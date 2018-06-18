Названа доля отечественных автомобилей в российском автопарке

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Доля отечественных марок в российском автопарке составляет чуть более 39 процентов, подсчитало агентство "Автостат".

Сообщается, что в России числится более 42 миллионов автомобилей, 25,8 миллиона единиц (61 процент) из которых собраны на российской территории. 16,5 миллиона единиц (39 процентов от общего числа) из них составляют отечественные марки, а остальные 9,3 миллиона (22 процента от общего числа) — иномарки российской сборки.

Кроме того, по данным агентства, в России находится 6,8 миллиона машин (16,1 процента), экспортированных из Японии. Прибывших из Германии автомобилей — вдвое меньше: 3,5 миллиона штук (8,2 процента). В российском автопарке присутствуют и собранные в Южной Корее авто, их насчитывается около 1,2 миллиона единиц (2,7 процента). Автомобилей британской сборки — примерно 1,1 миллиона штук (2,5 процента).

Помимо этого, в российском автопарке зарегистрированы авто, выпущенные в Узбекистане (749 тысяч штук), во Франции (725 тысяч штук), на Украине (473 тысячи штук), в США (432 тысячи штук), и Чехии (429 тысяч штук).