Названы самые популярные у россиян "мужские" и "женские" марки авто

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" рассказали, какие марки автомобилей чаще покупают мужчины, а какие — женщины.

Самым популярной машиной у мужчин стала Subaru (95,1% собственников — мужского пола). За ней следуют Jeep (94,6%), Toyota (94,2%), Infiniti (93,4%) и Honda (92,9%).

У женщин лидирует Chery (22,1% собственников — женского пола) и Daewoo (19,5%). За ними следуют Datsun (17,4%), Lifan (17,2%) и Peugeot (16,6%).

Исследование велось в период с 2015 по 2018 год. В нем приняли участие свыше 180 тысяч российских владельцев автомобилей в возрасте от 18 до 65 лет.