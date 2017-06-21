МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сборная России уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций со счетом 0:1. Единственный гол на восьмой минуте забил капитан португальцев Криштиану Роналду.
"Очевидно, что я очень рад. Мы счастливы, потому что Португалия впервые побеждает в России. Российские болельщики давили на нас, но у нас было больше возможностей и мы вышли победителями. Нас можно поздравить, у нас четыре очка", — сказал Роналду на пресс-конференции.
Следующая игра российской сборной состоится в Казани 24 июня против команды Мексики.
С трибун игру смотрели 42 759 зрителей — как раз столько составляет вместимость арены в Тушино на матчах Кубка конфедераций.
Эта игра стала сотой в составе сборной команды для вратаря россиян Игоря Акинфеева. Голкипер остается на четвертом месте среди рекордсменов по матчам за сборную России, уступая Сергею Игнашевичу (120), Виктору Онопко (109) и Василию Березуцкому (101).
Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.