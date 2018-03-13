Hyundai запустит в Санкт-Петербурге производство двигателей

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Hyundai планирует в ближайшие три года запустить в Петербурге производство двигателей мощностью 150 тысяч единиц в год, заявил гендиректор завода Hyundai в Санкт-Петербурге Ентэк Ли, выступая на Российском автомобильном форуме.

Завод двигателей мощностью 150 тысяч единиц в год появится в Санкт-Петербурге в ближайшие три года, он будет выпускать двигатели Gamma объемом 1,6 литра в сотрудничестве с российскими поставщиками компонентов, говорится в презентации топ-менеджера.

Завод будет построен в 2021 году в рамках предполагаемого к подписанию с правительством специнвестконтракта, сообщил журналистам директор по внешним связям компании Виктор Васильев. По его словам, инвестиции в завод будут ориентировочно выше, чем у ближайших конкурентов — Volkswagen и Ford, которые ввели свои заводы двигателей в 2015 году, вложив 250 и 270 миллионов долларов соответственно.

Переговоры Hyundai по заключению специнвестконтракта (СПИК) с правительством продвигаются сложно, говорил ранее управляющий директор Hyundai Motor СНГ Алексей Калицев. У компании в этом году истекает соглашение о промсборке и с прошлого года идут переговоры в отношении нового режима взаимодействия с государством. Тем не менее, по словам топ-менеджера, СПИК видится как наиболее вероятный формат сотрудничества после окончания промсборки.

В апреле замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов говорил журналистам, что Hyundai рассматривает возможность локализации двигателей в России, среди вариантов — строительство своего завода или контрактное производство на мощностях другого концерна