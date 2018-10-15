Стали известны цены на Lada Xray Cross

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. АвтоВАЗ будет предлагать Lada Xray Cross в трех комплектациях с двумя пакетами опций по цене от 729,9 тысячи рублей, говорится в сообщении компании.

"Lada Xray Cross оснащается двигателем 1,8 литра (122 лошадиные силы) и механической коробкой передач и выпускается в трех вариантах комплектаций — Classic, Comfort и Luxe, для которых доступны два пакета опций. Стартовая цена Lada Xray Cross в комплектации Classic от 729,9 тысячи рублей. В оснащение автомобиля входят две подушки безопасности, охранная сигнализация, система экстренного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС", дисковые тормоза задних колес, система контроля устойчивости и помощник при старте на подъеме, LED ходовые огни, регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка, легкая тонировка стекол, электростеклоподъемники передних дверей, аудиоподготовка, 17-дюймовые легкосплавные диски", — сообщает компания.

© Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Интерьер автомобиля Lada Xray Cross © Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Интерьер автомобиля Lada Xray Cross

Комплектация Comfort предполагает наличие кондиционера и системы Lada Ride Select, она предоставляет возможность выбора одного из пяти режимов движения: ESC on, ESC off, Sport, "снег/грязь" и "песок", стоит такая машина 809,9 тысячи рублей, поясняет АвтоВАЗ. В максимальном исполнении Luxe машина оснащается климат- и круиз-контролем, подогревами руля, задних сидений и лобового стекла. Стоимость машины в максимальной комплектации составляет 859,9 тысячи рублей, с доппакетом Prestige — 888,9 тысячи рублей, поясняет компания.

Начать продажи новинки планируется до конца 2018 года.