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Страховщики назвали "пятерку" самых угоняемых автомобилей в России

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© Fotolia / sdecoretВзлом автомобиля. Архивное фотоВзлом автомобиля. Архивное фото
© Fotolia / sdecoret

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Автомобили марок Hyundai, Kia, Toyota, Nissan и Ford оказались самыми угоняемыми в России в первом полугодии 2018 года, свидетельствует опрос, проведенный РИА Новости среди ведущих российских страховщиков.

Мужчина имитирует вскрытие автомобиля и его угон
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Чуть меньшей популярностью у угонщиков в первом полугодии текущего года пользовались марки Renault, Lexus и Mazda, еще меньшей — Audi, Mitsubishi, BMW, Peugeot, Volkswagen, Land Rover, Infiniti, Jaguar, а также ВАЗ, ГАЗ и УАЗ.

По статистике одного из лидеров российского страхового рынка — компании "Росгосстрах" — на первом месте в топе самых угоняемых в первом полугодии автобрендов расположилась Toyota, на втором – Kia, а Hyundai — на третьем.

Самые угоняемые модели

Угон автомобиля
© Fotolia / Daniel Jędzura
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Согласно опросу, в список угоняемых моделей вошли Toyota Camry, Toyota Land Cruiser 200, Toyota RAV4, Toyota Hilux, Lexus LX, Lexus RX, Lexus GX, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Hyundai IX35, Hyundai i30, Hyundai Genesis, Mazda CХ-5, Kia Sportage, Kia Rio, Kia Ceed, Kia Optima, Kia Quoris, BMW 5 Series, BMW X6, Ford Focus, Ford Mondeo, УАЗ Patriot, Нива, Land Rover Discovery, Audi A6 Allroad, Nissan Almera, Nissan Pathfinder, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Renault Duster, Renault Logan/SR, Renault Fluence, Mitsubishi ASX, Volkswagen Passat, Peugeot 408, Infiniti QX70.

В "Ренессанс страхование" пояснили, что масс-маркет угоняют для разбора на запчасти, а автомобили представительского класса – для перепродажи в другие регионы и страны, с изменением vin-номеров.

Как прокомментировал начальник департамента урегулирования убытков "Абсолют страхование" Игорь Люкин, присутствие в лидерах таких марок, как Toyota и Hyundai является достаточно типичным для рынка. Вместе с тем, он отметил повышение интереса угонщиков к грузовым авто.

"В целом, картина по сравнению с предыдущим периодом не изменилась: больше угоняют тех машин, которых больше на рынке", — добавил заместитель генерального директора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.

Убыточные модели авто

Угон автомобиля. Архивное фото
© Fotolia / Daniel Jędzura
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Страховщики рассказали и о том, какие модели автомобилей стали для их портфелей самыми убыточными в первом полугодии.

По словам начальника отдела маркетинговых исследований СК "МАКС" Евгения Попкова, критически высокую убыточность продемонстрировали Hyundai i30, Hyundai Genesis и Peugeot 408.

В "Ренессанс страховании" сказали, что в Москве наибольшую сумму по угонам им принесла Toyota RAV4 (12,5 миллиона рублей), а в Санкт-Петербурге — Hyundai Solaris, Hyundai Tucson, Ford Focus и Kia Optima (8-9 миллионов рублей за каждую).

Люкин сообщил, что выплаты компании "Абсолют страхование" по риску угона относительно общего объема выплат компании невелики, самая крупная – почти один миллион рублей за Toyota Camry.

Страхователями "Ингосстраха" в первом полугодии заявлено 359 угонов. По словам директора департамента анализа и защиты информации компании "Ингосстрах" Александра Гуляева, практически все убытки, по которым страхователи действительно явились потерпевшими — уже оплачены.

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