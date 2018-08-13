МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Инициатива Российского союза автостраховщиков (РСА) ограничить пятью днями срок обращения за выплатой по ОСАГО — попытка страховщиков минимизировать выплаты автомобилистам, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил Минфину России лимитировать пятью днями срок обращения за выплатой по ОСАГО. По данным издания, в организации рассчитывают, что такая мера позволит избежать случаев, когда об убытке сообщается спустя долгий срок после аварии.

"Я бы назвал это изощренными попытками страховщиков уйти от выплат страхователям, автомобилистам. Если понаблюдать в ретроспективе действия страховых компаний, то складывается впечатление, что основная задача страховых компаний – собрать как можно больше денег с автомобилистов и выплатить, соответственно, как можно меньше под любым предлогом. И это один из таких предлогов, совершенно искусственно выдуманный", — заявил Лысаков РИА Новости.

Он отметил, что нередко автомобилисты по ряду объективных причин не могут обратиться в страховую компанию ранее, чем спустя пять дней после ДТП.