Названы самые популярные в мире внедорожники и кроссоверы

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Аналитическое агентство Focus2move составило рейтинг наиболее продаваемых автомобилей сегмента SUV в 2017 году.
В десятку самых продаваемых внедорожников и кроссоверов также вошли Hyundai Tucson, Haval H6, Nissan Qashqai, Nissan Rogue, Nissan X-Trail, KIA Sportage и Mazda CX-5.
В целом эксперты отмечают, что автомобили сегмента SUV составили почти 38 процентов от общего числа проданных в 2017 году пассажирских машин. Всего в прошлом году было реализовано 30 миллионов внедорожников и кроссоверов. Ключевыми рынками для автомобилей сегмента SUV стали Китай, США и Канада.
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