, китайский и монгольский, причем владел ими на уровне, который позволял ему изображать и монгольского ламу, и индийского дервиша, и палестинца.

В юности писал стихи, которые публиковались в одесских газетах. Позже это помогло ему войти в круг известных поэтов. Один из вариантов "Манифеста имажинистов" подписан вместе Есениным и Блюмкиным. Вел диспуты между поэтами.

Однажды, когда в горячий и шумный спор попыталась вмешаться милиция, Яков просто сказал им: "Я — Блюмкин".

Этого оказалось достаточно. Правда, в ту пору он уже был знаменит как убийца Мирбаха, чекист и человек, близкий к Троцкому. Даже Николай Гумилев, позже жертва большевиков, в стихотворении "Мои читатели" написал: "Человек, среди толпы народа застреливший императорского посла, подошел пожать мне руку, поблагодарить за мои стихи". Не знаю ни одного стихотворения самого Блюмкина, но графоманом, видимо, он не был. Иначе позже, когда Блюмкина пытались обвинить в убийстве Сергея Есенина (было и такое), не возникло бы подозрение, что это он написал и подкинул знаменитые предсмертные строки: "До свиданья, друг мой, до свиданья".

Еще совсем молодым был в еврейских отрядах самообороны, которые противостояли в Одессе черносотенцам, стал эсером. Вместе с Мишкой Япончиком — прототипом Бени Крика у Бабеля — участвовал в формировании Добровольческого "железного отряда".

Известность пришла в 1918 году. В ВЧК в ту пору работали и левые эсеры: после Октября большевики и эсеры, постоянно конфликтуя, тем не менее, сотрудничали. Одним из чекистов-эсеров был и Блюмкин (в 18 лет возглавлял отдел по борьбе с международным шпионажем).

Убийство германского посла, по замыслу эсеров, должно было сорвать Брестский мир и послужить сигналом к восстанию против большевиков.

Однако немцы на разрыв с советской властью не пошли. А восстание, которое некоторые исследователи называют "третьей" или "четвертой революцией" (с учетом 1905 года), провалилось. Блюмкин в различных версиях обстоятельств теракта выглядит либо отчаянно смелым, либо комедийно. Кое-кто даже утверждал, будто убегая, он получил пулю в зад, а выбрасываясь из окна, повис на ограде. На самом деле был ранен в ногу, суматохи там хватало, но ничего комедийного в том террористическом акте нет.

Укрылся раненый в штабе ВЧК, которым командовал эсер Попов, туда его пришел арестовывать сам Дзержинский. Кстати, отношения между ФЭДом и Блюмкиным тоже раскрашены очень разными красками. Кое-кто полагает, что Блюмкин был любимцем "железного Феликса". Возможно, поскольку позже Блюмкин стал блестящим разведчиком. Но сразу же после убийства Мирбаха, которое совершили с помощью удостоверения с поддельной подписью Дзержинского (на время расследования его даже отстранили от дел), "рыцарь революции", полагаю, не испытывал к Блюмкину ни малейшей симпатии. Эсеры героя остригли, побрили и под чужим именем спрятали в больнице. Чекисты нашли, поставили охрану, но он все равно сбежал.

Есть версия, что в том теракте были замешаны и большевики, поэтому и позволили сбежать.

На мой взгляд, версия не очень убедительная. В любом случае, это не могло быть инициативой сверху. Ленин согласия на Брестский мир добился в результате тяжелейшей внутрипартийной борьбы. И срывать столь необходимый на тот момент мир с немцами у него не было ни малейшего резона.

