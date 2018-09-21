УАЗ запустил производство обновленного внедорожника Patriot в прямом эфире

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. "УАЗ" (входит в Sollers Вадима Швецова) начал производство обновленного внедорожника Patriot, говорится в сообщении компании.

При этом сборка первого образца обновленного Patriot была организована в режиме онлайн, и за ней мог наблюдать любой желающий.

"В ходе плановой модернизации внедорожник УАЗ Patriot стал более мощным, комфортным и удобным в повседневной эксплуатации, не растеряв внедорожных качеств. Вместо прежнего двигателя на Patriot устанавливают мотор "ЗМЗ-Про". Рабочий объем остался на прежнем уровне, мощность и крутящий момент увеличились до 150 лошадиных сил и 235 Нм (было 135 и 217 соответственно)", — отмечает компания.

У машин 2019 модельного года улучшенное рулевое управление, улучшилась шумоизоляция салона за счет большей площади звукоизолирующих материалов на моторном щите, пассажиры получили поручни на передних и средних стойках для удобства посадки, говорится в сообщении "УАЗа".

"Обновленный УАЗ Patriot уже можно заказать у официальных дилеров. Покупателям доступны исключительно полноприводные машины в исполнениях Классик, Оптимум, Престиж и Максимум. И каждый из этих вариантов можно дополнить опциональным пакетом Экспедиция, в который входят два оригинальных цвета кузова на выбор, лебедка, экспедиционный багажник, лестница, силовые пороги и внедорожные шины. Цены на УАЗ Patriot 2019 модельного года будут объявлены ближе к старту продаж", — сообщает компания.