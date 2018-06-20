МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Самой популярной иномаркой российского производства оказалась Hyundai Solaris, сообщило аналитическое агентство "Автостат".

Согласно представленным данным, обладателями Hyundai Solaris являются 674,2 тысячи россиян. Второе место в топ-10 занял седан Renault Logan, на котором разъезжают 638,9 тысячи российских водителей. Тройку лидеров замыкает KIA Rio — 625,7 тысячи автомобилей.

Также в списке самых популярных иномарок отечественного производства оказались Ford Focus (614,6 тысячи штук), Chevrolet Niva (582,5 тысячи), Volkswagen Polo (371,7 тысячи), Renault Duster (326,4 тысячи), Renault Sandero (273,6 тысячи), Skoda Octavia (260, тысячи) и KIA Ceed (238,1 тысячи).

Ранее эксперты сообщали, что российский автопарк на 22 процента (9,3 миллиона единиц) состоит из иномарок, произведенных в России.