Известно, что на Украине Блюмкин пытался устранить гетмана Скоропадского, но не сработало взрывное устройство. Позже вынашивал планы ликвидации Колчака и Деникина, однако повторить "германский успех" не сумел. Охотились и на него: бывшие товарищи эсеры подозревали в измене. Пережил три покушения. Однажды, когда тяжело раненный снова оказался на больничной койке, в окно бросили бомбу, хотели добить. Однако везло этому человеку удивительно. Опять бежал. Потом попал в плен к петлюровцам, пытали зверски и, сочтя мертвым, выбросили голым на железнодорожные пути. Выжил. Пришел к большевикам, покаялся в убийстве Мирбаха. Ревтрибунал приговорил к расстрелу, но (похоже, благодаря Троцкому и Дзержинскому) смертную казнь заменили на "искупление вины в боях по защите революции".

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Искупал старательно. В должности комбрига воевал на Южном фронте. Участвовал в налете на персидский порт Энзели — это первая крупная спецоперация Советской России на международной арене. Туда белые успели вывести немалую часть каспийского флота. В итоге вернули 23 судна. В Монголии, командуя 61-й бригадой, разбил части барона Унгерна. Был начальником охраны Троцкого, мотался с ним в поезде по фронтам. Революция сделала его и карателем: подавлял восстание крестьян Нижнего Поволжья, Вешенское восстание на Дону, восстание в Грузии, расстреливал пленных белых офицеров в Крыму. В итоге добился полного доверия и стал большевиком.

В 1920-1921 годах Блюмкин — на курсах Военной академии РККА, где готовили и разведчиков. Специализация — Восток. Правда, учебу постоянно прерывали миссии за рубежом по линии ИНО (иностранный отдел) ВЧК, который как раз тогда — в 1920-м — и был создан. На его счету немало блестящих операций. Среди них — миссия в Персию, где он участвовал в свержении Кучек-хана, а после переворота стал членом ЦК иранской компартии. Был резидентом в Палестине, где контактировал с Леопольдом Треппером, будущим руководителем разведывательной сети в нацистской Германии, известной, как "Красная капелла". Работал в Монголии, Афганистане, Индии и Китае. А из Константинополя курировал всю работу советской разведки на Ближнем Востоке. Выполнял задания и под крышей Коминтерна.

Немало рассказов, хотя и сомнительной достоверности, о том, как Блюмкин под видом монгольского ламы участвовал в экспедиции Рериха в Западный Китай и на Тибет.

Якобы пытался свергнуть далай-ламу. Афганистан, Индия, Персия, Палестина и Китай — все это по тем временам английские болевые точки, на которые большевики пытались надавить, добиваясь от Лондона уступок. Мог в этом раскладе появиться и поднебесный Тибет. Есть еще версия, будто Блюмкин искал там мифическую Шамбалу, но кремлевским атеистам, да еще в те времена, было, думаю, все же не до того.

Осенью 1921 года занимался расследованием хищений в Гохране. Ездил в Ревель под псевдонимом Исаев. Полагают, что именно этот эпизод использовал Юлиан Семенов в книге "Бриллианты для диктатуры пролетариата". На связь со Штирлицем намекают и другие псевдонимы Блюмкина: Макс и Владимиров. Все-таки Штирлиц у Семенова — и Максим Максимович Исаев, и Всеволод Владимирович Владимиров. Впрочем, и это из разряда "вроде бы".

© Public Domain Фотография с экспедиционного паспорта до Пекина, выданного китайским губернатором в Урумчи в 1926 году во время Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха. Верхний ряд (слева-направо): Ю.Рерих, Е.Рерих, Н.Рерих. Нижний ряд: первый слева - Я.Блюмкин, следующий - лама Рамзана © Public Domain Фотография с экспедиционного паспорта до Пекина, выданного китайским губернатором в Урумчи в 1926 году во время Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха. Верхний ряд (слева-направо): Ю.Рерих, Е.Рерих, Н.Рерих. Нижний ряд: первый слева - Я.Блюмкин, следующий - лама Рамзана

То, что Блюмкин был большим авантюристом, и то, что на его руках немало крови, неоспоримо. Но… не знаю, кем мог бы стать этот, бесспорно, талантливый человек, если бы ему не начала строить глазки г-жа Революция. Именно она вылепила из своего "любовника" то, кем он стал. Революция катастрофична и безжалостно ломает судьбы миллионов людей. Ломает изощренно, умудряясь даже романтика превратить в палача.

