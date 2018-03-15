СМИ сообщили о нововведениях в дорожной разметке

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. На российских дорогах появятся желтая и синяя разметки, чтобы водители не пропустили зону разворота или запрета выезда на перекресток, пишет "Коммерсант".

Издание отмечает, что нововведения вступят в силу с первого июня 2018 года в соответствии с ГОСТом, утвержденным Росстандартом.

Согласно документу, желтым цветом будут обозначены зоны, где обгон запрещен, а синим — полосы движения на перекрестках и парковочные зоны. До этого желтая маркировка применялась только для обозначения зон запрета стоянки.

ГОСТ также предусматривает введение двух новых разметок. Первая появится в виде стрелки в зоне разворота, вторая будет запрещать выезд на перекресток в случае затора. Кроме того, на российских дорогах появится знак, обозначающий станцию зарядки электромобилей.