"АвтоВАЗ" ведет переговоры с Минобороны о продаже Lada Vesta Cross

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Компания "АвтоВАЗ" ведет переговоры с Минобороны России по продаже военному ведомству автомобилей Lada Vesta Cross, сообщил РИА Новости во вторник представитель компании.

"Мы ведем переговоры с Минобороны о поставке автомобилей Lada Vesta Cross", — сказал собеседник агентства.

По его словам, переговоры — "живой процесс", поэтому говорить о конкретных сроках и количестве поставляемой техники преждевременно. Комментарием Минобороны РФ на этот счет РИА Новости не располагает.

Продажи данного автомобиля в дилерских центрах стартовали 7 июня. От стандартных седанов новинку отличает увеличенный до 20 сантиметров дорожный просвет.

Автомобили оборудованы климат-контролем, подогревом сидений, лобового стекла, hands free, четырьмя подушками безопасности, системой стабилизации и другими электронными ассистентами.