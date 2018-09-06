АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. АвтоВАЗ начал производство обновленной Lada 4x4, сообщила компания.
Для пятидверной Lada 4х4 появилась новая комплектация Black Edition. Отмечается, что это исполнение предполагает максимальный уровень оснащения, в том числе кондиционер, наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом, а также улучшенную виброизоляцию. Кузов автомобиля в версии Black Edition окрашивается черной эмалью ''Пантера'', литые колесные диски — также черного цвета. Аналогичные 16-дюймовые диски устанавливаются в варианте ''Камуфляж''.
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Отмечается, что по итогам семи месяцев 2018 года модель Lada 4х4 занимает пятое место в сегменте SUV.
АвтоВАЗ — крупнейший автопроизводитель в России. Компанию контролирует совместное предприятие "Ростеха" и Renault — Alliance Rostec Auto B.V.