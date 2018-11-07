МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Lada Vesta и Lada Granta заняли первое и второе места по продажам в России в октябре, следует из данных АЕБ.

Так, продажи Vesta выросли на 61% в октябре в годовом выражении и составили 10,67 тысячи штук, Granta разошлась тиражом 10,27 тысячи единиц, что на 25,1% больше по сравнению с октябрем 2017 года, следует из данных АЕБ.

На восьмом месте по популярности, согласно статистике, пассажирские универсалы Largus — их продажи в октябре снизились на 2,5% до 3,67 тысяч штук, 12-ю строчку общего зачета занимает Lada 4x4 с результатом 3,2 тысячи проданных машин (+12%), а 15-я позиция у Lada Xray, таких машин было продано 2,71 тысячи в октябре, что на 12% меньше по сравнению с октябрем прошлого года.

По итогам января-октября 2018 года Lada Vesta занимает первое место по продажам среди новых автомобилей в России с результатом 86,86 тысячи штук, на втором месте Kia Rio с результатом 82,97 тысячи, третью строчку занимает Lada Granta — 80,46 тысячи.