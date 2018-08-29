Мантуров рассказал о преимуществах лимузина Путина перед кадиллаком Трампа

Лимузин проекта Кортеж во время встречи президента РФ Владимира Путина в аэропорту Вантаа в Хельсинки. 16 июля 2018

Лимузин проекта Кортеж во время встречи президента РФ Владимира Путина в аэропорту Вантаа в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Лимузин Aurus для Владимира Путина превосходит кадиллак президента США Дональда Трампа по нескольким показателям, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.

"И здесь мы их обошли", — улыбнулся Мантуров в ответ на реплику корреспондента РИА Новости, что даже сами американцы говорят, что лимузин российского президента длиннее и больше кадиллака президента США.

Трамп сейчас ездит на Cadillac One по прозвищу "Зверь" (The Beast), перешедшем к нему от 44-го президента Барака Обамы. Однако американский концерн General Motors работает над созданием нового автомобиля номер один для американского лидера.

Лимузин Путина не только больше кадилака Трампа, но и просто лучше. А еще он будет продаваться в любом цвете, даже Tiffany. Поверим Мантурову на слово. pic.twitter.com/ciL1hf6Bgg — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 29 августа 2018 г.

"Знаете в чем принципиальная разница нашего Aurus и американского кадиллака? У США это не серийная машина, она сделана на базе тяжелой платформы, а у нас серийная машина. То есть мы изначально делали проект как серийную бронированную машину", — отметил министр.

Мантуров рассказал, почему в лимузине Путина нет "бантиков и финтифлюшек". pic.twitter.com/6ofzwK9gkq — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 29 августа 2018 г.

"А когда берется тот же самый Мерседес, он, конечно, очень эстетичный, красивый автомобиль, но при этом он изначально закладывался как легкий автомобиль, и для того, чтобы он стал бронированным и тем более удлиненным, он становится уже не серийной машиной. А у нас это серия. И пропорции, особенно внешне, смотрятся более эстетично", — пояснил Мантуров.

Он также отметил, что Путин, выбирая для себя лимузин Aurus, не просил о дополнительных деталях.

"Если говорить о президенте, то он у нас вообще очень демократичный. И на, извините, финтифлюшки меньше всего обращает внимание", — добавил глава Минпромторга.

Проект "Кортеж" — семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, включающее лимузин, седан, минивэн и внедорожник (выйдет в следующем году) на единой модульной платформе. В свободной продаже машины семейства "Кортеж" появятся под брендом Aurus в начале следующего года. Их ориентировочная цена будет начинаться от десяти миллионов рублей.

Седьмого мая ПУтин приехал на инаугурацию на лимузине серии "Кортеж". Он использовал его для передвижения по Москве, а также во время визита в Хельсинки в июле, где встречался c Трампом.