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Я б в "Ленд Крузеры" пошел: какими станут новые внедорожники УАЗа

08:0020.12.2017
09171
© УАЗЦифровая платформа УАЗЦифровая платформа УАЗ
© УАЗ

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Сергей Белоусов. В 2020 году Ульяновский автозавод должен представить совершенно новый внедорожник. Этот автомобиль не только заменит морально и конструктивно устаревший "Патриот", но и станет основой для целого семейства перспективных грузопассажирских моделей УАЗа. РИА Новости выяснило подробности о долгожданной российской новинке.

В цифре

Автомобиль УАЗ Патриот. Архивное фото
© Фото : Ульяновский автомобильный завод
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В начале 2017-го Центр компьютерного инжиниринга (CompMechLab) при Санкт-Петербургском политехническом университете был выбран основным исполнителем проекта "Разработка кузова, шасси, элементов экстерьера и интерьера и организация высокотехнологичного автомобиля "УАЗ Патриот" 2020 модельного года". Все это планируется сделать на базе цифровой платформы PLM, созданной совместно с российскими IT-компаниями. С помощью нее планируется осуществлять управление жизненным циклом новых моделей УАЗа.

Согласно презентации Ульяновского автозавода, от идеи до первого прототипа должно пройти менее трех лет. Проект стартовал в октябре 2016-го, а уже в декабре 2017 года на сайте CompMechLab была опубликована 3D-модель нового внедорожника. По словам Дмитрия Сачавы, руководителя отдела маркетинга и PR ИЦ "Центр компьютерного инжиниринга", никаких секретов этим рисунком организация не выдала, однако на нем хорошо видны некоторые особенности конструкции будущей модели.

Поклонники брутальных внедорожников могут выдохнуть с облегчением: "Патриот" останется рамным. Однако передний мост, судя по иллюстрации, заменит независимая пружинная подвеска. Сзади мост сохранится, но исчезнут рессоры, вместо которых также появятся пружины. На всех колесах будут установлены дисковые тормоза, а архаичное рулевое управление с червячным редуктором (такое почти не используется в современном автопроме) заменит рулевая рейка.

© Центр компьютерного инжиниринга"УАЗ Патриот" 2020 модельного года
© Центр компьютерного инжиниринга
"УАЗ Патриот" 2020 модельного года

Если данная концепция дойдет до серийного производства, то "УАЗ Патриот" будет устроен примерно так, как сейчас сконструирован Toyota Land Cruiser. Конструкция японского внедорожника, который любят за широкие возможности на бездорожье, в общих чертах такая же, при этом инженерам удалось сохранить большие ходы подвесок и сделать "крузак" надежным и пригодным для эксплуатации в самых тяжелых условиях. Недостатки тоже есть: например, высокий центр тяжести и не самая лучшая управляемость в классе. Впрочем, для машин большого размера, ориентированных на использование вне дорог, это не так важно.

Цех сборки автомобилей Лада Нива, Лада Гранта на заводе ОАО АвтоВАЗ в Тольятти
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Создатели обещают, что новый "Патриот" будет соответствовать современным требованиям по пассивной безопасности. Сейчас в этом плане у внедорожника большие проблемы. Судя по всему, уже на стадии разработки модели при помощи цифровой платформы были проведены виртуальные краш-тесты. Кроме того, автомобиль будет оснащен комплексом систем активной безопасности (ADAS). Пару лет назад УАЗ уже тестировал систему распознавания дорожных знаков и камеры кругового обзора на "Патриотах". В состав комплекса для новых моделей также должны войти парктроники, полуавтоматическая парковка, системы слежения за разметкой и мертвыми зонами, экстренное автоматическое торможение и другие функции. На УАЗе планируют активно привлекать мировых экспертов, разрабатывавших подобные продукты.

© Фото : УАЗНовый мультимедийный комплекс "Патриота"
© Фото : УАЗ
Новый мультимедийный комплекс "Патриота"

Появление первого прототипа обновленного "Патриота" намечено на апрель 2019 года. После будет собрана пилотная серия, а во втором квартале 2020-го стартуют серийное производство и продажи автомобилей линейки "УАЗ Патриот 2020". Новый рамный внедорожник должен стать основой не только для самого себя, но и для грузопассажирских моделей, также как шасси нынешнего "Патриота" было использовано для создания бюджетной грузовой модели "УАЗ Профи".

Манекен для краш-теста автомобиля
© AFP 2017 / Jim Watson
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Новые внедорожники и коммерческая техника получат и гибридный привод. На выставке "Иннопром-2017" УАЗ уже показывал грузопассажирскую платформу с двумя двигателями — ДВС и электромотором. Она была создана совместно с ФГУП "НАМИ" на базе нынешней платформы "Патриота", а донором выступил "Профи". По словам представителей УАЗа, в будущем гибридные машины будут проезжать до 100 километров только на электротяге, а запас хода с полным баком топлива составит тысячу километров. Клиентам гибриды обеспечат экономию в эксплуатации до 40%, при этом ульяновцы хотят поставлять автомобили с двумя двигателями в страны Евросоюза и Китай.

Проект 3170

Одновременно с "Патриотом" УАЗ ведет разработку компактного кроссовера с несущим кузовом, который, по предварительным данным, будет сопоставим по размерам и функционалу с моделями Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Kia Sportage. В сентябре в рамках презентации новой коммерческой модели "УАЗ Профи" глава Sollers Вадим Швецов объявил, что такая машина появится не ранее чем через пять лет. Если инженеры сумеют выдержать сроки, мы увидим ее где-то в 2022 году.

Новый микроавтобус Ульяновского автозавода
© Фото : группа "Ульяновский водитель" Вконтакте
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Официальных данных об этой модели пока нет, но в СМИ не раз проходила информация, что кроссоверу присвоили заводской индекс 3170. Издание "Авторевю", в распоряжении которого оказалась документация на кроссовер, утверждало, что длина машины составит 4,6 метра. Это на 15 сантиметров короче нынешнего "Патриота" и почти точь-в-точь, как у Toyota RAV4: "японец" длиннее всего на пять миллиметров, да и то за счет рельефных бамперов. Колесная база будет равна 2850 миллиметрам (у RAV4 — всего 2660 миллиметров), а дорожный просвет должен превысить 200 миллиметров.

Модель будет оснащаться четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями: атмосферным 2,5-литровым мощностью 145 лошадиных сил и турбированным 2,3-литровым с отдачей 150 и 170 "лошадей". Эти агрегаты будут созданы на базе существующего мотора ЗМЗ 406, но уже сейчас их характеристики выглядят не самыми выдающимися. Кстати, дебют двигателей может состояться раньше самой модели — в 2020 году на новом "Патриоте".

Совместный проект УАЗ и LavkaLavka
© Фото : LavkaLavka.Газета
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По слухам, УАЗ-3170 разрабатывается с участием специалистов Ford, с которыми у владельца Ульяновского автозавода — компании Sollers — есть несколько совместных предприятий. Создание автомобильной платформы с нуля требует огромных финансовых вложений, поэтому за основу для будущего "паркетника", по данным некоторых источников, могут взять одну из моделей SsangYong: у "Соллерс" с корейцами давние связи, а также большой опыт крупноузлового производства кроссоверов.

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