"Автодор" признал проблемы с заправками на новом участке трассы М-11

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На временных АЗС контейнерного типа, установленных на участках трассы М-11 "Москва — Санкт-Петербург" в Тверской и Новгородской областях, по техническим причинам возникли перебои в работе, говорится в сообщении госкомпании "Автодор".
"Оператор автозаправочных комплексов не смог обеспечить непрерывную возможность подачи и реализации топлива для автомобилистов. Мы приносим свои извинения за эти временные трудности. И просим отнестись с пониманием: в условиях сжатых сроков строительства дорожники могут открыть магистраль и гарантировать возможность быстрого и безопасного проезда по ней, но сервисные организации пока еще не создали полноценную инфраструктуру обслуживания. На это требуется время", — говорится в сообщении госкомпании.
"Автодор" рекомендует учитывать количество топлива в баках перед выездом на дальние расстояния, так как протяженность всего сквозного участка в Тверской и Новгородской областях – более 330 километров. "Даже при расходе топлива на трассе в 10 литров на 100 километров потребуется более 30 литров, это больше половины бака обычной легковой машины. А при высокой скорости расход топлива может вырасти, поэтому рекомендуем заправлять машину до полного бака перед дальней поездкой", — отмечает госкомпания.
Заправиться бензином Аи-95 и дизельным топливом можно на АЗС контейнерного типа "Лукойла" с расчетом по банковским картам на 240-, 327-, 404- и 480-м километрах по обе стороны трассы. В скором будущем предполагается увеличить количество АЗС и сделать по всей трассе 21 многофункциональную зону сервиса.