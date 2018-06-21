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Одной правой. УАЗ решил усадить в "Патриот" хрупких женщин и горожан

08:0021.06.2018
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© Фото : УАЗЭкспедиционная спецверсия УАЗ ПатриотЭкспедиционная спецверсия УАЗ Патриот
© Фото : УАЗ

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Сергей Белоусов. Уже два года в России новые машины с автоматическими трансмиссиями продаются лучше, чем с "механикой". Для ульяновского "Патриота" "автомат" все еще непозволительная роскошь, что отталкивает многих, особенно женщин и обитателей "пробочных" городов. Но скоро все изменится: благодаря очередной технической модернизации популярный внедорожник все-таки лишится одной из трех педалей.

Урбанизация

За всю свою историю — а это более 20 лет на конвейере — "УАЗ Патриот" и его предшественники ни разу не оснащались автоматической коробкой передач (АКП). Ее устанавливали разве что энтузиасты в частных мастерских, на официальном уровне "автомат" был лишь в проекте. В итоге двухпедальную версию внедорожника практически похоронили, сохранив надежду на то, что такая появится в следующем поколении модели.

И вдруг как гром среди ясного неба: сообщество Russian Cars Industry в социальной сети "ВКонтакте" объявляет, что в марте 2019 года "Патриот" начнут оснащать шестиступенчатым гидромеханическим "автоматом". Этот агрегат с индексом 6L50 разработан французской компанией Punch Powertrain совместно с американским концерном General Motors для двигателей продольного расположения.

Такая же трансмиссия, рассчитанная на передачу крутящего момента до 490 Нм, достанется модели "ГАЗель Next". Раньше эту коробку использовали для седанов Cadillac CTS, пикапов Chevrolet Colorado и некоторых моделей BMW. По отзывам владельцев американских автомобилей марки Cadillac, трансмиссия 6L50 надежная и долговечная. В компании Sollers (ей принадлежит марка УАЗ) РИА Новости подтвердили информацию о выпуске внедорожника с автоматической трансмиссией, но комментировать АКП отказались.

Стенд УАЗ. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Ульяновске создадут совместное производство УАЗ и Isuzu
"Автомат", по данным источника, не сможет работать с нынешним 2,7-литровым 135-сильным мотором ЗМЗ 40906. Автоматические версии внедорожника получат новый бензиновый агрегат "ЗМЗ-Про" мощностью 150 лошадиных сил, представляющий собой модернизированную версию прежнего двигателя. Он уже устанавливается на коммерческую модель "УАЗ Профи". В Sollers это подтвердили.

© Фото : УАЗЭкспедиционная спецверсия "УАЗ Патриот"
© Фото : УАЗ
Экспедиционная спецверсия "УАЗ Патриот"

После столь масштабного обновления "УАЗ Патриот" прибавит в мощности и обратит на себя внимание адептов автоматических коробок — из тех, кому нужен крупный вместительный внедорожник с полным приводом и большим дорожным просветом.

С каждым годом все милее

Модернизация модели "УАЗ Патриот" началась почти сразу после старта продаж. Через год на конвейере автомобиль получил штатную антиблокировочную систему. Спустя еще два года — кондиционер, а в 2012-м выполнили рестайлинг салона: новый руль, панель приборов, аудиосистема с USB.

Цифровая платформа УАЗ
© УАЗ
Я б в "Ленд Крузеры" пошел: какими станут новые внедорожники УАЗа
Над конструкцией основательно поработали в 2013-м, когда морально устаревшую раздаточную коробку заменили на корейскую Dymos с электронным управлением. В результате вместо архаичного рычага включения пониженной передачи — элегантная современная шайба. Кроме того, были предусмотрены крайне необходимые опции комфорта, такие как подогрев лобового стекла и задних сидений.

В 2016-м внедорожник впервые изменился внешне. Салон также преобразился, список опций пополнился круиз-контролем, функцией "вежливый свет", датчиками парковки, подогревом рулевого колеса, мультимедийной системой с семидюймовым сенсорным экраном и навигацией. Не менее важно приобретение двух подушек безопасности и системы стабилизации. Правда, после рестайлинга из продажи пропала дизельная версия.

© Фото : УАЗСпецверсия "УАЗ Патриот" для футбольных болельщиков
© Фото : УАЗ
Спецверсия "УАЗ Патриот" для футбольных болельщиков

"УАЗ Патриот" часто выпускают в спецверсиях. Последней поступила в продажу "футбольная", приуроченная к чемпионату мира. И это не просто название и шильдики: тут и однозонный климат-контроль, и атермальные задние стекла, интерьер и сиденья, отделанные кожей, новые 16-дюймовые легкосплавные диски. В компании Sollers отметили, что на этом эксперименты не закончатся и в ближайшем будущем мы увидим еще несколько оригинальных модификаций.

Что дальше?

Жизнь "Патриота" продолжается. Однако в Ульяновске активно работают над новым поколением. Судя по ранее опубликованным данным, "Патриот-2" будет напоминать японский внедорожник Toyota Land Cruiser. У российского автомобиля сохранится рамная конструкция, но вместо переднего моста — независимая пружинная подвеска, задних рессор — пружины, дисковые тормоза установят по кругу. Рулевое управление заменит рейка.

© Центр компьютерного инжиниринга"УАЗ Патриот" 2020 модельного года
© Центр компьютерного инжиниринга
"УАЗ Патриот" 2020 модельного года

В СМИ просочились сведения о том, что УАЗ работает над кроссовером с несущим кузовом. Этот проект называется УАЗ-3170, его презентация намечена на 2022 год. Если машина дойдет до конвейера, она составит конкуренцию Nissan X-Trail и Toyota RAV4.

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