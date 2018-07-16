Летний форсаж: какими новинками порадовали россиян автопроизводители

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в последнем отчете отметил, что на продажи автомобилей в России повлиял чемпионат мира по футболу. Как именно — не уточнялось. Однако мундиаль не сказался на графике выхода новинок. Какие модели поступили на рынок в эти жаркие летние дни — в материале РИА Новости.

В каждый гараж

На сей раз упрекать АвтоВАЗ в отсталости и медлительности не приходится: в условиях экономического подъема Волжский автозавод выводит в продажу все больше моделей. Не за горами премьера обновленной Lada Granta (ее покажут на Московском международном автосалоне), а в июне стартовали продажи седана Lada Vesta Cross.

Четырехдверный автомобиль повышенной проходимости с пластиковым защитным обвесом по периметру кузова, особыми настройками подвесок и немыслимым для седанов дорожным просветом 203 миллиметра — такого в России не предлагает никто. На выбор два двигателя: 1,6-литровый мощностью 106 л. с. и 1,8-литровый с отдачей 122 л. с. Все машины продаются в комплектации Luxe, предусмотрены также пакеты дополнительных опций Multimedia и Prestige. Стоимость — от 763 900 до 859 900 рублей.

Другой новинке АвтоВАЗа только предстоит поступить в продажу — заказы на седаны Lada Vesta Sport начнут принимать сразу после старта Московского автосалона в конце августа. Спереди и сзади — агрессивные бамперы с новым воздухозаборником и диффузором, наконечники выхлопных труб эффектно разнесены по бокам, а спойлер на багажнике красуется не просто так — он увеличивает прижимную силу автомобиля.

Спортивная "Веста" на 17-дюймовых колесах хороша не только снаружи. Под капотом — форсированный до 145 л. с. бензиновый мотор объемом 1,8 литра и пятиступенчатая коробка передач от Renault, подвески стали более жесткими, а дорожный просвет уменьшился на 16 миллиметров — до 162 миллиметров. С места до сотни такая машина разгоняется за 9,6 секунды против 10,2 у обычной Vesta 1.8, а максимальная скорость выросла со 186 до 198 км/ч. К сожалению, цены пока не объявлены, но ждать осталось недолго.

Ульяновский автозавод в начале лета в честь чемпионата мира выпустил футбольную версию большого внедорожника "Патриот". Это все тот же УАЗ, но уникального синего цвета, салон обшит кожей, на колесных дисках красуются футбольные мячи, а в список оснащения включены несколько полезных штучек вроде климат-контроля, датчиков парковки, подогрева передних сидений и мультимедийной системы с семидюймовым сенсорным экраном и навигацией. Стоит такой автомобиль 995 тысяч рублей.

Почти 758 тысяч за машину 60-летней давности? Именно столько просит Ульяновский завод за особую версию "Буханки". Юбилейная серия УАЗ-452 двухцветная: верхняя часть кузова белая (как и колесные диски), а все, что ниже окон, — серо-зеленое. Получился эдакий VW Bulli на русский манер, причем не менее симпатичный. Конструкцию спецверсии попутно улучшили: сделали единый ключ для дверей и замка зажигания, установили новые дверные ручки и раздвижные боковые форточки салона. В качестве опции теперь доступен обогрев сидений первого ряда.

В конце июля во все дилерские центры страны поступят обновленные Renault Logan и Sandero. Цена базовых версий вырастет незначительно — всего на десять тысяч рублей. Зато и седаны, и хетчбэки будут щеголять улучшенным дизайном, современной оптикой спереди и новым рулевым колесом. Наконец-то появятся индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя, функция тройного мигания для указателей поворота и даже дистанционное открытие лючка топливного бака. В остальном обе модели прежние.

В первой половине июля Hyundai вывел на российский рынок ограниченную серию самого популярного кроссовера в России — Creta. Ее так и назвали — Limited Edition, а в основе — базовая версия модели с 1,6-литровым двигателем, "автоматом" и полным приводом. Правда, стоит она дороже любой комплектации с тем же набором агрегатов за счет добавления более дорогих опций: семидюймовой мультимедиа с навигацией, камеры заднего вида, 17-дюймовых дисков и так далее.

