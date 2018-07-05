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Знай наших: Lada претендует на безоговорочное лидерство в России

(обновлено: 16:28 05.07.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМодель на стенде автопроизводителя LADA на Московском международном автомобильном салонеМодель на стенде автопроизводителя LADA на Московском международном автомобильном салоне
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. Продажи новых машин за первое полугодие 2018-го выросли на 18 процентов. И это главная позитивная новость как для рынка, так и для автовладельцев, которые все больше обновляют свои "гаражи". Обостряется борьба между брендами: похоже, корейские конкуренты АвтоВАЗа скоро начнут светить фарами в задний бампер автомобилям Lada.

"Жигули" впереди

Девушка в багажнике автомобиля
© Depositphotos / Andre534
Низковато будет: россияне теряют интерес к автомобилям в кузове седан
Согласно статистике Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2018 году каждый пятый новый автомобиль, покинувший стены салона, нес на фальшрадиаторной решетке эмблему Lada. Российский бренд увеличил свою долю на полпроцента и завоевал 20 процентов рынка. Более того, в июне самые популярные модели у покупателей — Vesta и Granta (первое и второе места соответственно). Последний раз они возглавляли рейтинг в декабре 2017-го, "Веста" также в одиночку выходила в лидеры в январе 2018-го.

Прежний лидер — Kia Rio — сместился в июне на третью строчку, причем отстает от "Весты" более чем на тысячу машин. Однако по итогам первого полугодия 2018 года "Рио" все еще на вершине пьедестала, поэтому АвтоВАЗу есть к чему стремиться — и есть при помощи чего.

© Depositphotos / photoholmovПрезентация автомобиля LADA Vesta Cross
© Depositphotos / photoholmov
Презентация автомобиля LADA Vesta Cross

Модификаций Vesta все больше: помимо седанов с бензиновым и газовым двигателями, а также двух универсалов SW и SW Cross в начале июня линейка пополнилась вседорожной четырехдверной Vesta Cross. Этот автомобиль для своего класса весьма необычный, на российском рынке у него ни одного конкурента. О потенциальном успехе говорит и то, что среди двух универсальных "Вест" самая популярная именно SW Cross. На продажах сказывается и цена: богато оснащенные отечественные модели дешевле корейских конкурентов.

Желанные кроссоверы

Toyota RAV4. Архивное фото
© Фото : пресс-служба компании Тойота (PR-агентство Comunica)
Названы самые популярные в мире кроссоверы
Самый популярный класс автомобилей в России — кроссоверы, и здесь российским брендам пока везет меньше. Вот уже много месяцев подряд лидирует компактный "паркетник" Hyundai Creta, выпуск которого налажен под Санкт-Петербургом. Причем продажи растут стремительно: в первом полугодии 2018-го реализовано на девять с лишним тысяч больше, чем за тот же период годом ранее.

Второе место за Renault Duster, который также набирает популярность. На третьей строчке расположился Kia Sportage — кроссовер более дорогой и выше классом, чем два предыдущих.

© Фото : HyundaiАвтомобиль Hyundai Creta
© Фото : Hyundai
Автомобиль Hyundai Creta

Стоит отметить, что покупателей теряет один из бестселлеров Toyota — RAV4: в 2018 году от него отказались более двух с половиной тысяч клиентов. Не в таких масштабах, но также с негативной динамикой окончил полугодие российско-американский проект Chevrolet Niva (в 2018-м продано на 233 автомобиля меньше, чем с января по июнь 2017-го).

Лидеры и аутсайдеры

Почти все автомобильные бренды показывают рост продаж, не отставая от рынка и частенько его опережая. Буквально из небытия восстала марка Honda, реализовавшая более двух тысяч машин в этом году, хотя в прошлом продала менее пятисот. Этот результат удивителен еще и тем, что модельная линейка японцев вот уже более года состоит из двух кроссоверов: Pilot и CR-V (нового и старого образца), а обещанные еще в прошлом июне новые Accord и Civic в Россию так и не завезли.

Mercedes-Benz Maybach S-Class. Архивное фото
© АО "Мерседес-Бенц РУС"
В России рынок люксовых машин в мае вернулся к росту
Менее значительный в процентном отношении, но гораздо более заметный количественный рост наблюдается у Mitsubishi: более 20 тысяч проданных авто против восьми тысяч годом ранее. Здесь, по данным японской компании, правит балом кроссовер Outlander, спрос на Pajero Sport и ASX скромнее. Зато в конце апреля этого года в строй встал новый "паркетник" Eclipse Cross, подлив масла в огонь продаж Mitsubishi.

Хорошо прибавили несколько китайских брендов: Zotye, FAW, DFM, но больше всех (плюс 640 процентов) — американский Chrysler, продав… 37 машин против пяти в прошлом году. Единственная модель, минивэн Pacifica, попала на российский рынок под конец прошлого года, сменив другую семейную модель, Grand Voyager.

© Фото : MitsubishАвтомобиль Mitsubishi Eclipse Cross
© Фото : Mitsubish
Автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross

Вопреки общим тенденциям продажи в премиальном секторе падают. Снижение покупательской активности отмечено в BMW, Audi, Volvo, Land Rover, Infiniti, Jaguar, Jeep и Cadillac. Среди бюджетных марок также есть белые вороны. Никак не наладятся дела у Datsun (продажи упали на 21 процент), однако вскоре все может измениться: японская марка планирует запустить новую модель, ее презентуют на Московском международном автосалоне. Слегка сдали позиции УАЗ, Changan и Geely.

Что дальше

По словам председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, темпы восстановления рынка в июне немного замедлились, если сравнивать с бурным 31-процентным ростом в том же январе 2018 года. Но тому, по мнению эксперта, есть объективная причина.

Элекромобиль заряжается на элекрозарядной автомобильной станции на улице Большая Бронная в центре Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Продажи электромобилей в России в январе-мае выросли почти вдвое
"Улучшение на 11 процентов по отношению к июню прошлого года — очень приличный результат, особенно в свете проходящего в России чемпионата мира по футболу. Из-за активных продаж в предыдущие месяцы складские запасы существенно снизились во всей индустрии, что, хотя и временно, сказалось на динамике рынка. В целом первая половина 2018-го была успешной, есть все причины полагать, что позитивное развитие продолжится", — отмечает Йорг Шрайбер.

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в РФ по версии Комитета автопроизводителей АЕБ
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в РФ по версии Комитета автопроизводителей АЕБ
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Авто
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Just Nik
Веста действительно хорошая машинка, главное что над ней постоянно работают и дорабатывают, хоть и не так быстро как хотелось бы) Жаль только что мы сами до этого не дошли без французов
16:14
05.07.2018
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