К тому же Блюмкин не просто был поклонником Троцкого, в чем, кстати, нет ничего удивительного — эта личность, как магнит, одних отталкивала, а других притягивала. В показаниях Блюмкина — а арестовали его как раз за контакты со Львом Давидовичем в Константинополе — хорошо видно, как он мечется между верностью партийной дисциплине и тем, что многое в установках того, уже сталинского времени ему не по душе. Изо всех сил пытался быть верным и ВКП (б), и не предать Троцкого.

Из показаний Блюмкина, где он рассказывает о своих спорах (незадолго до ареста) с Маяковским: "В ходе этой пикировки… Маяковский бросил мне фразу: "Не задирайтесь. Я помню, Блюмочка, когда вы секретарем были", намекая, что я работал у Троцкого. На это ответил следующее: "Секретарем не был, а состоял для особо важных поручений при человеке, которого сидящий здесь Кольцов (известный советский журналист) называл одним из самых аналитических и острых умов Октябрьской революции" и "что я надеюсь, что он еще будет с нами, и мы еще будем вместе".

Из-за этих внутренних метаний и попался.Человеку, который умел быть "своим среди чужих", было невыносимо трудно оказаться "чужим среди своих".

Пошел за советом к Радеку, хотя должен был понимать, что это за личность. Трусоватый и изворотливый Радек, разумеется, страшно испугался. И есть версия, что именно он сдал Блюмкина. Возможно.

Блюмкин открыл душу женщине, хотя мог бы просчитать, куда она побежит после разговора. Вот ее подробнейшие донесения в деле Блюмкина точно есть. Впрочем, это была необычная женщина. Елизавета Горская, она же Зарубина (есть и другие имена и фамилии), стала позже подполковником госбезопасности и где только за рубежом не работала. И очень успешно. Так что это был крепкий орешек, который не так-то просто раскусить. Но и доверяться ей не было ни малейшей нужды, просто Блюмкину невыносимо хотелось хоть с кем-то поделиться своими сомнениями. Опытный разведчик метался в тот период абсолютно непрофессионально. Просил малознакомых людей обменять доллары, не скрывая, что их у него целая сумка, пытался уехать из Москвы на поезде, толком не узнав расписания, боялся ареста и при этом встречался у себя дома с троцкистом. Написал покаянное письмо в ГПУ, но так его и не отправил.

© Public Domain Яков Блюмкин © Public Domain Яков Блюмкин

Наступила уже сталинская эпоха, поэтому бог его знает, но не исключено: если бы пришел сам, то, учитывая ценность такого работника, Блюмкина, возможно, снова бы простили. Тем более, его склонность к оппозиционерам секретом не была, однажды он даже подавал заявление о выходе из партии по идейным соображениям, но именно ГПУ его и отговорило. А незадолго до доноса без проблем прошел партийную чистку. Как пишет сам Яков: "Мои колебания всегда шли справа налево, всегда в пределах советского максимализма. Они никогда не шли направо".

Формально "тройки НКВД" появились в 1937-м. Однако Блюмкина "тройка" судила уже в 1929-м. Вероятно, это был "пилотный проект". Дело рассматривали Менжинский, Ягода и прямой руководитель Блюмкина в ИНО Трилиссер. Трилиссер был против смертного приговора, другие — за. Версии расстрела разные. Кто-то настаивает, что Яков Блюмкин пел "Интернационал", другие, что крикнул: "Да здравствует Троцкий!"

Но есть еще вариант, он сам скомандовал: "По революции, пли!"

Поскольку Блюмкин был лишь одним из "любовников" Революции, она, разумеется, этот расстрел пережила и продолжила свой путь, только уже под ручку с другими фаворитами. Их расстреляют чуть позже в годы Большого террора.



