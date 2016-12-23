Путин отреагировал на слова Трампа о ядерном потенциале США

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин не нашел ничего необычного в высказываниях избранного президента США Дональда Трампа об укреплении ядерного арсенала Вашингтона, но признался, что его удивили высказывания действующей администрации о мощи армии США.

"Что касается избранного президента Соединенных штатов господина Трампа, то здесь нет никакой новизны. Он в ходе своей предвыборной кампании говорил о необходимости укрепления ядерной составляющей США, об укреплении вооруженных сил, здесь нет ничего необычного", — сказал Путин в пятницу на ежегодной пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать планы Трампа.

Ранее избранный президент США Трамп написал в Twitter, что США должны значительно укрепить и расширить возможности в области ядерных вооружений "до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб".

"Честно говоря, меня удивили высказывания других официальных представителей действующей администрации, которые почему-то начали доказывать, вооруженные силы Соединенных штатов являются самыми мощными в мире. С этим никто не спорит", — отметил президент России.

Представитель Госдепартамента, отставной адмирал Джон Кирби высказался накануне в том смысле, что за всю историю человечества еще не было столь же "умных и сильных" вооруженных сил, как сейчас у США. Чиновника попросили прокомментировать слова Владимира Путина о том, что российские Вооруженные силы сейчас сильнее любого потенциального агрессора.

Говоря уже на пресс-конференции об американских ВС, президент России отметил, что, "действительно, там и ракет, и подводных лодок, и авианосцев, конечно, больше". "А мы с этим и не спорим, мы говорим, что мы просто сильнее любого агрессора, и это так", — сказал Путин.

По словам президента, сейчас страна обновила свои вооружения примерно на 50%, а к 2021 году этот показатель должен составить 70%.

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