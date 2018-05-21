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АКРА ждет роста российского страхового рынка в 2018 году на 10,5%

00:4821.05.2018
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО. Архивное фотоСтраховой полис ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российский страховой рынок в 2018 году вырастет на 10,5%, по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, и составит порядка 1,412 триллиона рублей, сообщается в прогнозе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), который есть в распоряжении РИА Новости.

Мобильные пункты оформления полисов ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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По данным ЦБ РФ, страховой рынок России в 2017 году вырос в целом на 8,3%, до 1,279 триллиона рублей

АКРА также прогнозирует, что объем премий российских страховщиков в 2019 году составит 1,589 триллиона рублей, в 2020 году – 1,759 триллиона рублей, в 2021 году – 2,010 триллиона рублей, а в 2022 году – 2,288 триллиона рублей.

В среднесрочной перспективе (по 2022 год включительно) АКРА ожидает ускорения темпов роста страхового рынка до 11–14% в год.

Новая стратегия

Страховой полис ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Вместе с тем, в прогнозе рейтингового агентства подчеркивается, что в соответствии с утвержденной в 2013 году "Стратегией развития страховой деятельности в РФ до 2020 года" проникновение страхования в 2017 году ожидалось на уровне 2,6%, тогда как фактический показатель составил 1,4%.

Базовый прогноз развития рынка, подготовленный АКРА с учетом текущих условий страховой отрасли, показывает, что к 2020 году уровень проникновения страхования в РФ может достичь 1,6–1,7%, что существенно ниже показателей, намеченных в стратегии (3,5%).

"Очевидно, что для реализации потенциала роста необходимо изменение условий развития отрасли", — отмечается в материалах АКРА.

В апреле президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс сообщил, что страховым сообществом принято решение обновить данную стратегию.

Сокращение жизни

Оформление полиса ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Если рассматривать отдельно взятые сегменты российского рынка страхования, то АКРА ожидает в ближайшие несколько лет существенного сокращения темпов роста премий в страховании жизни, основным драйвером которого в последние годы является инвестиционное страхование жизни (ИСЖ).

По данным ЦБ, сегмент страхования жизни в РФ за 2017 год вырос на 53,7% — до 331,5 миллиарда рублей. В 2016 году этот сегмент вырос на 66%, до 215,7 миллиарда рублей.

Рост российского рынка страхования жизни, по прогнозу АКРА, в 2018 году составит чуть больше 28%, а сборы – порядка 426 миллиарда рублей. С 2019 по 2022 годы рост сборов в этом сегменте составит 17-28%.

Страховой полис ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Как поясняется в материалах АКРА, из-за того, что страховая премия, как правило, уплачивается в начале трех- или пятилетнего срока страхования, поддержание прежних темпов роста невозможно. Кроме того, в среднесрочной перспективе будет исчерпан эффект низкой базы, а период, отмеченный экспоненциальным ростом клиентской базы, завершится.

При этом базовый сценарий АКРА предполагает сохранение интереса населения к ИСЖ. Кредитное страхование и классическое накопительное страхование жизни (НСЖ) также будут на подъеме; а увеличение объемов кредитования населения, которое, по прогнозам АКРА, продолжится на протяжении ближайших пяти лет, станет основным драйвером роста кредитного страхования жизни.

Рост автокаско

Оформление полисов ОСАГО и КАСКО в Казани. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сегмент автокаско в 2018 году может вернуться к росту на фоне ожидаемого восстановления спроса на автомобили, прогнозирует АКРА.

Рейтинговое агентство ожидает, что в 2018 году продажи новых автомобилей увеличатся на 13% (по итогам 2017 года они выросли на 11,9%).

"Динамика сегмента во многом определяется тенденцией падения средней страховой премии, начавшейся в 2015 году. Мы полагаем, что в 2018 году средняя страховая премия перестанет снижаться. Увеличение количества проданных полисов, в свою очередь, позволит автострахованию, впервые с 2014 года, перейти к росту", — говорится в материалах АКРА.

Страховой полис ОСАГО в одной из страховых компаний
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В агентстве считают, что немалую роль в ожидаемом прекращении снижения средней страховой премии сыграет распространение страхования с франшизой, при котором убытки ниже определенной границы оплачиваются самим страхователем. Данный продукт популярен среди населения, так как позволяет снизить расходы на страхование.

"С учетом того, что данный продукт представлен на рынке довольно давно, мы полагаем, что страхователи, оценившие его преимущества, уже сделали выбор в пользу страхования с франшизой. В связи с этим существенный рост доли продуктов с франшизой маловероятен", — поясняет АКРА.

Кроме того, АКРА считает, что стабилизация доходов населения влияет на снижение мотивации к дополнительной экономии затрат на страхование.

Кризис в ОСАГО

Оформление полисов ОСАГО и КАСКО у здания Управления ГИБДД МВД. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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На проблемы в ОСАГО АКРА указывало еще в исследовании 2016 года. Тогда же агентство отмечало необходимость принятия мер для стабилизации ситуации в сегменте.

В прогнозе АКРА говорится, что определенные надежды возлагались на приоритет натурального возмещения убытков над ремонтом, систему "единый агент" и обязательную продажу электронных полисов, однако, принятые меры не привели к желаемому результату.

Система "единый агент" — это продажа бумажных полисов в "токсичных" регионах РФ, где наблюдается проблема доступности полисов ОСАГО (на сегодняшний день их 16). Страховые компании, которые имеют там филиалы, являются агентами всех остальных компаний.

"Натуральное возмещение не способствовало снижению убыточности, а действие системы "единый агент" негативно отразилось в первую очередь на небольших региональных компаниях: им пришлось покрывать убытки в далеких от них регионах или формировать там дорогостоящую инфраструктуру самостоятельных продаж. Если такие компании будут вынуждены отказаться от лицензий ОСАГО, в регионах их основного присутствия этот обязательный вид страхования может стать менее доступным", — поясняется в прогнозе.

Автомобильная авария
© Fotolia / Gino Santa Maria
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В мае ЦБ заявил, что выработал комплекс мер, направленных на стабилизацию ситуации в ОСАГО. Предполагается расширить ставки базового тарифа (и вверх, и вниз) на 20%, установить справедливую цену полиса обязательной "автогражданки" для каждого водителя, установить простой и прозрачный механизм присвоения КБМ, создать реестр агентов ОСАГО и ввести квалификационные требования к ним, а также предоставить потребителям в открытом доступе калькулятора расчёта стоимости ОСАГО.

Этот комплекс мер планируется осуществлять в три этапа, и каждый последующий этап будет внедряться в зависимости от успешности предыдущего. Первый этап должен стартовать летом 2018 года, и включает в себя три меры — корректировка коэффициента возраст-стаж, реформа КБМ и расширение тарифного коридора.

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