В конце июня на конвейер завода Ford Sollers в Набережных Челнах встал абсолютно новый Ford EcoSport. Компактный кроссовер получил новый 1,5-литровый двигатель серии Dragon мощностью 123 л. с. и модернизированный Duratec объемом 2,0 литра с отдачей 148 л. с., которые могут сочетаться с шестиступенчатым "автоматом" и полным приводом. Впервые, кстати, для маленького мотора. Стартовый ценник "ЭкоСпорта" — от 959 тысяч рублей.

Но Ford EcoSport не остался в одиночестве: до России наконец добрался его конкурент — эффектный и компактный Toyota C-HR. Японцы называют свое детище гордо — купе-кроссовер, а комплектации и того краше: Ride (езда), Hot (горячо) и Cool (круто). За базовую версию с 1,2-литровым турбодвигателем в 115 л. с. просят без малого 1,3 миллиона, и это без передних противотуманок и с пластиковым рулем. "Крутое" исполнение обойдется и вовсе в два с лишним миллиона.

Законодателем же мод в классе компактных кроссоверов по праву можно считать Nissan Juke. Продажи обновленного "японца" стартовали меньше месяца назад, и вместо трех комплектаций теперь доступны сразу пять по цене от 1,2 миллиона до 1 415 000 рублей. Причем в последней автомобиль оборудован четырьмя камерами кругового обзора, премиальной аудиосистемой Bose и кучей других "плюшек".

Вместе с Juke компания Nissan обновила еще две модели: X-Trail и Qashqai. Обе получили мультимедийную систему "Яндекс.Авто" с восьмидюймовым сенсорным дисплеем. Теперь мобильник можно убрать в карман, ведь российская компания запихнула в свое устройство навигацию с пробками, сервис "Яндекс.Музыка", 4G, голосовой помощник и прочие полезности.

У Subaru в этом году юбилей — 60-летие первой модели марки "360". В честь этого в России стартовали продажи спецверсии Forester 60th Anniversary. Она немного отличается от стандартной дизайном, отделкой сидений, шильдиками и наличием таблички с порядковым номером. Но, главное, эта версия — последняя, для которой предлагается механическая коробка передач.

Премиальные и элитные

Lexus ES вышел уже в седьмой по счету генерации и на сей раз изменился от платформы до кромки каждого бампера. Доступны три модификации по цене от 2 580 000 до 3 996 000 рублей: ES 200, ES 250 и ES 350. Цифры в названии указывают на объем мотора мощностью от 150 до 249 л. с. Самому "младшему" двигателю положен шестиступенчатый "автомат", остальным — восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия.

Хетчбэк Audi A7 Sportback также сменил поколение, и список его оснащения занимает не одну страницу дилерского прайс-листа. Оно и понятно: минимальная цена на машину 55 TFSI quattro S tronic с единственным доступным мотором 3.0 TFSI составляет почти 4,4 миллиона рублей. А если добавить опций… Впрочем, платить есть за что: 340-сильный автомобиль ускоряется до сотни всего за 5,3 секунды и может разогнаться до 250 км/ч. Было бы где.

В середине июля стартуют продажи нового кроссовера BMW X4. Совпадение или нет, но у X4 — четыре комплектации: xDrive20i, xDrive30i, xDrive20d и спортивная M40i. Начальные цены варьируют от 3,35 миллиона до 4,99 миллиона рублей. Опять же BMW, как истинный немецкий автопроизводитель, готов предложить сотни дополнительных опций. Если вовремя не остановиться, прайс может взлететь до небес.

С Infiniti проще, так как все комплектации у машин этой марки фиксированные, поэтому подобрать абсолютно новый QX50 не составит труда. Клиентам доступен только один бензиновый 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 249 л. с. и четыре исполнения — Pure, Luxe, Sensory и Autograph. Последнее способно завораживать: трехцветный интерьер отделан белой кожей с "алмазным" рисунком и эксклюзивной замшей Ultrasuede. Осталось накопить почти четыре миллиона рублей.

