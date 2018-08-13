Страховщики хотят ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО, пишут СМИ

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил Минфину России лимитировать пятью днями срок обращения за выплатой по ОСАГО, сообщает в понедельник газета "Ведомости".
По его данным, в организации рассчитывают, что такая мера позволит избежать случаев, когда об убытке сообщается спустя долгий срок после аварии. В РСА отмечают, что такие ситуации зачастую используются мошенниками, поскольку со временем разобраться в обстоятельствах ДТП страховщикам сложно, а задержка выплаты или отказ от нее чреваты штрафом, добавляет издание.
"Представитель Минфина не стал комментировать отношение министерства к инициативе РСА, пообещав, что предложения союза будут рассмотрены", — пишет издание.