Вратарь Игорь Акинфеев (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии

Вратарь Игорь Акинфеев (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Португалии

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сборная России уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций со счетом 0:1. Единственный гол на восьмой минуте забил капитан португальцев Криштиану Роналду.

"Очевидно, что я очень рад. Мы счастливы, потому что Португалия впервые побеждает в России. Российские болельщики давили на нас, но у нас было больше возможностей и мы вышли победителями. Нас можно поздравить, у нас четыре очка", — сказал Роналду на пресс-конференции.

Встреча прошла в среду в Москве на стадионе "Спартак". После сегодняшнего матча Португалия вышла на первое место в группе А — она набрала четыре очка. Россия после двух игр занимает второе место в группе с тремя очками. В первом матче Кубка 17 июня россияне обыграли сборную Новой Зеландии 2:0.

Следующая игра российской сборной состоится в Казани 24 июня против команды Мексики.

С трибун игру смотрели 42 759 зрителей — как раз столько составляет вместимость арены в Тушино на матчах Кубка конфедераций.

Эта игра стала сотой в составе сборной команды для вратаря россиян Игоря Акинфеева. Голкипер остается на четвертом месте среди рекордсменов по матчам за сборную России, уступая Сергею Игнашевичу (120), Виктору Онопко (109) и Василию Березуцкому (101).

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.