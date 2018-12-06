"Неубиваемая": немецкий журналист оценил "Ниву"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российский внедорожник "Нива", известный как Lada 4х4, дешевый и "неубиваемый", пишет немецкий журналист Хольгер Аппель в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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По мнению Аппеля, хотя эта машина выглядит так же, как и 40 лет назад, она все еще "победоносно" ездит по заснеженным дорогам, а у всех автолюбителей "начинают гореть глаза, когда они ее видят".
"Внутри, возможно, поменялась парочка переключателей, но это не точно", — добавил он.
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"Нива" (ВАЗ-2121 или Lada 4x4) — советский и российский автомобиль повышенной проходимости, внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом. Производится с 5 апреля 1977 года. Автомобиль становился призером таких престижных ралли-рейдов, как Париж-Дакар, Париж-Тунис, "Ралли Фараонов", Париж-Пекин.