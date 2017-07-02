The Guardian: Россия развеяла опасения перед Чемпионатом мира-2018

Болельщики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017. Архивное фото

Болельщики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и России. 24 июня 2017. Архивное фото

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россия выдержала проверку Кубком конфедераций, однако к Чемпионату мира в следующем году ей придется решить несколько важных задач, констатирует Шон Уокер, московский корреспондент газеты The Guardian.

Подводя итог состязанию, последние матчи которого пройдут 2 июля, Уокер констатирует: Россия развеяла опасения перед мировым первенством, обеспечив "дружелюбную, хорошо-организованную генеральную репетицию ".

По его словам, то, что Россия приложила немало усилий для демонстрации гостеприимства, было ясно с самого первого матча.

"Любой болельщик с билетом смог избежать обременительного процесса получения росийской визы, а улыбчивые волонтеры в аэропортах и на вокзалах были тут как тут, чтобы показать посетителям, как пройти к бесплатному транспорту до стадиона", — пишет Уокер, отмечая, что знаки на английском языке в городах проведения матчей помогали гостям России сориентироваться.

"Для страны, в которой в течение многих лет гостеприимство ограничивалось тихими и сердитыми пограничниками, а после них — вереницей жадных таксистов, это большое достижение", — добавляет журналист.

Болельщики, приехавшие в Россию на Кубок, выглядели счастливыми. С какими-либо серьезными проблемами они не сталкивались, считает Уокер.

Мексиканский студент Франсиско Гарсия, приехавший на Кубок из Франции, поделился впечатлениями с журналистом.

"Я дважды подумал, прежде чем приехать сюда, потому что я беспокоился по поводу России. Но все было чудесно. Я начинаю копить на Чемпионат мира с завтрашнего дня", — рассказал он.

Что касается будущего ЧМ-2018, перед страной-хозяйкой, с точки зрения Уокера, поставлено две основных задачи: во-первых, сделать так, чтобы российская сборная обеспечила достойную игру, во-вторых, успешно представить миру дружелюбную и компетентную Россию.