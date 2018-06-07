Названы самые популярные подержанные внедорожники и кроссоверы в России

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных в России внедорожников и кроссоверов с пробегом.

Сообщается, что за первые четыре месяца 2018 года в России было перепродано 345,4 тыс. подержанных легковых автомобилей сегмента SUV, что на 2,8% больше результата за аналогичный период прошлого года.

Лидером рынка остался внедорожник LADA 4x4 с результатом в 28,4 тысяч единиц, что на 8% меньше продаж прошлого года. Вторую строчку занял Chevrolet Niva, который разошелся тиражом в 22 тысячи автомобилей. На третьем месте Toyota RAV4 с показателем 12 тысяч перепроданных машин.

Четвертым стал Nissan X-Trail (9,8 тысяч штук), замыкает пятерку Nissan Qashqai с 9,7 тысячами перепроданных авто.

Кроме того, в рейтинг вошли Renault Duster, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan и BMW X5.