АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. АвтоВАЗ начал производство обновленной Lada 4x4, сообщила компания.

"Стартовало производство Lada 4х4 2019 модельного года: автомобили получили несколько стилевых изменений, которые подчеркивают мужественный облик внедорожника. На всех Lada 4х4 появилась новая комбинация приборов, в основу дизайна которой положен контраст черного и оранжевого цветов", — говорится в сообщении.

Для пятидверной Lada 4х4 появилась новая комплектация Black Edition. Отмечается, что это исполнение предполагает максимальный уровень оснащения, в том числе кондиционер, наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом, а также улучшенную виброизоляцию. Кузов автомобиля в версии Black Edition окрашивается черной эмалью ''Пантера'', литые колесные диски — также черного цвета. Аналогичные 16-дюймовые диски устанавливаются в варианте ''Камуфляж''.

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На Lada 4х4 Urban предлагаются двухцветные диски ''Гризли'', где черный фон сочетается с серебристой полированной поверхностью спиц. Автомобили в комплектации Luxe получили электрорегулировку и обогрев наружных зеркал. Также этой комплектации появились серебристые легкосплавные диски обновленного дизайна.

Отмечается, что по итогам семи месяцев 2018 года модель Lada 4х4 занимает пятое место в сегменте SUV.

АвтоВАЗ — крупнейший автопроизводитель в России. Компанию контролирует совместное предприятие "Ростеха" и Renault — Alliance Rostec Auto B.V.