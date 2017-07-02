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Кубок конфедераций FIFA 2017 в России

"Провели хорошо". СМИ похвалили Россию за организацию Кубка конфедераций

23:4002.07.2017
(обновлено: 23:45 02.07.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБолельщик сборной Мексики фотографируется с волонтёром перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и Новой ЗеландииБолельщик сборной Мексики фотографируется с волонтёром перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и Новой Зеландии
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россия хорошо подготовилась к грядущему чемпионату мира по футболу, показав отличную организацию Кубка конфедераций, пишут иностранные СМИ, освещавшие турнир. Журналисты положительно отозвались о городах-организаторах, безопасности на соревнованиях и гостеприимстве россиян.

Болельщики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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The Guardian: Россия развеяла опасения перед чемпионатом мира-2018

Так, британский телеканал "Би-Би-Си", в эфире которого в феврале показали фильм о "русских футбольных хулиганах", признал, что на Кубке конфедераций не было проявлений расизма. "Атмосфера на турнире была прекрасной, а еще мы увидели красивый футбол", — отметил он.

Корреспондент телеканала Мэни Джазми также обратил внимание на хорошую организацию соревнований. "Что касается организации, Кубок конфедераций провели хорошо, особенно это касается Москвы", — заявил он.

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Другое британское издание, Guardian, похвалило организаторов турнира за теплый прием иностранных болельщиков. "Россия развеяла опасения в преддверии чемпионата мира-2018, устроив дружелюбную и хорошо организованную "репетицию" турнира. Во время Кубка конфедераций не было проблем с хулиганами и проявлениями расизма. Их, видимо, не будет и на мировом первенстве", — полагает автор заметки.

"Смысл Кубка конфедераций заключается в подготовке к настоящей работе — приему чемпионата мира по футболу. И Россия прошла это испытание "на ура". Организация была безупречной, всех болельщиков приняли радушно, а стадионы для турниров отвечают мировым стандартам", — констатирует австралийское издание Gold Coast.

Футбол. Кубок конфедераций-2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сборная Германии обыграла Чили и стала победителем Кубка конфедераций
Новозеландский журналист, посетивший Кубок конфедераций, остался под впечатлением от безопасности на турнире. По его словам, всех гостей перед стадионом тщательно досматривают дружелюбные сотрудники полиции. "Досмотр организован не абы как — если у вас в носке спрятана монетка, полицейские ее найдут", — заметил автор материала в NZ Herald.

"Это очень серьезно — так и должно быть. Безопасность была на высоком уровне. Учитывая трагические происшествия по всей Европе, это понятно. И на самом деле такой уровень безопасности — это настоящее облегчение", — пишет издание.

Церемония закрытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге. 2 июля 2017
© РИА Новости / Владимир Песня
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Кубок конфедераций в России стал третьим по посещаемости в истории турниров
Немецкий журнал Spiegel, в свою очередь, замечает, что Россия очаровала главу ФИФА Джанни Инфантино. Президент федерации подчеркнул, что на этом турнире Россия "широко улыбнулась", показав миру "свое настоящее лицо". "Никаких проблем на Кубке конфедераций не было. Если проблематичный турнир выглядит так, то я хочу, чтобы у нас все турниры были проблематичными", — заявил Инфантино.

Ливанская Al-Akhbar отмечает, что Россия продемонстрировала полную готовность к проведению чемпионата мира. "России быстро удалось доказать свою способность к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году в ходе "репетиции", которой стал Кубок конфедераций. С самых первых дней футбольного мероприятия россияне продемонстрировали полную готовность к проведению более масштабного события, не допустив ни единого промаха, который мог бы запятнать успех страны", — говорится в статье.

Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В финальном поединке сборная Германии победила команду Чили со счетом 1:0.

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Кубок конфедераций FIFA 2017 в России
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