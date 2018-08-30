Мал, да удал: семь причин сходить на Московский автосалон

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Тем, кто бывал на Московском международном автосалоне (ММАС) в прошлые годы, нынешняя выставка может показаться не слишком представительной: всего дюжина автопроизводителей. Однако по количеству мировых и значимых для россиян премьер это мотор-шоу даст фору любому предыдущему. Корреспондент РИА Новости нашел семь причин, по которым все же стоит посетить три павильона "Крокус Экспо" с 31 августа по 9 сентября.

Пощупать машину Путина

С новым президентским лимузином Aurus "Сенат" практически все знакомы исключительно по фотографиям из интернета и видео с трансляции последней инаугурации Владимира Путина. Но у этой машины есть уменьшенная копия — седан с тем же названием, который и привезли на ММАС.

Для бренда Aurus выделен отдельный павильон (электробус КамАЗ "Шатл" занимает лишь крохотный его угол), здесь модель Senat темно-вишневого цвета стоит в полумраке, окруженная черными стенами и потолком. Атмосфера таинственности и величия новой российской марки для VIP. Вопреки ожиданиям, заглянуть внутрь и рассмотреть каждую деталь машины представителям прессы разрешили, а пространство на задних сиденьях лично оценил депутат и бывший боксер Николай Валуев, чей рост составляет 213 см.

Микроавтобус Arsenal на выставку не попал, зато желающие увидят макет силовой установки, которая монтируется на всем семействе автомобилей Aurus: 4,4-литровый двигатель V8 мощностью 598 л. с. и 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Частично технические характеристики машин раскрыты в книге "Автомобили первых лиц", также презентованной на ММАС.

Познакомиться с модным кроссовером Renault

Знатоки французских и японских машин в курсе, насколько разнообразны автомобили на глобальной платформе B0 альянса Renault-Nissan. Здесь и бюджетный Renault Logan с Lada Xray, и "проходимец" Renault Duster с его приукрашенной версией Renault Kaptur. Но оказалось, что, если перетряхнуть более половины деталей этой "тележки" и основательно ее модернизировать, получится нечто совершенно немыслимое.

На ММАС состоялась мировая премьера новой глобальной модели Renault Arkana. Кузов выполнен в модном нынче стиле купе-кроссовера и очень напоминает BMW X6 и X4. Французский автомобиль короче и меньше обоих прообразов, к тому же он еще не закончен — попасть внутрь нельзя, а его официальный статус — концепт.

Хотя "Аркану" будут продавать повсюду, первым рынком для модели станет именно Россия. Здесь же, на московском заводе "Рено", в 2019 году наладят серийное производство.

Помимо уникальной внешности и новой платформы у Arkana обновится линейка двигателей и трансмиссий, а также значительно расширится функциональное оборудование. Впрочем, пока это arcanium, в переводе с латинского — тайна.

Узреть все "Лады" разом

Чемпион по количеству премьер на автосалоне — АвтоВАЗ. В августе шоу-румы дилеров марки заполнили четыре обновленные версии модели Granta: седан, лифтбэк, универсал и хетчбэк. Две последние ранее назывались Kalina, но это уже "завяло" и кануло в Лету.

На стенде российской марки можно познакомиться со спортивной модификацией Vesta Sport c форсированным двигателем и новым обвесом и вседорожными седаном Vesta Cross и кроссовером Xray Cross. Последний помимо защитных накладок и увеличенного до 215 миллиметров дорожного просвета получил ряд улучшений в эргономике и оборудовании, а также обзавелся системой выбора режимов движения Lada Ride Select.

Но главный хит — концепт Lada 4x4 Vision, прообраз "Нивы" второго поколения. Внешне ничего общего с нынешней моделью, которая выпускается без особых изменений в конструкции более 40 лет. Снаружи — огромные 21-дюймовые колеса, светодиодная оптика и фирменные X-образные выштамповки кузова, внутри — нарисованные приборы и селектор выбора режимов движения. Что будет в серийном виде, узнаем через три-четыре года, когда новую "Ладу" 4x4 обещают запустить в производство.

Посмотреть на новых "китайцев"

Половина стендов на автосалоне принадлежит китайским компаниям, среди них — новичок, GAC Motors. Это его дебют на российском рынке. Кстати, Россия еще и первое иностранное государство, где эта марка начала официально продаваться.

Другой китайский бренд — Haval — уже достроил собственный завод в Тульской области и выбрал ММАС для мировой премьеры кроссовера F7, который в 2019-м пропишется на новом предприятии. В арсенале модели — передний и полный приводы, набор систем активной безопасности, два турбированных бензиновых двигателя мощностью 150 л. с. (1,5 л) и 190 л. с. (2,0 л), а также семиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Все агрегаты — собственная разработка марки.

Поездить за рулем и без

Volkswagen на ММАС не пошел: обосновался у входа на улице. Немецкая компания решила не организовывать стенд в стенах выставочного комплекса "Крокус Экспо", а построила трек с различными испытаниями.

Посетители выставки смогут преодолеть импровизированное бездорожье на новых VW Touareg и Teramont, посидеть в большом седане Arteon, а также присмотреться к новой версии бюджетного VW Polo Sedan JOY и внедорожной модификации VW Tiguan. В роли диковинки выступает электрокар Volkswagen I.D.

Отдельную трассу соорудил неподалеку от входа "Яндекс". Присаживаетесь на заднее сиденье "Тойоты" и оцениваете, как российский IT-гигант научил машину ездить без водителя — место за рулем всегда будет свободно.

Взглянуть на диковинку

Беспилотные разработки представлены и на небольшом стенде Горьковского автозавода. В рамках технологического фестиваля Mobilistic ГАЗ показал две модели на базе электробусов ГАЗельNEXT, оснащенные двумя типами систем автономного управления. В одном случае используются лазерные датчики для определения границ проезжей части, даже если разметка на дороге полностью отсутствует. В другом — стереокамеры с защитой от кибератак, позволяющие ориентироваться в пространстве. И там, и тут установлена спутниковая система ГЛОНАСС.

На выставке также присутствуют несколько тюнинговых компаний, которые в качестве образцов своих решений привезли "прокачанные" модели разных производителей с большими колесами, выхлопными трубами и очень низким дорожным просветом.

В одном из павильонов есть небольшой стенд компании Khazar. Новый автопроизводитель из Азербайджана заявил о себе весной этого года и в числе приоритетных рынков выделил и Россию. Что касается машин, то на стенде пока единственная модель с 1,7-литровым бензиновым двигателем в трех вариантах мощности: 115 л. с., 105 л. с. для версии на газомоторном топливе и 150 л. с. Коробка передач только механическая, в базовой версии есть кондиционеры. Откуда взялись эти машины? Из Ирана. Кто помнит, в России когда-то продавались автомобили марки Iran Khodro, компания создала совместное предприятие с "АзерМаш", вот и получился "Хазар".