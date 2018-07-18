Страховщики назвали "пятерку" самых угоняемых автомобилей в России

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Автомобили марок Hyundai, Kia, Toyota, Nissan и Ford оказались самыми угоняемыми в России в первом полугодии 2018 года, свидетельствует опрос, проведенный РИА Новости среди ведущих российских страховщиков.
Чуть меньшей популярностью у угонщиков в первом полугодии текущего года пользовались марки Renault, Lexus и Mazda, еще меньшей — Audi, Mitsubishi, BMW, Peugeot, Volkswagen, Land Rover, Infiniti, Jaguar, а также ВАЗ, ГАЗ и УАЗ.
По статистике одного из лидеров российского страхового рынка — компании "Росгосстрах" — на первом месте в топе самых угоняемых в первом полугодии автобрендов расположилась Toyota, на втором – Kia, а Hyundai — на третьем.
Самые угоняемые модели
В "Ренессанс страхование" пояснили, что масс-маркет угоняют для разбора на запчасти, а автомобили представительского класса – для перепродажи в другие регионы и страны, с изменением vin-номеров.
Как прокомментировал начальник департамента урегулирования убытков "Абсолют страхование" Игорь Люкин, присутствие в лидерах таких марок, как Toyota и Hyundai является достаточно типичным для рынка. Вместе с тем, он отметил повышение интереса угонщиков к грузовым авто.
"В целом, картина по сравнению с предыдущим периодом не изменилась: больше угоняют тех машин, которых больше на рынке", — добавил заместитель генерального директора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.
Убыточные модели авто
По словам начальника отдела маркетинговых исследований СК "МАКС" Евгения Попкова, критически высокую убыточность продемонстрировали Hyundai i30, Hyundai Genesis и Peugeot 408.
В "Ренессанс страховании" сказали, что в Москве наибольшую сумму по угонам им принесла Toyota RAV4 (12,5 миллиона рублей), а в Санкт-Петербурге — Hyundai Solaris, Hyundai Tucson, Ford Focus и Kia Optima (8-9 миллионов рублей за каждую).
Люкин сообщил, что выплаты компании "Абсолют страхование" по риску угона относительно общего объема выплат компании невелики, самая крупная – почти один миллион рублей за Toyota Camry.
Страхователями "Ингосстраха" в первом полугодии заявлено 359 угонов. По словам директора департамента анализа и защиты информации компании "Ингосстрах" Александра Гуляева, практически все убытки, по которым страхователи действительно явились потерпевшими — уже оплачены.