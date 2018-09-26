Сгореть и умереть: к чему приводит использование поддельных запчастей

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Сергей Белоусов. Спалить автомобиль легко — достаточно залить в моторный отсек фальшивую охлаждающую жидкость. Устроить аварию с тяжелыми последствиями "помогут" поддельные тормозные колодки, а некачественное масло через пять-десять тысяч километров выльется владельцу машины в дорогостоящий ремонт. Рынок фальсифицированных запчастей процветает, от них не застрахован ни потребитель, ни продавец. Насколько легко нарваться на подделку и как с этим бороться — в материале РИА Новости.

Не элементарно, Ватсон!

Чем отличается контрафакт от фальсификата? В первом случае запчасть не представляет угрозы для водителя и транспортного средства, она сделана качественно, но нарушены авторские права настоящего производителя, из-за чего тот несет убытки. Покупка же фальсификата, то есть откровенной подделки, выполненной с нарушением технологии изготовления, грозит печальными последствиями.

На публичных слушаниях "Стоп-автохлам: как очистить рынок от фальсификата" обсуждали именно эту проблему. "В один из рейдов на автомобильном рынке мы приобрели тосол. В ходе испытаний один из образцов воспламенился при температуре 83 градуса по Цельсию, — рассказал руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. — При этом рабочая температура двигателя — 95 градусов, а по международным стандартам может достигать 108 градусов".

По словам эксперта, годовой оборот продажи охлаждающих жидкостей составляет 45 миллиардов рублей и треть предложений — фальсификат. Причем антифриз и тосол не самый ходовой товар, его меняют лишь раз в несколько лет. Куда больше зарабатывают недобросовестные производители на маслах известных брендов: доля фальсификата здесь достигает 70%, от подделки не застрахованы ни магазины, ни крупные автосервисы, закупающие технические жидкости 208-литровыми бочками. Производители масел внедряют новые способы защиты продукции: маркируют канистры QR- и штрих-кодами, дающими возможность проверить подлинность товара через интернет. Однако не каждый производитель снабжает такой защитой, к примеру, литровые емкости.

© РИА Новости Рынок автозапчастей на МКАД в Москве © РИА Новости Рынок автозапчастей на МКАД в Москве

Выпускать сложные запчасти — электронику, поршни двигателя или детали трансмиссий невыгодно, да и подделку здесь различить проще. В большинстве случаев фальсификат — это самые распространенные автомобильные компоненты. Помимо тосола и масел, часто встречаются расходники вроде деталей подвески, тормозной системы, прокладок, фильтров и т. п.

© РИА Новости Легкосплавные диски на рынке автозапчастей в Москве © РИА Новости Легкосплавные диски на рынке автозапчастей в Москве

По словам координатора российского движения "Общество синих ведерок" Петра Шкуматова, обычный автомобилист не способен самостоятельно выявить фальсификат. Он приводит собственный пример: "Я не тот человек, который экономит на тормозных колодках, у меня есть любимая фирма, и недавно я купил себе эти колодки. После их установки моя машина сразу стала хуже тормозить, через десять-двенадцать тысяч километров колодки стерлись, а вместе с ними повредились и тормозные диски. Если посмотрите на коробку, на сами колодки, вы не увидите никаких отличий. На автофорумах есть "гуру" — они по каким-то микроскопическим отличиям способны распознать фальсификат. Но, поверьте, никто не будет стоять в магазине с лупой и разглядывать упаковку".

Как утверждает Шкуматов, неисправные или некачественные элементы тормозной системы и колеса — это 75% случаев технической неисправности, ставших причиной аварии.

В начале этого года Роскачество по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции провело проверку 16-дюймовых легкосплавных дисков. Выяснилось, что шесть из 23 алюминиевых колес не соответствовали стандартам качества.

На публичных слушаниях заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова сообщила, что в целом производители отнеслись с пониманием к результатам проверки: два российских бренда сняли с производства небезопасные диски, сменили поставщиков и скорректировали технологические процессы. Согласно пресс-релизу организации, диски брендов 4GO, Alcasta и X-Race были выведены из продажи. Однако по запросу "Alcasta M24" (модель диска, провалившего испытания) сервис "Яндекс.Маркет" выдает десятки предложений от различных магазинов в одном лишь Московском регионе. Корреспондент РИА Новости обратился в несколько компаний, и везде подтвердили, что диски до сих пор продаются, доставка — хоть на следующий день. В пресс-службе Роскачества на момент подготовки материала прокомментировать ситуацию не смогли.

Рыба гниет с сертификата

Тесты легкосплавных дисков выявили системную проблему: популярные марки располагают необходимыми сертификатами соответствия, клиентам показывают официальные бумаги, подтверждающие качество товара. Однако многие производители и дистрибьюторы получали их без всяких испытаний. Не исключено, что органы сертификации выдавали заключения без тестов или вовсе не имели аккредитованных лабораторий, выписывая филькину грамоту.

Президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре замечает, что еще хуже обстоят дела с детскими креслами: "Только десять процентов продающихся автокресел полностью соответствуют всем международным стандартам безопасности. Недавно мы были в Красноярске на открытии центра по прокату детских удерживающих устройств, он был создан специально для семей, которым не хватает денег на их покупку. Когда же мы своими глазами увидели эти кресла (к каждому прилагался действующий сертификат безопасности), сразу поняли, что эта продукция на самом деле небезопасна". По мнению Агре, России необходимы собственные центры по испытанию детских автокресел.

"В известных всем магазинах автозапчастей до сих пор открыто продается фальсификат, опасный для жизни, — утверждает заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов. — Все эти "треугольники", реализующиеся под видом детских удерживающих устройств, уже запрещены ООН. Я без проблем купил зеркала заднего вида для ВАЗ-21099 "Формула-1", в коробке к ним нет даже указания на сертификат соответствия. Это не подделка, а фальсификат, представляющий реальную угрозу".

По мнению Алексея Кулешова, фальсификат наносит большой урон бюджету страны: зачастую эта продукция никем не сертифицируется. Она попадает на прилавки магазинов не только как контрабанда из-за рубежа, но и из кустарных производств, а иногда и с официальных российских заводов — Росстандарт ведет с ними борьбу. С этого года ведомство получило право штрафовать продавцов некачественного топлива, прибегая к так называемому оборотному штрафу. Владельцы заправок теперь обязаны выплачивать один процент от оборота за предшествующий нарушению год. По состоянию на июль полсотни АЗС оштрафованы более чем на 28 миллионов рублей.

Росстандарт намерен сформировать такой же механизм контроля и на рынке автозапчастей, а также проводить внеплановые инспекционные закупки в торговых сетях для выявления фальсификата. Однако предприниматели возражают: как может продавец отвечать и проверять то, что подтверждено действующим сертификатом? Не будет же магазин запчастей открывать собственные лаборатории для испытаний каждого наименования товара.

По данным аналитического агентства "Автостат", в России более 64 тысяч точек продаж и обслуживания автомобилей, из них примерно три с половиной тысячи — авторизованные дилеры. Число официальных станций техобслуживания продолжает снижаться, а независимых и сетевых, наоборот, растет. Неофициальные сервисы не связаны обязательствами с автопроизводителями и вольны закупать запчасти, где угодно. Поэтому спрос на фальсификат без должного внимания со стороны контролирующих органов будет только увеличиваться, а пострадавшими в этой сложной цепочке взаимоотношений окажутся простые автовладельцы.