АКРА ждет роста российского страхового рынка в 2018 году на 10,5%

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российский страховой рынок в 2018 году вырастет на 10,5%, по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, и составит порядка 1,412 триллиона рублей, сообщается в прогнозе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), который есть в распоряжении РИА Новости.
По данным ЦБ РФ, страховой рынок России в 2017 году вырос в целом на 8,3%, до 1,279 триллиона рублей
АКРА также прогнозирует, что объем премий российских страховщиков в 2019 году составит 1,589 триллиона рублей, в 2020 году – 1,759 триллиона рублей, в 2021 году – 2,010 триллиона рублей, а в 2022 году – 2,288 триллиона рублей.
В среднесрочной перспективе (по 2022 год включительно) АКРА ожидает ускорения темпов роста страхового рынка до 11–14% в год.
Новая стратегия
Базовый прогноз развития рынка, подготовленный АКРА с учетом текущих условий страховой отрасли, показывает, что к 2020 году уровень проникновения страхования в РФ может достичь 1,6–1,7%, что существенно ниже показателей, намеченных в стратегии (3,5%).
"Очевидно, что для реализации потенциала роста необходимо изменение условий развития отрасли", — отмечается в материалах АКРА.
В апреле президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс сообщил, что страховым сообществом принято решение обновить данную стратегию.
Сокращение жизни
По данным ЦБ, сегмент страхования жизни в РФ за 2017 год вырос на 53,7% — до 331,5 миллиарда рублей. В 2016 году этот сегмент вырос на 66%, до 215,7 миллиарда рублей.
Рост российского рынка страхования жизни, по прогнозу АКРА, в 2018 году составит чуть больше 28%, а сборы – порядка 426 миллиарда рублей. С 2019 по 2022 годы рост сборов в этом сегменте составит 17-28%.
При этом базовый сценарий АКРА предполагает сохранение интереса населения к ИСЖ. Кредитное страхование и классическое накопительное страхование жизни (НСЖ) также будут на подъеме; а увеличение объемов кредитования населения, которое, по прогнозам АКРА, продолжится на протяжении ближайших пяти лет, станет основным драйвером роста кредитного страхования жизни.
Рост автокаско
Рейтинговое агентство ожидает, что в 2018 году продажи новых автомобилей увеличатся на 13% (по итогам 2017 года они выросли на 11,9%).
"Динамика сегмента во многом определяется тенденцией падения средней страховой премии, начавшейся в 2015 году. Мы полагаем, что в 2018 году средняя страховая премия перестанет снижаться. Увеличение количества проданных полисов, в свою очередь, позволит автострахованию, впервые с 2014 года, перейти к росту", — говорится в материалах АКРА.
"С учетом того, что данный продукт представлен на рынке довольно давно, мы полагаем, что страхователи, оценившие его преимущества, уже сделали выбор в пользу страхования с франшизой. В связи с этим существенный рост доли продуктов с франшизой маловероятен", — поясняет АКРА.
Кроме того, АКРА считает, что стабилизация доходов населения влияет на снижение мотивации к дополнительной экономии затрат на страхование.
Кризис в ОСАГО
В прогнозе АКРА говорится, что определенные надежды возлагались на приоритет натурального возмещения убытков над ремонтом, систему "единый агент" и обязательную продажу электронных полисов, однако, принятые меры не привели к желаемому результату.
Система "единый агент" — это продажа бумажных полисов в "токсичных" регионах РФ, где наблюдается проблема доступности полисов ОСАГО (на сегодняшний день их 16). Страховые компании, которые имеют там филиалы, являются агентами всех остальных компаний.
"Натуральное возмещение не способствовало снижению убыточности, а действие системы "единый агент" негативно отразилось в первую очередь на небольших региональных компаниях: им пришлось покрывать убытки в далеких от них регионах или формировать там дорогостоящую инфраструктуру самостоятельных продаж. Если такие компании будут вынуждены отказаться от лицензий ОСАГО, в регионах их основного присутствия этот обязательный вид страхования может стать менее доступным", — поясняется в прогнозе.
Этот комплекс мер планируется осуществлять в три этапа, и каждый последующий этап будет внедряться в зависимости от успешности предыдущего. Первый этап должен стартовать летом 2018 года, и включает в себя три меры — корректировка коэффициента возраст-стаж, реформа КБМ и расширение тарифного коридора.