Среди полноразмерных кроссоверов этим летом вскоре встанет в строй новый Volkswagen Touareg — заказы принимаются, но машин пока нет. В арсенале "Туарега" три комплектации с настоящими "пацанскими" названиями: Respect ("уважуха"), Status (статус) и спортивная R-Line. Проще сказать, чего в этом автомобиле нет, чем перечислять все богатство оснащения. На выбор три двигателя: два бензиновых мощностью 249 и 340 л. с. и один дизель с отдачей 249 л. с. Все модификации с полным приводом.

Jeep Grand Cherokee пополнился двумя модификациями: Trackhawk и Trailhawk. И фишка в том, что первая на сегодняшний день — самый мощный внедорожник в мире. Да-да, вы не ослышались, под его капотом — исполинский V8 HEMI объемом 6,2 литра, мощностью 717 л. с. и с 875 Нм. Это больше, чем у новых внедорожников Lamborghini и Bentley, не говоря уже о всяких Porsche и Mercedes. При этом ценник на Trackhawk гораздо меньше, чем у многих его конкурентов, — "всего" 8,2 миллиона рублей. И такое бывает!

Летом в Россию начали привозить новый Mercedes-Benz G-Class, тот самый "Гелик-2", который сменил поколение впервые почти за 40 лет существования. Минимальная стоимость — 8,95 миллиона рублей, но спрос на этот внедорожник уже превысил предложение. Поистине народная машина… для далеких от народа граждан.

Компания Jaguar Land Rover в конце августа обещает начать продажи обновленного внедорожника Range Rover Sport. Цены пока не объявлены, да и комплектации засекречены, но ближе к сентябрю все тайны будут раскрыты.

В июле компания BMW открыла прием заказов на спортивную (в квадрате) версию купе M2 Competition. Главная особенность — форсированный до 410 л. с. рядный турбомотор. Этот автомобиль настроен на очень быструю езду, да и выглядит соответствующе. С места до 100 км/ч ускоряется за 4,2 секунды с семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями, и за 4,6 секунды, если клиент предпочел сэкономить 332 тысячи рублей и выбрал шестиступенчатую "механику". Хотя о какой экономии может идти речь при минимальной стоимости спорткара 4,29 миллиона рублей?

В середине июня в Россию приехал Ferrari Portofino, и добирался он до нас, надо признать, очень долго — аж с 2014 года. По признанию дилера, купе-кабриолет с 600-сильным V8 объемом 3,9 литра за 14,6 миллиона рублей передан первому клиенту, и если заказывать его сейчас, то снова придется ждать. Однако каждая Ferrari — это почти произведение искусства, поэтому еще несколько клиентов заказали себе Portofino.

Для рабочего класса

Также есть новости для представителей крупного, среднего и малого бизнеса: УАЗ запустил продажи новой версии развозного фургона "Профи". На сей раз промтоварную.

Разработчики модели утверждают, что новинка идеально подходит для перевозки грузов, требующих защиты от внешних воздействий, — таких как мебель, стройматериалы, а также любого другого товара, не нуждающегося в особом температурном режиме. Заднеприводная версия обойдется в 833 500 рублей, а полноприводная, да еще и с газовым оборудованием — в 980 500 рублей.

Hyundai обновил коммерческий микроавтобус H-1. Корейцы внимательно изучили российский рынок и предложили клиентам новую линейку комплектаций — Active, Family и Business. Несложно догадаться по названиям, какая из них кому предназначена. Впрочем, разница в цене небольшая: от 2 079 000 до 2 389 000 рублей.

Этим летом Renault идет в ногу со временем и предлагает предпринимателям электрокар для бизнеса — Kangoo Z.E. Он может быть как в грузопассажирской версии (2 769 00 рублей), так и в исключительно грузовой модификации Kangoo Z.E. 33 Fourgon с кузовами объемом 3,5 тысячи или 4,6 тысячи литров. На полной зарядке фургончик проедет до 270 километров, а восстановление энергии батарей до 100% займет шесть часов. Для обычного человека таких характеристик маловато, но для бизнеса это хороший способ сокращения транспортных издержек.