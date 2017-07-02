"Провели хорошо". СМИ похвалили Россию за организацию Кубка конфедераций

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россия хорошо подготовилась к грядущему чемпионату мира по футболу, показав отличную организацию Кубка конфедераций, пишут иностранные СМИ, освещавшие турнир. Журналисты положительно отозвались о городах-организаторах, безопасности на соревнованиях и гостеприимстве россиян.
Так, британский телеканал "Би-Би-Си", в эфире которого в феврале показали фильм о "русских футбольных хулиганах", признал, что на Кубке конфедераций не было проявлений расизма. "Атмосфера на турнире была прекрасной, а еще мы увидели красивый футбол", — отметил он.
Корреспондент телеканала Мэни Джазми также обратил внимание на хорошую организацию соревнований. "Что касается организации, Кубок конфедераций провели хорошо, особенно это касается Москвы", — заявил он.Guardian, похвалило организаторов турнира за теплый прием иностранных болельщиков. "Россия развеяла опасения в преддверии чемпионата мира-2018, устроив дружелюбную и хорошо организованную "репетицию" турнира. Во время Кубка конфедераций не было проблем с хулиганами и проявлениями расизма. Их, видимо, не будет и на мировом первенстве", — полагает автор заметки.
"Смысл Кубка конфедераций заключается в подготовке к настоящей работе — приему чемпионата мира по футболу. И Россия прошла это испытание "на ура". Организация была безупречной, всех болельщиков приняли радушно, а стадионы для турниров отвечают мировым стандартам", — констатирует австралийское издание Gold Coast.
"Это очень серьезно — так и должно быть. Безопасность была на высоком уровне. Учитывая трагические происшествия по всей Европе, это понятно. И на самом деле такой уровень безопасности — это настоящее облегчение", — пишет издание.
Ливанская Al-Akhbar отмечает, что Россия продемонстрировала полную готовность к проведению чемпионата мира. "России быстро удалось доказать свою способность к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году в ходе "репетиции", которой стал Кубок конфедераций. С самых первых дней футбольного мероприятия россияне продемонстрировали полную готовность к проведению более масштабного события, не допустив ни единого промаха, который мог бы запятнать успех страны", — говорится в статье.
Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В финальном поединке сборная Германии победила команду Чили со счетом 1:0.