"Автодор" признал проблемы с заправками на новом участке трассы М-11

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На временных АЗС контейнерного типа, установленных на участках трассы М-11 "Москва — Санкт-Петербург" в Тверской и Новгородской областях, по техническим причинам возникли перебои в работе, говорится в сообщении госкомпании "Автодор".

В пятницу ряд СМИ писал о том, что многие автомобилисты застряли без топлива на недавно открывшемся участке скоростной платной дороги от Москвы до Петербурга. Поскольку участок длинной более 200 километров был открыт лишь в среду, стационарные заправки еще не были готовы принять автомобилистов.

"Оператор автозаправочных комплексов не смог обеспечить непрерывную возможность подачи и реализации топлива для автомобилистов. Мы приносим свои извинения за эти временные трудности. И просим отнестись с пониманием: в условиях сжатых сроков строительства дорожники могут открыть магистраль и гарантировать возможность быстрого и безопасного проезда по ней, но сервисные организации пока еще не создали полноценную инфраструктуру обслуживания. На это требуется время", — говорится в сообщении госкомпании.

"Автодор" рекомендует учитывать количество топлива в баках перед выездом на дальние расстояния, так как протяженность всего сквозного участка в Тверской и Новгородской областях – более 330 километров. "Даже при расходе топлива на трассе в 10 литров на 100 километров потребуется более 30 литров, это больше половины бака обычной легковой машины. А при высокой скорости расход топлива может вырасти, поэтому рекомендуем заправлять машину до полного бака перед дальней поездкой", — отмечает госкомпания.

Очередной, и самый длинный участок новой скоростной трассы был открыт 6 июня. Четырехполосная дорога категории 1А проходит по Тверской и Новгородской областям, стоимость проезда по ней — от 240 рублей при наличии транспондера, сквозной проезд от 208-го по 543-й километры — от 356 рублей.

Заправиться бензином Аи-95 и дизельным топливом можно на АЗС контейнерного типа "Лукойла" с расчетом по банковским картам на 240-, 327-, 404- и 480-м километрах по обе стороны трассы. В скором будущем предполагается увеличить количество АЗС и сделать по всей трассе 21 многофункциональную зону сервиса.