Rolls-Royce отдыхает. Эксклюзивные подробности проекта "Кортеж"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. В среду, 29 августа, на Московском международном автосалоне состоится презентация книги "Автомобили первых лиц" о машинах из гаражей последнего русского императора Николая II, генсеков СССР и президентов России. Отдельная глава посвящена самой современной отечественной автомобильной марке — Aurus. Корреспонденту РИА Новости удалось ознакомиться с изданием заранее и найти много новых подробностей о проекте, который ранее именовался "Кортеж".

За пригоршню лет

Когда-то на создание нового автомобиля и раскрутку его бренда уходили целые десятилетия, столько же требовалось марке для разработки собственных технологий и ноу-хау. В современном мире все иначе: от идеи проекта "Кортеж", возникшей в ноябре 2011 года, до дебюта первого серийного лимузина Aurus на инаугурации президента России прошло меньше семи лет. В итоге получилось сразу несколько моделей гражданских и служебных машин премиального класса, внутри которых не менее половины деталей отечественные.

Семейство "Аурус" отчасти обязано своим рождением краху завода и марки ЗИЛ. После многочисленных попыток модернизировать и обновить престижный в СССР правительственный лимузин высшее руководство страны в середине 1990-х окончательно пересело на представительские бронированные "мерседесы". Однако о российском лимузине не забыли: в 2011 году сформулировали концепцию машины для первых лиц государства, дизайнеры получили задание разработать несколько вариантов художественного образа нового отечественного авто. Подобные проекты сейчас принято называть "импортозамещение", однако в 2011-м до санкций было еще далеко.

В 2012 году стало ясно, что одним президентским лимузином дело не обойдется. На единой модульной платформе появится целая линейка современных безопасных машин. Унификация производства позволит сократить расходы. "В отличие от советских представительских ЗИЛов новые машины должны были создаваться не на стапеле в единичных экземплярах, а встать на поток, что значительно удешевляло проект в целом. Премиальные транспортные средства современного дизайна и прогрессивной конструкции, объединенные единой модульной платформой, должны стать флагманом отечественной автомобильной промышленности", — отмечают авторы книги.

В наши дни модульные платформы используют практически все крупные автопроизводители: Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Peugeot, Citroen, Nissan, Renault и так далее. На базе больших платформ создаются микроавтобусы и тяжелые внедорожники, на базе маленьких — городские модели и компактные кроссоверы. Модульные платформы сокращают сроки проектирования, стоимость производства и компонентной базы.

Кстати, кузов лимузина Aurus мог бы стать хетчбэком: в начале творческого пути дизайнеры не ограничивали фантазию и предлагали порой очень футуристичные макеты. К концу 2012-го образ будущей машины начал вырисовываться — седан с классическими пропорциями, формами и кодовым названием "Кортеж". Вдохновил авторов первый советский послевоенный автомобиль представительского класса ЗИС-110. В проекте на конкурсной основе участвовали итальянское кузовное ателье Bertone и НАМИ. В итоге победа досталась научно-исследовательскому институту и его дизайнеру Алексею Чвокину.

В 2014-м изготовили первый полноразмерный макет, способный передвигаться самостоятельно, а уже в конце 2017-го первые предсерийные экземпляры поступили в гараж особого назначения ФСО России. Седьмого мая 2018-го Владимир Путин прибыл на церемонию вступления в должность президента России на новом отечественном автомобиле Aurus Senat Limousine. Через два с небольшим месяца машина совершила зарубежную поездку в Финляндию на встречу президентов России и США. Официальная премьера модельного ряда "Аурус" состоится 29 августа в рамках Московского международного автосалона.

Трое из НАМИ

Модели Aurus названы в честь башен Московского Кремля. Длиннобазный и короткобазный седаны — "Сенат", микроавтобус — "Арсенал", а внедорожник, который появится в 2019 году, — "Комендант". В Кремле 20 башен, так что резерв есть.

Все семейство спроектировано на базе полноприводной модульной платформы с передним расположением двигателя. Под капотами продольно размещен единственный доступный на сегодняшний день мотор V8 объемом 4,4 литра мощностью 598 лошадиных сил. Скоро к нему присоединится более мощный 6,6-литровый V12 с отдачей 857 лошадиных сил. Тяга поступает ко всем колесам через девятиступенчатую автоматическую трансмиссию. Имеется в комплектации и электродвигатель, так что эта машина — гибрид. В более отдаленной перспективе "Аурусы" и вовсе станут электрическими.

Как утверждается в книге, уже сейчас "в обоих двигателях реализована гибридная схема с электромашиной. Наличие высоковольтной системы, состоящей из электромашины, высоковольтной батареи и других компонентов, на сегодня только обеспечивает корректировку тяговых и скоростных характеристик двигателя в режимах динамического разгона и других условиях с высокой нагруженностью двигателя. Но в дальнейшем может обеспечить возможность движения автомобиля только на электрической тяге, а в глубокой перспективе, возможно, и полный отказ от двигателя внутреннего сгорания".

На первоначальном этапе в проекте участвовали крупные иностранные компании, использовался международный опыт, применялись самые передовые технологии. Как подчеркивают авторы книги, банального копирования не было: зарубежные наработки "творчески освоили", а на их базе разработали собственные.

Более половины комплектующих производятся в России: в НАМИ отливают детали двигателя и подвески, изготавливают пластиковые элементы, внедряют информационные и интеллектуальные системы, производят сборку. На ПАО "Нижнекамскшина" делают шины, над элементами обивки салона работает АО "Русская кожа", автостекла — задача ПО "Автостекло" — "Эй Джи Си Борский стекольный завод" и так далее.

Седан, микроавтобус, внедорожник, все модели внешне похожи. Самый большой — Aurus Senat Limousine. Длина 6,63 метра, почти на метр длиннее Rolls-Royce Phantom и Mercedes-Benz S-Class Maybach LWB. Столь же масштабна и колесная база — 4,3 метра. Словом, там очень просторно, учитывая, что внутри помещаются всего шесть человек. Максимальная скорость — 160 километров в час, что объясняется наличием тяжеленной брони, которая защищает автомобиль. Лимузин "Сенат" весит как огромный африканский слон — почти шесть тонн!

Кузов седана и его колесная база ровно на метр короче, чем у лимузина. И все равно это больше, чем у современных Audi A8, BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class. Заявленная "максималка" — 190 километров в час. Ширина всех машин — 2,02 метра.

Микроавтобус "Арсенал" длиной почти шесть метров и высотой больше двух вмещает восемь человек. Это машина сопровождения, которая также поступила на службу в гараж особого назначения. Все авто планируется поставлять на экспорт, кроме того, Aurus уже привлек внимание международных инвесторов: как анонсировал несколько месяцев назад министр промышленности и торговли Денис Мантуров, Объединенные Арабские Эмираты хотят вложить около 110 миллионов евро и получить около 30 процентов акций.