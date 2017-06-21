Португальские футбольные фанаты о русских "хулиганах": это все пропаганда

Болельщики сборной России перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии. 21 июня 2017

Болельщики сборной России перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии. 21 июня 2017

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Болельщики из Португалии, прибывшие в Москву на футбольный матч Кубка Конфедераций с российской сборной, не увидели в столице "хулиганов", о которых западные СМИ делали репортажи и снимали "документальные" фильмы. Об этом сообщает Sputnik Бразилия.

Португальцы рассказали агентству, что не почувствовали на себе никакого притеснения или агрессии.

"Мы уже были в Казани, теперь в Москве, а завтра поедем в Санкт-Петербург", — рассказали Sputnik Жорже и его сын Мигел. Они также пообещали, что обязательно вернутся в Россию на ЧМ, если их команда пройдет отборочный этап.

"До настоящего момента не было никаких проблем, по-моему, организация отличная. Думаю, страна хорошо подготовилась. Не знаю, готовы ли люди к настоящему празднику на 100%, но это нормально, ведь Кубок Конфедераций для того и служит, чтобы, так сказать, разогреть народ перед ЧМ", — сказал Педру из Лиссабона. Он добавил, что хотел бы увидеть, как русские фанаты веселятся вместе с болельщиками из других стран.

"Русских хулиганов мы не видели. Только португальских хулиганов — но они лишь поют и пиво пьют, никого не трогают", — пошутил он.

Еще одна группа болельщиков из города Порту, не скрывая эмоций, пела и радовались вместе с хозяевами чемпионата. По их мнению, такие фильмы, как "Армия российских хулиганов", снятый "Би-би-си" — чистой воды пропаганда.

"Скорее уж мы хулиганы!…А если серьезно, все спокойно, мы ничего такого не видели, люди очень приятные. Это все пропаганда", — поделился впечатлениями один из фанатов.

Педру и его друзья заявили, что почувствовали русское гостеприимство русских и не хотят возвращаться домой. "Люди очень приятные… Может, они и станут более агрессивными, если проиграют, уже после игры", — шутят португальцы. Тем не менее, слухи о "российских хулиганах" они назвали преувеличением.

"Я думаю, люди здесь хотят оставить хорошее впечатление перед грядущим годом. Ведь это все, как вы знаете, и есть подготовка к ЧМ", — сказал Педру.

Еще одна болельщица, переехавшая в Лиссабон из России, рассказала, что приятно удивлена тем, насколько хорошо страна подготовилась к Кубку Конфедераций.

"Нам очень понравилась организация. Мы такого даже не ожидали. Это большой сюрприз, приятный сюрприз. Мы не чувствуем никакой опасности. Вот я в атрибутике с ног до головы, мой сын тоже, и ничего. Думаю, хорошей идеей было запретить продажу алкогольных напитков, это правильно продуманное решение. Организация прекрасная, мне очень понравилось. Думаю, даже ваш Чемпионат Европы (Евро 2004 — ред.) не был так хорошо подготовлен", — сказала она.

Ее супруг Руй согласился что, Россия постаралась организовать мероприятие наилучшим образом и предоставила болельщикам много возможностей — например, бесплатный проезд на общественном транспорте.

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