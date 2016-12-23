Еще одну большую порцию
- Мне нравятся лаконичные произведения Виталия Подвицкого.18:2623.12.201616
- Ну да, по количеству потребляемых денег из бюджета и материальных ресурсов армия США самая мосчная ;-)18:5123.12.201617
- Большой, хаЛосый, кушай не стесняйся. :-)22:5023.12.20162
- Карикатура высший класс! :D02:0024.12.20164
- по-любому,если внимательно присмотреться,то наши военные бюджеты сопоставимы.у пиндосов и коррупция,и цена вооружения на порядок выше,чем в россии.поэтому их бюджет можно смело делить на 10,и тогда у них бюджет,на практике,немного выше получится.10:2224.12.20161
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