Машины проекта "Кортеж" покажут на Московском автомобильном салоне

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Автомобили проекта "Кортеж", предназначенные для членов правительства и президента, планируется представить в августе на Московском международном автомобильном салоне, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивен. Внедорожник будет представлен после 2020 года.

Как ожидается, избранный глава государства приедет на церемонию уже на новой машине. Уже началась приемка машин в спецгараж и их обкатка. Глава Минпромторга Денис Мантуров говорил РИА Новости, что президентский лимузин соответствует всем нормам безопасности.

Члены правительства, как отметил Мантуров, могут пересесть на автомобили проекта "Кортеж" в конце этого года или начале следующего.

"Широкому кругу планируется представить линейку машин на Московском международном автомобильном салоне", — сказал источник.

Он добавил, что посетителям салона покажут седан и минивен. "Планируется, что в продажу поступит седан, а дальше вопрос будет решаться исходя из спроса покупателей", — сказал собеседник агентства.