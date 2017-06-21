США
22.0622 июня00:24МСК
USD60.00+1.42
EUR66.80+1.48
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Кубок конфедераций FIFA 2017 в России

Португальские футбольные фанаты о русских "хулиганах": это все пропаганда

Сюжет:
Кубок конфедераций - 2017 (167)
23:5921.06.2017
(обновлено: 00:02 22.06.2017)
02920
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБолельщики сборной России перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии. 21 июня 2017Болельщики сборной России перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии. 21 июня 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Болельщики из Португалии, прибывшие в Москву на футбольный матч Кубка Конфедераций с российской сборной, не увидели в столице "хулиганов", о которых западные СМИ делали репортажи и снимали "документальные" фильмы. Об этом сообщает Sputnik Бразилия.

Вратарь Игорь Акинфеев (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сборная России уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций
Португальцы рассказали агентству, что не почувствовали на себе никакого притеснения или агрессии.

"Мы уже были в Казани, теперь в Москве, а завтра поедем в Санкт-Петербург", — рассказали Sputnik Жорже и его сын Мигел. Они также пообещали, что обязательно вернутся в Россию на ЧМ, если их команда пройдет отборочный этап.

"До настоящего момента не было никаких проблем, по-моему, организация отличная. Думаю, страна хорошо подготовилась. Не знаю, готовы ли люди к настоящему празднику на 100%, но это нормально, ведь Кубок Конфедераций для того и служит, чтобы, так сказать, разогреть народ перед ЧМ", — сказал Педру из Лиссабона. Он добавил, что хотел бы увидеть, как русские фанаты веселятся вместе с болельщиками из других стран.

"Русских хулиганов мы не видели. Только португальских хулиганов — но они лишь поют и пиво пьют, никого не трогают", — пошутил он.

Еще одна группа болельщиков из города Порту, не скрывая эмоций, пела и радовались вместе с хозяевами чемпионата. По их мнению, такие фильмы, как "Армия российских хулиганов", снятый "Би-би-си" — чистой воды пропаганда.

"Скорее уж мы хулиганы!…А если серьезно, все спокойно, мы ничего такого не видели, люди очень приятные. Это все пропаганда", — поделился впечатлениями один из фанатов.

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПортугальские болельщики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Португальские болельщики перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии

Педру и его друзья заявили, что почувствовали русское гостеприимство русских и не хотят возвращаться домой. "Люди очень приятные… Может, они и станут более агрессивными, если проиграют, уже после игры", — шутят португальцы. Тем не менее, слухи о "российских хулиганах" они назвали преувеличением.

"Я думаю, люди здесь хотят оставить хорошее впечатление перед грядущим годом. Ведь это все, как вы знаете, и есть подготовка к ЧМ", — сказал Педру.

Еще одна болельщица, переехавшая в Лиссабон из России, рассказала, что приятно удивлена тем, насколько хорошо страна подготовилась к Кубку Конфедераций.

Команды перед началом матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Португалии и Мексики
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
ФИФА предупредила FMF в связи с поведением мексиканских фанатов на КК
"Нам очень понравилась организация. Мы такого даже не ожидали. Это большой сюрприз, приятный сюрприз. Мы не чувствуем никакой опасности. Вот я в атрибутике с ног до головы, мой сын тоже, и ничего. Думаю, хорошей идеей было запретить продажу алкогольных напитков, это правильно продуманное решение. Организация прекрасная, мне очень понравилось. Думаю, даже ваш Чемпионат Европы (Евро 2004 — ред.) не был так хорошо подготовлен", — сказала она.

Ее супруг Руй согласился что, Россия постаралась организовать мероприятие наилучшим образом и предоставила болельщикам много возможностей — например, бесплатный проезд на общественном транспорте.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

Игорь Акинфеев, Федор Кудряшов (Россия) и Криштиану Роналду (Португалия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Гол разочарования: Россия уступила Португалии в матче Кубка конфедераций
Комментировать
+
Кубок конфедераций FIFA 2017 в России
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена