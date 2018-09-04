Названы сроки открытия всей платной трассы М11 от Москвы до Петербурга

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Скоростная платная дорога М11 от Москвы до Санкт-Петербурга может быть открыта для движения целиком в следующем году, рассказал журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"Остается ввести 7-й и 8-й участки. Это может произойти уже в следующем году", — сказал Дитрих.

До этого, 1 сентября, "Автодор", который является организатором проекта, открыл движение по участку с 58 по 97 километры М11 в обход Солнечногорска и Клина, а 6 июня госкомпания открыла движение по самому длинному участку трассы — с 334 по 543 километры в Тверской и Новгородской областях. "Автодор" планировал сдать всю трассу протяженностью 669 километров в эксплуатацию в этом году, стоимость проезда в один конец могла быть около 2 тысяч рублей, говорил глава "Автодора" Сергей Кельбах.