"Неубиваемая": немецкий журналист оценил "Ниву"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российский внедорожник "Нива", который сейчас производят под названием Lada 4х4, дешев и "неубиваем", такое мнение высказал в статье в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung немецкий журналист Хольгер Аппель.

Корреспондент вспомнил, как в середине 80-х годов годов ездил на "Ниве". Он отметил, что на асфальте машина ведет себя ужасно.

"Но по нерасчищенной заснеженной дороге к дому она ехала победоносно — "Лада Нива", невзрачная, дешевая, неубиваемая, с полным приводом", — написал автор.

При этом сейчас, спустя 40 лет, "Нива" выглядит так же, как и тогда, и ездит точно так же, пишет журналист.

"Внутри, возможно, поменялись парочка переключателей, но это не точно", — добавил Аппель.

Однако, по его мнению, даже сейчас у всех автолюбителей "начинают гореть глаза, когда они ее видят".

"Нива" (также известна под названиями ВАЗ-2121 и LADA 4x4) — советский и российский автомобиль повышенной проходимости — внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом. Серийно производится с 5 апреля 1977 года по настоящее время.

"Нива" достигла успехов в автоспорте, становясь призёром таких престижных ралли-рейдов как Париж-Дакар, Париж-Тунис, "Ралли Фараонов", Париж-Пекин и других.