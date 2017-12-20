Я б в "Ленд Крузеры" пошел: какими станут новые внедорожники УАЗа

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Сергей Белоусов. В 2020 году Ульяновский автозавод должен представить совершенно новый внедорожник. Этот автомобиль не только заменит морально и конструктивно устаревший "Патриот", но и станет основой для целого семейства перспективных грузопассажирских моделей УАЗа. РИА Новости выяснило подробности о долгожданной российской новинке.
В цифре
Согласно презентации Ульяновского автозавода, от идеи до первого прототипа должно пройти менее трех лет. Проект стартовал в октябре 2016-го, а уже в декабре 2017 года на сайте CompMechLab была опубликована 3D-модель нового внедорожника. По словам Дмитрия Сачавы, руководителя отдела маркетинга и PR ИЦ "Центр компьютерного инжиниринга", никаких секретов этим рисунком организация не выдала, однако на нем хорошо видны некоторые особенности конструкции будущей модели.
Поклонники брутальных внедорожников могут выдохнуть с облегчением: "Патриот" останется рамным. Однако передний мост, судя по иллюстрации, заменит независимая пружинная подвеска. Сзади мост сохранится, но исчезнут рессоры, вместо которых также появятся пружины. На всех колесах будут установлены дисковые тормоза, а архаичное рулевое управление с червячным редуктором (такое почти не используется в современном автопроме) заменит рулевая рейка.
Если данная концепция дойдет до серийного производства, то "УАЗ Патриот" будет устроен примерно так, как сейчас сконструирован Toyota Land Cruiser. Конструкция японского внедорожника, который любят за широкие возможности на бездорожье, в общих чертах такая же, при этом инженерам удалось сохранить большие ходы подвесок и сделать "крузак" надежным и пригодным для эксплуатации в самых тяжелых условиях. Недостатки тоже есть: например, высокий центр тяжести и не самая лучшая управляемость в классе. Впрочем, для машин большого размера, ориентированных на использование вне дорог, это не так важно.
Появление первого прототипа обновленного "Патриота" намечено на апрель 2019 года. После будет собрана пилотная серия, а во втором квартале 2020-го стартуют серийное производство и продажи автомобилей линейки "УАЗ Патриот 2020". Новый рамный внедорожник должен стать основой не только для самого себя, но и для грузопассажирских моделей, также как шасси нынешнего "Патриота" было использовано для создания бюджетной грузовой модели "УАЗ Профи".
Проект 3170
Одновременно с "Патриотом" УАЗ ведет разработку компактного кроссовера с несущим кузовом, который, по предварительным данным, будет сопоставим по размерам и функционалу с моделями Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Kia Sportage. В сентябре в рамках презентации новой коммерческой модели "УАЗ Профи" глава Sollers Вадим Швецов объявил, что такая машина появится не ранее чем через пять лет. Если инженеры сумеют выдержать сроки, мы увидим ее где-то в 2022 году.
Модель будет оснащаться четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями: атмосферным 2,5-литровым мощностью 145 лошадиных сил и турбированным 2,3-литровым с отдачей 150 и 170 "лошадей". Эти агрегаты будут созданы на базе существующего мотора ЗМЗ 406, но уже сейчас их характеристики выглядят не самыми выдающимися. Кстати, дебют двигателей может состояться раньше самой модели — в 2020 году на новом "Патриоте".