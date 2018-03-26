Названы самые распространенные автомобили в Москве

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых распространенных автомобилей московского авторынка.

Как отмечается на сайте "Автостата", по состоянию на начало года в столице насчитывается 3,71 миллиона легковых авто. Среди них на иномарки приходится 83% авторынка, а на модели отечественного производства – 17%.

Возглавил рейтинг агентства Ford Focus: в Москве зарегистрировано 89,4 тысячи машин этой марки. Вторую строчку занял Hyundai Solaris с показателем в 84,9 тысячи единиц техники. По прогнозам экспертов, в ближайшее время эта модель может стать лидером столичного авторынка. На третьем месте расположилась KIA Rio с результатом в 70,7 тысячи автомобилей.

Четвертой в списке стала Skoda Octavia. Места с пятого по восьмое заняли авто отечественного производства: LADA 2107, LADA 2106, LADA 2105 и LADA 2104. На девятой строчке расположился Volkswagen Polo, а замыкает рейтинг Nissan X-Trail.